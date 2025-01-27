Balıkesir'de Deve Güreşi Heyecanı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Balıkesir'de Deve Güreşi Heyecanı

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Burhaniye ilçesinde düzenlenen 20. Burhaniye Zeytin ve Zeytinyağı Hasat Festivali'nde, 170 devenin katıldığı deve güreşleri büyük ilgiyle gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler'in ev sahipliğinde yapılan etkinlikte, güreş kültürüne verilen önem vurgulandı.

27.01.2025 13:23  Güncelleme: 13:29
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Balıkesir'de deve güreşi heyecanı yaşandı

BALIKESİR - Burhaniye ilçesinde, belediyenin düzenlediği 20. Burhaniye Zeytin ve Zeytinyağı Hasat Festivali kapsamında gerçekleşen deve güreşlerinde, 170 devenin katıldığı müsabakalar nefesleri kesti. Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler'in ev sahipliğinde düzenlenen deve güreşlerine, Burhaniye Kaymakamı İlyas Memiş, Gömeç Belediye Başkanı Melih Bağcı, Aydın İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, Burhaniye CHP İlçe Başkanı Aylin Yıldırım, Burhaniye Belediye Başkan Yardımcıları Oktay Erbalaban ve Tamer Midilli, Burhaniye Belediye Meclis Başkan Vekili Tarık Erdil, Burhaniye İlçe Emniyet Müdürü Faik Karabaş, Burhaniye İlçe Jandarma Komutanı Ünal Bayhan, Burhaniye Belediye Meclis Üyeleri Murat Dinçer, Mustafa Kayacık, Yaşar Aydemir ve binlerce güreş severler katılım sağladı.

Burhaniye Deve Güreşi Arenası'nda gerçekleştirilen güreşler, yoğun ilgiyle karşılandı. Toplam 11 kupa müsabakası yapılan güreşlerde dereceye giren develerin sahipleri kupalarını aldı. Kupa mücadelesinde Burhaniye Belediye Başkanlığı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Burhaniye Kaymakamlığı, Burhaniye Ticaret Odası Başkanlığı, Burhaniye Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı, Burhaniye Deveciler Derneği (Onursal Başkanı Merhum Kamil Midilli anısına), Burhaniye Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı, Burhaniye Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanlığı, Burhaniye Ziraat Odası Başkanlığı, Burhaniye Berberler ve Kuaförler Odası Başkanlığı ve Burhaniye Muhtarlar Derneği kupaları için develer, birbirinden çekişmeli müsabakaların ev sahipliğini yaptığı Burhaniye Güreş Arenası'na çıktı. Başkan Deveciler, güreş arenasında yaptığı konuşma sırasında Burhaniye Güreş Arenası'na katılan binlerce güreş severi selamladı. Festival kapsamında yapılan deve güreşleriyle, güreş kültürüne ve tarihine verdikleri önemi belirten Başkan Deveciler, "Burhaniye Belediyesi olarak göreve geldiğimizde en iyi güreşi biz yapacağız diye söz verdik. Bu kültürü yaşatıyoruz, yaşatacağız da. Deve güreşlerinin en iyisini, en güzelini Burhaniye'de yapıyoruz çünkü Burhaniye halkı her şeyin en güzelini, en özelini hak ediyor" dedi. Belediye Meclis Başkan Vekili Tarık Erdil, " Zeytin ve Zeytinyağı Festivalini 20 yıldır yapıyoruz. Bu gün çok güzel havada yaklaşık 170 devenin katılımı ile güreşleri yapıyoruz. Akdeniz, Ege ve Marmara dan misafirlerimizle çok güzele bir güneş izliyoruz. Bu bir Yörük kültürüdür. Burhaniye de burası er meydanı. Develerdin Kırkpınarı" dedi. Türkiye Deveciler Kültürü ve Deve Güreşleri Federasyonu Başkanı Mehmet Sümer de, "Yıllardır sürdürülen gelenek ve göreneklerimiz var. Kültürümüz var. Çok güzel güreşler oluyor burada. Bu gün Söke'de güreş var. r. Dünde iki güreşimiz vardı. Ben öncelikle, Ali Kemal Deveciler Başkanım ile Tarık Erdil Başkanıma ve Sadık Varol başkanıma teşekkür ediyorum. Bu organizasyonu yaptıkları için. Amaç burada bu kültürü yaşatmak. Herkes bu kültürü yaşatmak için elini taşın altına sokuyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA

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