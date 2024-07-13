Ayvalık-Midilli feribot seferlerinde yoğunluk yaşanıyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

Ayvalık-Midilli feribot seferlerinde yoğunluk yaşanıyor

Ayvalık Deniz Hudut Kapısı'nda, 15 Temmuz tatilini Midilli Adası'nda geçirmek isteyen tatilcilerin yoğunluğu nedeniyle kuyruklar oluştu. Günde 4 sefer düzenlenen feribotlarla yaklaşık 5 bin kişinin Midilli'ye geçmesi bekleniyor. Tatil nedeniyle Yunan adalarına olan talebin arttığı belirtilirken, feribot işletmecileri bu talepten memnun olduklarını ifade etti.

13.07.2024 11:57
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden Midilli Adası'na feribot seferlerinin düzenlendiği deniz hudut kapısında yoğunluk yaşanıyor.

İstanbul, İzmir, Bursa, Ankara, Muğla, Balıkesir, Manisa ve Kocaeli gibi kentlerden gelen tatilciler, Ayvalık Deniz Hudut Kapısı önünde kuyruklar oluşturdu.

15 Temmuz Pazartesi'yi de kapsayan 3 günlük tatili Midilli'de geçirmek isteyenler feribotlarla adanın yolunu tuttu. Ayvalık ile Midilli arasında 4 firmaya ait feribotlar, günde karşılıklı 4'er sefer düzenliyor. 3 günlük süreçte yaklaşık 5 bin kişinin Midilli'ye geçiş yapması öngörülüyor.

Ayvalık'taki bir seyahat acentesinin yetkilisi Nevzat Turhan, 15 Temmuz'u da kapsayan 3 günlük tatil dolayısıyla bölgede yoğunluk yaşandığını söyledi.

Kapıda vize uygulamasıyla Midilli'ye talebin arttığını belirten Turhan, 3 günlük süreçte yoğunluğun devam etmesini beklediklerini kaydetti.

Ayvalık ile Midilli Adası arasında feribot işletmeciliği yapan bir firmanın sahibi Ali Jale ise, tatil nedeniyle ciddi bir yoğunluğun olduğunu vurgulayarak, "Bugün bizim kendi firmamıza ait gemide 1000 kişi karşıya geçecek. Bu 15 Temmuz periyodu boyunca da 4-5 bin kişinin Midilli'ye geçmesini bekliyorum. Yunan adalarına son zamanlarda ciddi bir talep var. Kapıda vize uygulaması da bu talepte bir etken. Biz bu talepten memnunuz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Balıkesir, 15 Temmuz, Ayvalık, Tatil, Turizm, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

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