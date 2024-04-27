Kültür Sanat

Humanis'ten Ankara'da dev Atatürk sergisi

ANKARA - Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında, Humanis'in organizasyonuyla hazırlanan ve çalışmaları tam 7 yıl süren Atatürk sergisi, bugün Ankara Cermodern'de ziyarete açıldı.

İlaç ve sağlık şirketi Humanis'in organizasyonuyla, Nazım Hikmet'in Kuvayi Milliye Destanı'nın unutulmayan dizesinden ilham alarak oluşturulan sergi, "Karanlıkta Akan Bir Yıldız: Mustafa Kemal Atatürk" adını taşıyor. Proje Direktörlüğünü Fahri Özdemir'in yaptığı serginin hazırlanışı tam yedi yıl sürdü.

"Karanlıkta Akan Bir Yıldız: Mustafa Kemal Atatürk" adlı sergide, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye'de ilk kez kamuoyu ile paylaşılan 250 adet yayımlanmamış fotoğrafıyla birlikte, Atatürk'ün kullandığı özel eşyaları, kendisinin ve o dönemin önemli kişilerinin yazışmaları, telgraflar, gazeteler, dergiler, dönemsel belgelerle birlikte o döneme ait birçok obje de yer alıyor. Bu objeler arasında Atatürk'ün özel eşyaları, Atatürk'ün bazı kişilere imzaladığı fotoğraflarla birlikte yerli ve yabancı fotoğrafçıların çektiği fotoğraflar, serginin dikkat çekici bölümünü oluşturuyor.

Serginin bir başka dikkat çelen evrakı ise Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın yazdığı mektup. Bu mektup izleyicileri yoğun bir duygu seliyle o dönemlere götürüyor.

Sergi, 1909'dan başlayıp, Çanakkale Savaşları ve sonrasında Avrupa'nın "hasta adamı" diye nitelendirilen Osmanlı Cihan Devleti'nin çöküşü ile birlikte, çok zor şartlarda sürdürülen Kurtuluş Savaşı ve ardından Cumhuriyetimizin kuruluşu ve sonrasını görsel bir bütünlükle sanatseverlere sunuyor.

Humanis CEO Yunus Sancak, hazırlık süreci tam 7 yıl süren bu çok kıymetli serginin Humanis'in sosyal sorumluluk projesi kapsamında Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına bir saygı duruşunda bulunma ve Mustafa Kemal Atatürk'e minnetlerini gösterme amacı taşıdığını vurguladı.

CEO Yunus Sancak sözlerine şöyle devam etti:

"Son yıllarda yapılan yüzlerce bilimsel çalışma, sanatın iyileştirici bir gücü olduğunu gösterdi. Dünya Sağlık Örgütü de bu çalışmaları düzenledi ve Avrupa ülkelerini sanata teşvik etmeleri için tavsiyelerde bulundu. Humanis olarak sanatın sağlığa pozitif etkisine inanıyor ve bu yüzden bu sergiyi gerçekleştiriyoruz. Atatürk'ün liderlik dönemindeki vizyonu ve kararlılığını gösteren eserleri sizlerle paylaşmak, bizim için büyük bir onur kaynağıdır."

"Cumhuriyetin kurulma süreci üzerinden izleyiciye sunuyoruz"

Serginin Sanat Direktörü Fahri Özdemir ise yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Yedi yıl önce hazırlıklarına başlanan çok kapsamlı bir sergi. Sergide 457 tane eser var. Ben eser diyorum. Çünkü Atatürk'ün özel eşyaları, yazışmalar, mektuplar. Bunların hepsi benim için bir eser değerinde olduğu için, 457 tane eserden oluşuyor. Yaklaşık 250 civarında da fotoğraf var. Bu fotoğrafların da yüzde 80'i ilk defa görücüye çıkan fotoğraflar. Çünkü kronolojik süreç dediğimiz için az bilinen fotoğrafları da sergiye koymak zorunda kaldık. Ama bununla beraber bin dokuz yüz yediden başlayıp, Atatürk'ün ölümü 1938'e kadar ki bütün Atatürk üzerinden ve cumhuriyetin kurulma süreci üzerinden izleyiciye sunuyoruz."

"Bir tarih yolculuğuna çıkıyor insanlar"

Sergide Atatürk'ün fotoğraflar ile beraber birçok da özel eşyasının olduğunu dile getiren Özdemir, "Bastonu, kravatı, kol düğmeleri, yazdığı kitapların hepsi ve yaklaşık yüzün üzerinde de dönemsel belgeler, mektuplar, yazışmalar, telgraflar ve bazı sanat eserleri. O sanat eserleriyle beraber bir bütün aslında. Bir tarih yolculuğuna çıkıyor insanlar" ifadesini kullandı.

"Her süreci belgelerle beraber görmüş olacaklar"

Sergiyi gezen vatandaşların Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş aşamalarını belgeleri ile görebileceğini söyleyen Özdemir, "İnsanların nasıl bedeller ödeyerek bir ülkeyi kurduğunu, nasıl acılar çekildiğini, 1907'den itibaren ki her süreci kendileri belgelerle beraber görmüş olacaklar" dedi.

"Amacım insanlara doğruları ilk kaynaktan göstermek"

Sergideki fotoğraflara da dikkati çeken Özdemir, şöyle konuştu:

"Fotoğraflarla beraber o dönemin gazeteleri, dergileri sizi o tarihin içine alacaktır. Bireysel olarak da kendimizin yüzleşme sergisidir bu sergi. Nereden nereye geldik? Değerlerimiz neydi? Hangi değerleri kaybettik? Hangi değerleri koruyamadık? Bu yüzleşmenin de bir sergisi. Benim amacım bu sergide insanlara gerçekleri ve doğruları ilk kaynaktan göstermek, hurafelerden uzaklaştırmak, gerçekle yüzleştirmek amacını taşıyordu. Sanırım başardığımı düşünüyorum."

Sergi 18 Ağustos'a kadar vatandaşların ziyaretine açık olacak.