Atatürk\'ün Doğduğu Ev, Restorasyona Alınıyor

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KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı, Yunanistan'ın Selanik kentinde bulunan ve Mustafa Kemal Atatürk'ün doğduğu ev olarak bilinen Atatürk Evi'nin, 4 Aralık'ta yeniden restorasyona alındığını ve çalışmaların 2025 yılı Eylül ayında tamamlanacağını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesine liderlik eden, modern Türkiye'nin temellerini atan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün doğduğu ev, onun mirasını yaşatacak yeni bir döneme hazırlanıyor. Selanik'te bulunan ve bugün müze olarak kullanılan Atatürk Evi, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın himayesinde, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) koordinasyonunda yürütülen titiz çalışmalarla yeniden hayat bulacak. Türk milletinin bu büyük liderine duyduğu minnetin bir göstergesi olan restorasyon projesi, tarihi yapının özgün kimliğine kavuşmasını amaçlıyor. Türk-Yunan iş birliğiyle yürütülen projede, Atatürk Evi'nin son restorasyonunda kaybolan 'Türk Evi' atmosferi, eski fotoğraflar ve klasik mimari unsurlar temel alınarak yeniden oluşturuluyor. Restorasyon kapsamında ahşap kapı, pencere, tavan ve döşeme gibi tüm detaylar aslına uygun şekilde yenileniyor. Binanın iç mekanında sıva ve boya işlemleri yapılırken, bahçedeki taş kaplama ve duvar düzenlemeleri de özenle ele alınıyor. Elektrik ve mekanik tesisat tamamen yenilenerek, modern standartlarla uyumlu hale getiriliyor. Bunun yanı sıra, evin bodrum katında tarihçesi, orta katında etnografik öğeler ve üst katında Atatürk'ün çocukluk yıllarını yansıtan sergiler hazırlanacak.

ULUSLARARASI İŞ BİRLİĞİ ÖRNEĞİ

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın liderliğinde yürütülen bu kapsamlı proje, Yunan makamlarının da desteğiyle uluslararası bir iş birliği örneği sergiliyor. Proje için gerekli tüm izinler alınarak, 4 Aralık 2024 tarihinde restorasyon çalışmalarına başlandı. İnşaat sürecinin 2025 yılı Eylül ayında tamamlanması planlanıyor. Proje, Atatürk'ün mirasını koruma ve gelecek nesillere aktarma açısından büyük bir önem taşıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Atatürk Evi'nin restorasyonu ile yalnızca bir yapıyı yenilemekle kalmıyor, aynı zamanda tarihin ve kültürel mirasın korunmasına yönelik kararlılığını bir kez daha ortaya koyuyor. Projenin tamamlanmasıyla birlikte, ziyaretçilere Atatürk'ün çocukluk yıllarını ve dönemin mimari dokusunu deneyimleme fırsatı sunulacak.

'DÖNEMİN RUHUNU YANSITAN BİR MÜZE İÇİN ÇALIŞIYORUZ'

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da restorasyon çalışmalarıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Ersoy, "Yunanistan'ın Selanik şehrinde yer alan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün doğduğu evi ziyaret ederek incelemelerde bulunduk. Bu özel mekan, tarihimizin ve milletimizin hafızasında eşsiz bir yere sahip. Bakanlığımızın himayesinde, TİKA koordinasyonunda yürütülen restorasyon ve teşhir projesiyle Atatürk Evi'ni aslına uygun şekilde yenileyerek, onun çocukluk yıllarını ve dönemin ruhunu yansıtan bir müze haline getirmek için çalışıyoruz. Yunan makamlarının da desteğiyle 4 Aralık'ta başlattığımız bu özel projeyi en kısa sürede tamamlayarak, ziyaretçilere benzersiz bir deneyim sunmayı hedefliyoruz. Atatürk Evi, tamamlandığında hem tarihi bir miras hem de geçmişle kurduğumuz güçlü bağın simgesi olacak" dedi.