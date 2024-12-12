Balıkesir Arkeoloji Buluşmaları Başladı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Balıkesir Arkeoloji Buluşmaları Başladı

Balıkesir Arkeoloji Buluşmaları Başladı

5. Yılına giren sempozyum, Balıkesir’in tarihi potansiyelini ve arkeolojik değerlerini tanıtıyor.

12.12.2024 12:16
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin öncülüğünde Valilik, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Kent Konseyi ve Ayvalık Belediyesi işbirliğiyle bu yıl 5'incisi düzenlenen "Balıkesir Arkeoloji Buluşmaları Sempozyumu" başladı.

İlin yüksek kültürel potansiyelini ortaya çıkarmak için "Mythos'tan Logos'a Kıyılar ve Adalar, Edremit Körfezi'nin Üç Yakası" konusunda organize edilen sempozyumun açılışı, Ayvalık ilçesi Küçükköy Mahallesi'ndeki Ayvalık Belediyesine ait Küçükköy Halil Başyazgan Cumhuriyet Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, açılışta yaptığı konuşmada, Balıkesir'deki antik kentlerde yapıların gün ışığına çıkarılması ve dünyaya tanıtılmasının önemine dikkati çekti.

Bu sempozyumunun arkeolojik kazıların ardından ortaya çıkacak tarihi eserlerin Balıkesir'in tarih boyu büyük medeniyetlere ev sahipliği yapmış olduğunu gözler önüne sereceğini belirten Akın, bunun yanı sıra tarihi değerlerin geleceğe aktarılmasına da katkı verebilmenin gururunu yaşadıklarını kaydetti.

Ayvalık başta olmak üzere il genelindeki tarihi ve doğal güzelliklerini öne çıkararak Balıkesir'in turizm ve cazibe merkezi olabilmesi için çalışmaların süreceğini vurgulayan Akın, organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür etti.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin de sempozyumun 5'incisine ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Balıkesir'in bazı ilçeleri ve Ayvalık'ı içine alan körfez bölgesinin çok yoğun ve nitelikli arkeolojik alanları kapsayan önemli bir coğrafya olduğunu anlatan Ergin, şunları söyledi:

"Son yıllarda Bandırma, Altınoluk, Erdek, Burhaniye ve Ören gibi Balıkesir'in birçok yerleşiminde kazı ve yüzey araştırmaları çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu çalışmaların sürdürülebilir olması, yeni ören yerlerinin tespit edilmesi ve kazı süreçlerinin başlatılması, bu kazı sonuçlarının, tıpkı bugün bizleri bir araya getiren Balıkesir Arkeoloji Buluşmaları Sempozyumu'nda olduğu gibi bizlerle paylaşılması bölge tarihimizi aydınlatılması açısından son derece önemlidir. Ayvalık 2017 yılından beri Endüstriyel Peyzaj Başlığı ile UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer almaktadır. Ayvalık'ın bu listede yer alması Balıkesir ilinde tek ve ilk dünya mirası adayı varlığın olduğu anlamına da geliyor. Böyle bir misyonu taşıdığımız için de çok mutluyuz, heyecanlıyız."

Edremit Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Abdullah Özkan ise sempozyum programı hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Moderatörlüğünü Prof. Dr. Abdullah Soykan'ın üstlendiği, İstanbul Üniversitesinden emekli öğretim görevlisi Mehmet Özdoğan'ın "Geçmişi Geleceğe Aktarmak - Arkeolojinin Düşünsel Temelleri ve Politikaları" ile yazar Nezih Başgelen'in "Atatürk Döneminde Eski Eserler, Müzeler ve Arkeoloji" başlıklarındaki sunumlarının ardından Arpanatolia müzik grubunun verdiği mini konserle tamamlanan açılışa, Balıkesir, Edremit ve Ayvalık Kent Konseylerinin yöneticileri, akademisyenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Oturumlarla devam eden sempozyum, 14 Aralık Cumartesi günü sona erecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Balıkesir Arkeoloji Buluşmaları Başladı - Son Dakika

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