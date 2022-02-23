Atlar kurtuluş için şahlandı - Son Dakika
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Atlar kurtuluş için şahlandı

23.02.2022 13:42

Atlar kurtuluş için şahlandıARDAHAN Ardahan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü törenlerle kutlandı.

Atlar kurtuluş için şahlandı

ARDAHAN Ardahan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü törenlerle kutlandı.

Törende atlar renkli görüntü oluşturdu. Valilik önündeki Atatürk Anıtına çelenklerin sunulmasıyla başlayan kutlamalar, Kongre Caddesinde devam etti. Törene Ardahan Valisi Hüseyin Öner, Belediye Başkanı Faruk Demir, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Berat Acar, Cumhuriyet Başsavcısı Uygur Kaan Arısoy, AK Parti Ardahan İl Başkanı Kaan Koç, MHP il Başkanı Turgay Mert, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Belediye Başkanı Faruk Demir, Ardahan'ın ebedi olarak düşman işgalinden kurtuluşunun 101'inci yıldönümünü coşkuyla kutlayarak, tüm şehitleri rahmetle ve minnetle andığını ifade etti.

Demir, "Bugün esaretten özgürlüğe geçtiğimiz gündür. Şehrimiz 3 defa düşman işgaline uğramıştır. 40 yıl boyunca Kars, Ardahan ve Artvin illeri Ruslara savaş tazminatı olarak verilmiş. 1919 yılında yeniden bu toprakları yurt yapmak için sefere çıkan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 22 Şubat 1921 yılında Ankara'da kurduğu meclis ve Ankara hükumetinin almış olduğu kararla Ruslardan sonra Gürcü ve Ermenilerin yurdumuzu terk etmesiyle 23 Şubat sabahından itibaren Ardahan milli topraklarımıza yeniden kazandırılmıştır. ve bugünde emperyalist ülkelerinin gözlerinin olduğu bu topraklar Ardahan kalesine şanlı bayrağımız sonsuza kadar dikilerek yurt topraklarına katılmıştır." Şeklinde konuştu.

Günün anlam ve önemini belirten şiirlerin okunduğu törende, halk oyunları ekipleri gösteri sundu, yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Kongre Caddesindeki törenin ardından protokol ve katılımcılar 1977-78 Osmanlı-Rus savaşı zamanında dolduruldukları camide yakılarak şehit edilen Müslümanları anmak üzere Halilefendi Mahallesindeki Yanık Cami'ye kadar atlı birlikler eşliğinde yürüdü. Burada yapılan konuşmaların ardından dua edilerek, şehitler anıldı. Kutlamalar çerçevesinde Ardahanlı vatandaşlar gün boyu Kongre caddesi üzerinde at binerek yarıştılar.

Atlar kurtuluş için şahlandı
Atlar kurtuluş için şahlandı
Atlar kurtuluş için şahlandı

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Tekirdağ'dan kısa kısa Tekirdağ'dan kısa kısa Ardahan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101'inci yılı kutlandı Ardahan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101'inci yılı kutlandı

Mustafa Kemal Atatürk, Faruk Demir, Ardahan, Kongre, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

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