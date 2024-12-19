Atatürk'ün Doğduğu Ev, Restorasyona Alınıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Atatürk'ün Doğduğu Ev, Restorasyona Alınıyor

Atatürk\'ün Doğduğu Ev, Restorasyona Alınıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Selanik'teki Atatürk Evi'nin restorasyonuna 4 Aralık'ta başladı. Proje, 2025 yılı Eylül ayında tamamlanacak ve tarihi yapının özgün kimliğine yeniden kavuşmasını hedefliyor.

19.12.2024 16:19  Güncelleme: 16:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı, Yunanistan'ın Selanik kentinde bulunan ve Mustafa Kemal Atatürk'ün doğduğu ev olarak bilinen Atatürk Evi'nin, 4 Aralık'ta yeniden restorasyona alındığını ve çalışmaların 2025 yılı Eylül ayında tamamlanacağını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesine liderlik eden, modern Türkiye'nin temellerini atan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün doğduğu ev, onun mirasını yaşatacak yeni bir döneme hazırlanıyor. Selanik'te bulunan ve bugün müze olarak kullanılan Atatürk Evi, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın himayesinde, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) koordinasyonunda yürütülen titiz çalışmalarla yeniden hayat bulacak. Türk milletinin bu büyük liderine duyduğu minnetin bir göstergesi olan restorasyon projesi, tarihi yapının özgün kimliğine kavuşmasını amaçlıyor. Türk-Yunan iş birliğiyle yürütülen projede, Atatürk Evi'nin son restorasyonunda kaybolan 'Türk Evi' atmosferi, eski fotoğraflar ve klasik mimari unsurlar temel alınarak yeniden oluşturuluyor. Restorasyon kapsamında ahşap kapı, pencere, tavan ve döşeme gibi tüm detaylar aslına uygun şekilde yenileniyor. Binanın iç mekanında sıva ve boya işlemleri yapılırken, bahçedeki taş kaplama ve duvar düzenlemeleri de özenle ele alınıyor. Elektrik ve mekanik tesisat tamamen yenilenerek, modern standartlarla uyumlu hale getiriliyor. Bunun yanı sıra, evin bodrum katında tarihçesi, orta katında etnografik öğeler ve üst katında Atatürk'ün çocukluk yıllarını yansıtan sergiler hazırlanacak.

ULUSLARARASI İŞ BİRLİĞİ ÖRNEĞİ

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın liderliğinde yürütülen bu kapsamlı proje, Yunan makamlarının da desteğiyle uluslararası bir iş birliği örneği sergiliyor. Proje için gerekli tüm izinler alınarak, 4 Aralık 2024 tarihinde restorasyon çalışmalarına başlandı. İnşaat sürecinin 2025 yılı Eylül ayında tamamlanması planlanıyor. Proje, Atatürk'ün mirasını koruma ve gelecek nesillere aktarma açısından büyük bir önem taşıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Atatürk Evi'nin restorasyonu ile yalnızca bir yapıyı yenilemekle kalmıyor, aynı zamanda tarihin ve kültürel mirasın korunmasına yönelik kararlılığını bir kez daha ortaya koyuyor. Projenin tamamlanmasıyla birlikte, ziyaretçilere Atatürk'ün çocukluk yıllarını ve dönemin mimari dokusunu deneyimleme fırsatı sunulacak.

'DÖNEMİN RUHUNU YANSITAN BİR MÜZE İÇİN ÇALIŞIYORUZ'

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da restorasyon çalışmalarıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Ersoy, "Yunanistan'ın Selanik şehrinde yer alan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün doğduğu evi ziyaret ederek incelemelerde bulunduk. Bu özel mekan, tarihimizin ve milletimizin hafızasında eşsiz bir yere sahip. Bakanlığımızın himayesinde, TİKA koordinasyonunda yürütülen restorasyon ve teşhir projesiyle Atatürk Evi'ni aslına uygun şekilde yenileyerek, onun çocukluk yıllarını ve dönemin ruhunu yansıtan bir müze haline getirmek için çalışıyoruz. Yunan makamlarının da desteğiyle 4 Aralık'ta başlattığımız bu özel projeyi en kısa sürede tamamlayarak, ziyaretçilere benzersiz bir deneyim sunmayı hedefliyoruz. Atatürk Evi, tamamlandığında hem tarihi bir miras hem de geçmişle kurduğumuz güçlü bağın simgesi olacak" dedi.

Kaynak: DHA

Kültür Ve Turizm Bakanlığı, Kültür Sanat, Selanik, Aralık, Turizm, Kültür, Yaşam, Eylül, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Atatürk'ün Doğduğu Ev, Restorasyona Alınıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:36 Irak’a kaçan ve geri gönderilen rejim askerlerini böyle teslim aldılar Irak'a kaçan ve geri gönderilen rejim askerlerini böyle teslim aldılar
23:42 Ahmet Davutoğlu: İlkesel olarak AK Parti’den kopmadım Ahmet Davutoğlu: İlkesel olarak AK Parti'den kopmadım
23:18 ABD, Suriye’de terörist dediği HTŞ ile görüşmeye hazırlanıyor ABD, Suriye'de terörist dediği HTŞ ile görüşmeye hazırlanıyor
22:52 Suriye’de panikleyen terör örgütünden bir açıklama daha geldi: Hepsini geri göndereceğiz Suriye'de panikleyen terör örgütünden bir açıklama daha geldi: Hepsini geri göndereceğiz
18:47 Suriye’de köşeye sıkışan teröristlere nefes alacak yer kalmadı Suriye'de köşeye sıkışan teröristlere nefes alacak yer kalmadı
09:59 KYK yurdunda 6’ncı kattan atlayarak intihar etti KYK yurdunda 6'ncı kattan atlayarak intihar etti
09:57 Dolar TL karşısında yeni rekor kırdı Dolar TL karşısında yeni rekor kırdı
09:51 Manchester United, Altay Bayındır’ın kalemini kırdı Manchester United, Altay Bayındır'ın kalemini kırdı
09:47 Koli koli gidiyor: Amedspor tırları Almanya’ya doğru yola çıktı Koli koli gidiyor: Amedspor tırları Almanya'ya doğru yola çıktı
09:43 HTŞ liderini zora sokan soru: Suriye’de alkole izin verilecek mi HTŞ liderini zora sokan soru: Suriye'de alkole izin verilecek mi?
09:41 İşte asgari ücret için en güçlü ihtimaller İşte asgari ücret için en güçlü ihtimaller
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2024 01:32:52. #1.12#
SON DAKİKA: Atatürk'ün Doğduğu Ev, Restorasyona Alınıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.