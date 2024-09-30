Antalya'da Gece Müzeciliği Başladı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Antalya'da Gece Müzeciliği Başladı

Antalya\'da Gece Müzeciliği Başladı

Kültür Bakanlığı, Antalya'daki antik kentleri gece ziyaretine açarak turist ilgisini artırıyor.

30.09.2024 09:49
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KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı'nın özellikle sıcak yaz günlerinde antik kentlere ilgiyi artırmak için başlattığı gece müzeciliği, Antalya'da Side, Olimpos, Patara antik kentlerinde uygulanıyor. Proje kapsamında Perge, Phaselis ve Aspendos'un da aydınlatılması planlanıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın gece müzeciliği uygulaması kapsamında Antalya'da Side Antik Kenti, Olimpos Antik Kenti ile Patara Antik Kenti ışıklandırıldı ve saat 22.30'a kadar ziyaret edilebiliyor. Antalya'da ayrıca Perge, Aspendos ve Patara antik kentlerinin ışıklandırılması ile gece müzeciliği kapsamına alınması planlanıyor. Kültürel ve tarihi mirasın daha geniş kitlelere ulaşmasını amaçlayan uygulama kapsamında, geçen yaz döneminde gündüz sıcağında antik kentleri gezmek istemeyen yerli ve yabancı turistler havanın daha serin olduğu akşam saatlerini tercih etti.

GECE TERCİH EDİLİYOR

Gece müzeciliğine yönelik Antalya'daki çalışmaları değerlendiren Rölöve ve Anıtlar Bölge Müdürü Veysel Akın, bu yaz sezonunda Side Antik Kenti'nde olduğu gibi Olimpos ve Patara antik kentlerinin gece müzeciliğine hazır olduğunu söyledi. Birçok antik kentin gece müzeciliğine hazır hale getirilmesi için aydınlatma çalışmalarının proje aşamasında olduğunu belirten Veysel Akın, "İlerleyen zamanlarda projesi tamamlanan antik kentleri gece müzeciliğine hazır hale getirmeyi planlıyoruz. Bulunduğumuz bölge sıcak, mevsim koşullarından dolayı ziyaretçilerimiz gündüz gezmek istemiyor. Çok sıcak günlerde ziyaretçilerimiz gece gezmeyi tercih ediyor. Ziyaretçi sayısını artırmak amacıyla antik kentleri gece ziyaretine açık hale getirmek için aydınlatma çalışması yapıyoruz. Örneğin, Side Antik Kenti ziyaretçi verilerine baktığımızda çok iyi sonuçlar alıyoruz. Ziyaretçi sayılarının ciddi anlamda arttığı, hatta gündüz ziyarete gelenlerden belki daha fazla ziyaretçinin geldiği verilerle ispatlanıyor" dedi.

EKİMDEN İTİBAREN 19.00'A KADAR AÇIK OLACAK

Side Antik Kenti'nin aydınlatılması ve gece ziyarete açılmasına yönelik çok güzel geri dönüşler olduğunu söyleyen Side Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Feriştah Alanyalı, "Çünkü bildiğiniz gibi Side hem turist potansiyeli çok yüksek bir turizm beldesi, hem de yaz ayları çok sıcak geçiyor. Dolayısıyla gündüzleri çok tercih etmeyen turistler, geceleri kenti dolaşmayı istiyor. Biz de bu yıl gece müzeciliği uygulamasıyla yaz boyunca Side'ye gelen ziyaretçilerimizi 22.30'a kadar antik kentte tiyatroyu gezecek şekilde bir düzenleme yaptık. Ekim ayından itibaren de 19.00'a kadar. Bu özellikle yaz ayları için planlanmış bir şeydi. Çok olumlu tepkiler geldiğini söyleyebilirim" diye konuştu.

TÜM GÜN GEZİLEBİLİR GÜZELLİKLERE SAHİP

Side'nin tüm gün gezilebilir tarihi ve doğal güzelliklere sahip olduğunu aktaran Prof. Dr. Feriştah Alanyalı, "Ziyaretçiler bütün gün Side'de gezebilir. Bu cadde bizim en anıtsal caddelerimizden biri. Turistler buradan girip Gymnasium'a gidebiliyor. Piskoposluk sarayını, geç antik çağa ait bir hastane var, restorasyonu tamamlanmak üzere, orayı gezebilecekler. Antik kent sadece bunlardan ibaret değil. İmparatorluk salonu, piskoposluk sarayı, doğu kapısı bunların hepsi gezilebilecek. Ayrıca tiyatroyu ve müzemizi gezebilecek. Athena ve Apollon Tapınağı, iki büyük liman hamamımız var. 2014 yılından itibaren özel mülkiyette yapılan kazılarda, çok sayıda yeni anıtsal yapılar ortaya çıkarıldı. Liman agorası, liman gümrük yapısı ve çeşitli kutsal alanlar. Dolayısıyla Side'ye gelen ziyaretçi bu alanları gezerse, gün boyu birçok şeyi görme fırsatı yakalayabilir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Kültür Sanat Antalya'da Gece Müzeciliği Başladı - Son Dakika

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