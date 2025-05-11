Anneler Günü'nde Öksüz Çocuklara Annelik - Son Dakika
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Kültür Sanat

Anneler Günü'nde Öksüz Çocuklara Annelik

Hatay'da bir araya gelen anneler, depremzede 13 çocukla keyifli bir Anneler Günü etkinliği düzenledi.

11.05.2025 11:12
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Ülkem Okuyor Derneğince, Anneler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlik kapsamında farklı illerden Hatay'da bir araya gelen anneler, 6 Şubat 2023'teki depremler nedeniyle öksüz kalan 13 çocukla eğlenceli vakit geçirdi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kentte çeşitli sosyal sorumluluk projelerini hayata geçiren Ülkem Okuyor Derneği Başkanı Havva Aydanur Ertuğrul, afetzedelerin moral bulması için sosyal medya hesabından "Gelin Anneler Günü'nde çocuklarımıza sarılın" çağrısında bulundu.

Çağrı üzerine Konya'dan 3 çocuk sahibi Hatice Söğüt, Ankara'dan ikişer çocuk annesi Demet Demir ve Buket Özdemir, Mersin'den 2 çocuk annesi İsmahan Arı, Samsun'dan 2 evlat sahibi Havva Çakır ile İstanbul'dan bir çocuk annesi 38 yaşındaki Tuğba Yıldırıcı, dernekle iletişime geçti.

Etkinlik kapsamında Hatay'a gelen 6 anne, yaptıkları pasta, börek ve sarmalarla merkez Antakya ilçesi Katar 4 Konteyner Kenti'ni ziyaret etti.

Derneğin konteyner kentteki kütüphanesinde kitap okuyan 13 öksüz çocuğa sürpriz yapan anneler, depremzedelerle vakit geçirdi.

Kadınlar, sarıldıkları çocuklarla kitap okudu, boyama yaptı ve çeşitli oyunlar oynadı.

Çağrıya kulak veren annelere teşekkür

Dernek Başkanı Ertuğrul, AA muhabirine, sosyal sorumluluk projelerine kadınların önemli destek verdiğini söyledi.

Sosyal medyada Anneler Günü dolayısıyla yaptıkları çağrının karşılık bulduğunu dile getiren Ertuğrul, şöyle konuştu:

"Gönüllüler, anne eli değmiş yaprak sarması, poğaça ve kek yapıp getirdiler ve çocuklarımıza yedirdiler. Onlara sarıldılar, kokladılar. Anneler Günü'nde o çocuklara annelik hissi verebilmek önemliydi. Çağrımıza kulak veren annelerimiz gelip bu hissi buradaki çocuklarımıza yaşattı. Kendilerine çok teşekkür ediyorum."

İstanbul'dan gelen öğretmen Tuğba Yıldırıcı, 6 Şubat 2023'teki depremlerden sonra kalplerinin hep Hatay'da olduğunu anlattı.

Çağrıyı duyunca seve seve yola çıktığını belirten Yıldırıcı, "Anne olmak için doğurmaya gerek yok. Annelik, aslında her kadında var, sadece bunu o çocuklara hissettirmek istiyoruz. Kimsenin yerini tutamayız ama biz bir anne olarak buradayız. Buraya geldiğimizde hiçbirimiz birbirimizi tanımıyorduk, mesleklerimiz, statülerimiz hakkında bilgimiz yoktu ama burada anne yüreğiyle birlikte olduğumuz için sanki uzun zamandır birbirimizi tanıyormuşuz gibi hareket ettik çünkü amaç ve duygular aynıydı." ifadelerini kullandı.

Konyalı Hatice Söğüt de daha önce derneğin paylaşımlarında gördüğü çocuklarla tanışmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Ankara'dan gelen Buket Özdemir de çocuklarla dolu dolu bir gün geçirdiklerini, bunun hem kendisi hem de onlar için unutulmaz bir anı olacağını dile getirdi.

"Sarmayı çok seviyordum, görünce mutlu oldum"

Depremde anne, baba ve iki kardeşini kaybeden 13 yaşındaki Minanur Kızıldağ da etkinlikte keyifli vakit geçirdiğini belirterek, "Çok güzel bir gündü. Anneler bizim için gelmişler, çok mutlu oldum. Hepsini çok seviyorum. Onlar bizi tanıyordu ama biz onları tanımıyorduk, iyi ki geldiler. Birlikte at boyadık. Getirdikleri yemeklerin hepsi çok güzeldi, ellerine sağlık." diye konuştu.

Afette annesi Aslı Sarıgül'ü kaybeden 8 yaşındaki Kerim Sarıgül de "Bize poğaça ve sarma getirmişler. Sarmayı çok seviyordum görünce mutlu oldum. Boyamalar yaptık, çok güzel bir gün geçirdim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Anneler Günü'nde Öksüz Çocuklara Annelik - Son Dakika

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