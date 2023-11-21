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Ay Yapım imzalı Yargı dizisi Uluslararası Emmy Ödülü'nü kazandı - Son Dakika

Ay Yapım imzalı Yargı dizisi Uluslararası Emmy Ödülü'nü kazandı

Ay Yapım imzalı Yargı dizisi, Uluslararası Emmy Ödülleri'nde ''En iyi Telenovela'' kategorisinde ödül aldı. Törende dizinin başrol oyuncusu Pınar Deniz'in şıklığı da göz kamaştırdı.

21.11.2023 07:06  - Güncelleme: 08:06

İzleyiciyi ekran başına kilitleyen Yargı dizisinin başarısı sınırları aştı. Sevilen dizi Uluslararası Emmy Ödülleri'nde "En iyi Telenovela" kategorisinde ödül aldı.

20 ÜLKEDEN KATILIM

Televizyon Sanat ve Bilimleri Akademisi tarafından ABD dışında üretilmiş yapımlara verilen Uluslararası Emmy Ödülleri, New York'ta sahiplerini buldu. New York Hilton Midtown Otel'de düzenlenen törende, 20 ülkeden 14 kategoride 56 yapım temsil edildi.

Ay Yapım imzalı Yargı dizisi Uluslararası Emmy Ödülü'nü kazandı

YARGI ÖDÜLÜN SAHİBİ OLDU

Törende, Ay Yapım imzalı Yargı dizisi, "En iyi Telenovela" kategorisinde ödülün sahibi oldu. Dizinin yapımcısı Kerem Çatay, yönetmen Ali Bilgin, senarist Sema Ergenekon ve başrol oyuncuları Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu törende hazır bulundu.

Ay Yapım imzalı Yargı dizisi Uluslararası Emmy Ödülü'nü kazandı

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

Kanada'dan Buffy Saint-Marie belgeseli "Sanat Programlama" dalında Uluslararası Emmy Ödülü'nü kazandı. Şarkıcının 60 yılı aşkın kariyerini inceleyen belgeseli, Kanadalı film yapımcısı Madison Thomas yönetti. Ödül töreninde Deepak Chopra, Balaji Telefilms'in Kurucu Ortağı Ektaa R. Kapoor'a Uluslararası Emmy Yönetmenlik Ödülü'nü takdim etti.

Ay Yapım imzalı Yargı dizisi Uluslararası Emmy Ödülü'nü kazandı

PINAR DENİZ GÖZ KAMAŞTIRDI

Yıldızların kırmızı halıda en iyi kreasyonlarla yürüdüğü gecede, Türk oyuncu Pınar Deniz, askılı klasik siyah elbisesi ve metalik saplı siyah çantasıyla dikkati çekti.

Ay Yapım imzalı Yargı dizisi Uluslararası Emmy Ödülü'nü kazandı
Ay Yapım imzalı Yargı dizisi Uluslararası Emmy Ödülü'nü kazandı
Ay Yapım imzalı Yargı dizisi Uluslararası Emmy Ödülü'nü kazandı
Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Ay Yapım imzalı Yargı dizisi Uluslararası Emmy Ödülü'nü kazandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ay Yapım imzalı Yargı dizisi Uluslararası Emmy Ödülü'nü kazandı - Son Dakika
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