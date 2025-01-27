Annem Ankara'dan Yeni Tanıtım: Merak Uyandıran Sahneler! - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Annem Ankara'dan Yeni Tanıtım: Merak Uyandıran Sahneler!

Annem Ankara\'dan Yeni Tanıtım: Merak Uyandıran Sahneler!

KANAL D'nin sevilen dizisi Annem Ankara'nın yeni tanıtımı yayınlandı. Aile içindeki çatışmalar ve pişmanlıkların ön planda olduğu fragmanda, Hasan intihar mı ediyor sorusu gündeme geliyor. Diziye Didem İnselel de katıldı. Annem Ankara, çarşamba günü saat 20.00'de ekranlarda olacak.

27.01.2025 12:49  Güncelleme: 12:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KANAL D'nin sevilen dizisi Annem Ankara'dan yeni tanıtım yayınlandı. Başrollerini Bergüzar Korel (Zuhal) ile Mehmet Günsür'ün (Hasan) paylaştığı BKM imzalı dizinin yayınlanan yeni bölüm tanıtımında Zuhal'den büyük tepki gören Hasan, aile fotoğraflarına bakıp onlara yaşattıklarından dolayı pişmanlık duyuyor. Ahmet Kaya'nın 'İçimde Ölen Biri' şarkısı ile ekrana gelen tanıtım, "Hasan intihar mı ediyor?" Sorusunu akıllara getirdi. Fragmanda aynı anlarda Nazan'ın da kafasına silah doğrultuluyor. Patlayan silahın kimi vurduğu merak konusu.

'Annem Ankara'nın tanıtımında 'Zuhal'in Hasan'a söylediği "Aile olmayı beceremiyorum diyordun ya, sen aile olmak istemedin" sözleriyle Zuhal'in Nazan'a hapishaneye gidip gözdağı vermesi yaşanacaklara dair merakı artırdı.

DİDEM İNSELEL KADROYA DAHİL OLDU

Annem Ankara'nın kadrosuna Didem İnselel de dahil oldu. İnselel dizide 'Gürel Koralp' karakterine hayat verecek. Ayakları yere sağlam basan bir kadın olan Gürel, yaşadıklarına rağmen kocası Rıza'nın her zaman yanında oluyor. Halının altına süpürdüğü sırlar ise Gürel'in aynı zamanda en büyük mücadelesi oluyor.

GERÇEK BİR HİKAYE

Başak Angigün'ün kaleme aldığı, yönetmenliğini Faruk Teber'in yaptığı, BKM imzalı Annem Ankara'nın başrollerini Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür paylaşıyor.

GÜÇLÜ KADRO

Dizinin güçlü oyuncu kadrosunda Korel ve Günsür'ün yanı sıra; Özgürcan Çevik, Gökçe Eyüboğlu, Sevinç Erbulak, Yıldıray Şahinler ve Güler Ökten, Sinem Uslu, Muharrem Türkseven, Mustafa Açılan, Dilek Çelebi, Hakan Akın ,Fatma Toptaş, Durukan Çelikkaya, Ezgi Gör, Selen Özbayrak, Başak Akan, Mustafa Enis Bilir, Beyza Şekerci, Cansu Dağdelen, Ediz Gülsuyu, Mert Tanık, Naz Özgülüş, Egemen Ulaş Önkal Mehmet Can Akça, Yasin Pehlivan yer alıyor.

Annem Ankara, her çarşamba saat 20.00'de Kanal D'de.

Kaynak: DHA

Didem İnselel, Annem Ankara, Kültür Sanat, Televizyon, Kanal D, Magazin, Yaşam, Dizi, Aile, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Annem Ankara'dan Yeni Tanıtım: Merak Uyandıran Sahneler! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:42 Otel sahibi, yangın anında bile kendi derdine düşmüş İşte ölümcül talimat Otel sahibi, yangın anında bile kendi derdine düşmüş! İşte ölümcül talimat
16:27 Şanlıurfa’da cinnet getiren kadın bir kızını serumla, diğer kızını silahla öldürüp intihar etti Şanlıurfa'da cinnet getiren kadın bir kızını serumla, diğer kızını silahla öldürüp intihar etti
16:10 Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı İşte 26 ilde yapılan anketten çıkan sonuç Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı? İşte 26 ilde yapılan anketten çıkan sonuç
15:21 Kongrede Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı mest eden pankart: Şunu ger biraz Kongrede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mest eden pankart: Şunu ger biraz
15:04 İstanbul hava sahasında tanımlanamayan trafik ikazı alarmı İstanbul hava sahasında tanımlanamayan trafik ikazı alarmı
01:46 İsrail: İslami Cihad üyesi bir kişiyi tehdit oluşturduğu için öldürdük İsrail: İslami Cihad üyesi bir kişiyi tehdit oluşturduğu için öldürdük
23:55 Yargıtay “arkadaşımın yuvasını yıkan kadın“ sözlerini hakaret saydı Yargıtay "arkadaşımın yuvasını yıkan kadın" sözlerini hakaret saydı
23:36 Eskihamidiye köyü üçüncü kez referanduma gitti: Bu kez ’evet’ kararı çıktı Eskihamidiye köyü üçüncü kez referanduma gitti: Bu kez 'evet' kararı çıktı
23:09 Gerçek silah sesi çıkaran oyuncak tabancalarla dehşet saçtılar Gerçek silah sesi çıkaran oyuncak tabancalarla dehşet saçtılar
22:27 Yangın faciasına ilişkin soruşturmada Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener tutuklandı Yangın faciasına ilişkin soruşturmada Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener tutuklandı
22:25 Kocaeli’de gürültü nedeniyle komşular arasında kavga: 6 yaralı Kocaeli'de gürültü nedeniyle komşular arasında kavga: 6 yaralı
22:03 Trump, sınır dışı ettiği göçmenleri kabul etmeyen Kolombiya’ya yaptırım uygulayacak Trump, sınır dışı ettiği göçmenleri kabul etmeyen Kolombiya'ya yaptırım uygulayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2025 17:21:23. #1.13#
SON DAKİKA: Annem Ankara'dan Yeni Tanıtım: Merak Uyandıran Sahneler! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.