ANKARA\'DA 2. SEZAİ KARAKOÇ SEMPOZYUMU DÜZENLENDİ

ANKARA'da '2'nci Sezai Karakoç Sempozyumu düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sempozyuma gönderdiği mesajda, "Sezai Karakoç, kalemiyle yalnızca edebiyatımıza değil, düşünce hayatımıza da yön veren müstesna bir şahsiyettir" dedi.

Sebilürreşad Vakfı tarafından düzenlenen '2'nci Sezai Karakoç Sempozyumu', Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi'nde gerçekleştirildi. Programa AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da sempozyuma yazılı mesaj gönderdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, "Sezai Karakoç'un fikir dünyasını, medeniyet tasavvurunu ve edebi mirasını anlamak, anlatmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla düzenlenen 2'nci Sezai Karakoç Sempozyumu'nun hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Hayatını hakikat arayışına adamış, diriliş düşüncesiyle milletimizin ruh köklerine ışık tutmuş olan Sezai Karakoç, kalemiyle yalnızca edebiyatımıza değil, düşünce hayatımıza da yön veren müstesna bir şahsiyettir. Onun ortaya koyduğu fikirler, inanç, medeniyet ve kimlik ekseninde güçlü bir duruşun ifadesi olmuş, nesiller boyunca yol gösterici olmuştur. Bu kıymetli mirasın yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması noktasında öncü bir rol üstlenen Sebilürreşad Vakfı'nın bu anlamlı çalışmalardaki gayretini takdirle karşılıyorum. Kültür ve medeniyet değerlerimizin korunması ve ihyası adına ortaya konulan bu tür ilmi ve kültürel faaliyetler, milletimizin ortak hafızasının güçlenmesine önemli katkılar sunmaktadır. Bu anlamlı sempozyumun düzenlenmesinde emeği geçen başta Sebilürreşad Vakfi olmak üzere, katkı sunan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyor, programa iştirak eden kıymetli akademisyenlerimize, araştırmacılarımıza ve değerli misafirlerimize başarılar diliyorum. Bu düşüncelerle, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyor, sempozyumun verimli ve hayırlı sonuçlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

'KARAKOÇ'UN ŞİİRİ HİSSEDİLİR'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, sempozyumun açılışında gerçekleştirdiği konuşmada, "Sezai Karakoç sadece şiirleriyle değil, düşünceleriyle de milletimizin ufkunu açan Türkiye'nin en büyük şairlerinden biridir. Biz de öğrencilik yıllarımızda onun şiirlerini ezberden öğrenmiştik. En sevdiğimiz şiiri de Mona Roza idi. Sezai Karakoç'u biz bugün tüm düşünce ve fikirleriyle anacağız. Sezai Karakoç'un şiiri sadece okunmaz, hissedilir. Onun dizeleri insanın kalbine dokunur. O şiiri sadece estetik sanat olarak görmedi. Şiiri insanı yeniden ayağa kaldıracak bir bilinç, bir diriliş çağrısı olarak gördü. Onun kaleminde kelimeler sadece anlam taşımaz fikir taşır, ahlak taşır" dedi.

'BÜYÜK MÜTEFEKKİRDİ'

Yayman ayrıca, "Bazı insanlar yaşadıkları dönemin şahidi olur, bazıları ise yaşadıkları çağa yön verir, not düşerler. Sezai Karakoç böyle biriydi. O yalnızca şiir yazan bir edebiyatçı değil, milletin ruhuyla tekrar buluşmasını isteyen büyük bir mütefekkirdi. Onun ortaya koyduğu diriliş düşüncesi yalnızca edebiyatın değil, aynı zamanda toplumun, kültürün ve insanın yeniden inşasına büyük bir çağrı taşımaktaydı. Çünkü o biliyordu ki toplum kendi hafızasını kaybederse yönünü de kaybeder. Sezai Karakoç, köklerinden geleceğe yürümenin çağrısını yapmaktadır" diye konuştu.