Atatürk\'ün Trabzon Ziyaretinin 100. Yılı

Kültür Sanat

GAZİ Mustafa Kemal Atatürk'ün Trabzon'a ilk gelişinin 100'üncü yıl dönümü, Atatürk Köşkü'nde düzenlenen konserle kutlandı. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, "Cumhuriyetin ilanından sonra Atatürk'ün 1924 yılındaki yurt gezisinde Trabzon'un önemli bir durak olması, şehrimize duyduğu özel ilgiyi ve sevginin bir ifadesidir" dedi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 15 Eylül 1924'te Trabzon'u ilk ziyaretinin 100'üncü yıl dönümü için etkinlik düzenledi. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen etkinlikler, Atatürk'ün konakladığı Atatürk Köşkü'nde yapıldı. Yaklaşık 500 davetliye verilen resepsiyona Vali Aziz Yıldırım, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Murat Yakın, Kıbrıs gazileri ve vatandaşlar katıldı. Trabzon Büyükşehir Belediyesi Bandosu'nun verdiği konserle başlayan etkinlik; Atatürk'ün Trabzon'da çekilen fotoğraflarından oluşan serginin açılışı, belgesel gösterimi ve zeybek oyunun oynanması ile sürdü.

'TRABZON'A DUYULAN ÖZEL İLGİ VE SEVGİNİN İFADESİDİR'

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Trabzon'a verdiği öneme dikkat çekerek, "Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Trabzon'a yaptığı ziyareti bugün, yüzüncü yılında, Atatürk Köşkümüzden anmak ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını yad etmek üzere düzenlediğimiz bu merasimde bulunmaktan mutluluk duyuyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 'Samsun'a ilk ayak bastığım zaman bana kalp kuvveti veren vatandaşlarımızın ilk sırasında Trabzonluların bulunduğunu asla unutmayacağım' sözleriyle Trabzonlulara duyduğu minneti dile getirmiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 15 Eylül 1924 tarihindeki Trabzon ziyaretinde, Trabzonlulara yönelik söylediği veciz sözleri burada bir kez daha hatırlatmak istiyorum; 'Bu verimli, halkı zeki, girişken ve çalışkan olan Trabzon'u en kısa zamanda içeriye bağlanmış, yani trenle ulaşımı sağlanmış, güzel rıhtım ve limanla donatılmış görmek idealimdir. Trabzon, Türk topluluğunun, Cumhuriyetin güçlü, duyarlı ve önemli dayanak noktalarından biridir.' Cumhuriyetin ilanından sonra Atatürk'ün 1924 yılındaki yurt gezisinde Trabzon'un önemli bir durak olması, şehrimize duyduğu özel ilgiyi ve sevginin bir ifadesidir. Trabzonlu gençlerimizin milli duyguları ve vatanseverliği, bu ülkenin gelecekte de bölünmez bütünlüğünü koruyacağının en büyük teminatıdır. Bizler de bu ruhun mirasçıları olarak, Cumhuriyetin birer ferdi olmaktan büyük bir onur ve mutluluk duyuyoruz" diye konuştu.

'100 YIL SONRA DAHİ AYNI HEYECAN'

Atatürk'ün vasiyetini yazdığı, Trabzon'daki konutunda onu yad etmekten memnuniyet duyduğunu belirten Vali Aziz Yıldırım da "Yıl 1924. Bir hayal edin; Cumhuriyet yeni kurulmuş, Kurtuluş Savaşı verilmiş sonrasında Meclis kurulmuş, arkasından devletin sistemi değişmiş, Cumhuriyetimizin mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk yurt gezilerine çıkıyor ve bu ilk gezilerden bir tanesinde Trabzon'umuza uğruyor. Atatürk'ün Trabzon'a gelişinde halkımızın ona gösterdiği sevgi ve coşku tam 100 yıl sonra dahi aynı heyecan ve bağlılıkla devam ediyor. Trabzon'umuz daima Cumhuriyetine sahip çıkmış ve Türkiye'nin gelişimine katkı sağlayan öncü şehirlerden biri olmuştur. Atatürk şehrimizi 15 Eylül 1924 tarihinde ilk ziyareti sırasında kullandığı 'Beş sene önce ilk defa Samsun'a ayak bastığım zaman bana kalp kuvveti veren vatandaşlarımın ilk safında kahraman Trabzonluların bulunduğunu asla unutmayacağım' ifadeleriyle Trabzon'un ve halkımızın kahramanlığını dile getirmiş ve bu onuru bizlere bahşetmiştir. Trabzon o gün olduğu gibi bugün de Türkiye'nin birlik ve beraberliği için büyük bir azim ve kararlılıkla yoluna devam ediyor. Atatürk'ün vasiyetini yazdığı bu mekanda Trabzon'daki konutunda onu yad etmekten de memnuniyet duyduğumuzu ifade etmek istiyorum" dedi.

Kutlama etkinliklerinde son olarak, Oya İşboğa'nın seslendirdiği ve Atatürk'ün en sevdiği şarkılardan oluşan konser de beğeniyle izlendi.