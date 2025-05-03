Bosna Hersek Dostluk Kervanı Edirne'ye Ulaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Bosna Hersek Dostluk Kervanı Edirne'ye Ulaştı

Bosna Hersek Dostluk Kervanı Edirne\'ye Ulaştı

Bosna Hersek'ten yola çıkan 'Dostluk Kervanı', Türkiye'deki son durağı Edirne'ye ulaştı. 42 kişilik kafile, önceki duraklarında Kuzey Makedonya, Yunanistan ve Türkiye'nin birçok şehrini ziyaret ederek dostluk ilişkileri kurdu. Edirne'de tarihi mekanları gezip sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelerek ilişkileri güçlendirmeyi hedefliyor.

03.05.2025 12:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

"Bosna Hersek Dostluk Kervanı", Türkiye'deki son durağı Edirne'ye ulaştı.

Ülkelerinden 24 Nisan'da otobüsle yola çıkan 42 kişilik "Bosna Hersek Dostluk Kervanı", çeşitli ülkeleri ve Türkiye'deki çeşitli şehirleri ziyaret ettikten sonra Edirne'ye geldi.

Kentteki tarihi ve turistik mekanları gezen kafile, sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunacak.

Dostluk Kervanı, 5 Mayıs'ta Bosna Hersek'e ulaşacak.

Bosna Hersek Dostluk Köprüleri Başkanı Jasmin İmamoviç, Selimiye Meydanı'nda yaptığı açıklamada, Bosna Hersek'ten yola çıktıktan sonra ilk duraklarının Kuzey Makedonya'nın Üsküp şehri olduğunu söyledi.

Ülkeler arası dostluk ilişkileri kurduklarını belirten İmamoviç, "Kuzey Makedonya'dan sonra Yunanistan'ın Selanik şehrini geçerek Çanakkale'ye gittik. Çanakkale'de de arkadaşlarımız var, onları ziyaret ettik, yeni dostlar edindik. Çanakkale Şehitler Abidesi'ni de ziyaret ettik." dedi.

İmamoviç, İzmir'de ise Boşnak Derneği üyeleriyle bir araya gelerek kültürel etkinlik gerçekleştirdiklerini anlattı.

Kuşadası, Bodrum, Alaçatı ve Çeşme'ye de uğradıklarından bahseden İmamoviç, şunları kaydetti:

"Türkiye'deki son durağımız ise Edirne oldu. Burada da güzel dostluklar kurduk, tarihi mekanları ziyaret ettik. Amacımız, Bosna Hersek ve Türkiye arasındaki ilişkileri güçlendirmektir. Üç yıldır bu projeyi sürdürüyoruz. Aramıza dağcılar da var, onlarla da etkinlikler gerçekleştirdik. Boşnakların yaşadığı köyleri ziyaret ettik. Türkiye ile kültürel işbirliğimizi güçlendirerek yeni dostluklar kurmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Sivil Toplum, Kültür Sanat, Yunanistan, Makedonya, Türkiye, edirne, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Bosna Hersek Dostluk Kervanı Edirne'ye Ulaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump’tan çok konuşulacak plan Tüm parayı bir sektöre akıtacak Trump'tan çok konuşulacak plan! Tüm parayı bir sektöre akıtacak
Ordu’da istinat duvarından site bahçesine düşen otomobilin sürücüsü öldü Ordu'da istinat duvarından site bahçesine düşen otomobilin sürücüsü öldü
Hande Erçel ve Hakan Sabancı’dan ortalığı sarsan poz Hande Erçel ve Hakan Sabancı'dan ortalığı sarsan poz
Almanya’da araç kalabalığın arasına daldı: 3’ü ağır 8 yaralı Almanya'da araç kalabalığın arasına daldı: 3'ü ağır 8 yaralı
Kulüp tarihinde bir ilk İran Süper Ligi’nde şampiyon Tebriz Traktör Kulüp tarihinde bir ilk! İran Süper Ligi'nde şampiyon Tebriz Traktör
Siverek’te işçi konteynerlerinde yangın çıktı Siverek'te işçi konteynerlerinde yangın çıktı
Yiyecek arayan ayı mezarlığa dadandı Mezarı tahrip etti, cenazeyi mezardan çıkardı Yiyecek arayan ayı mezarlığa dadandı! Mezarı tahrip etti, cenazeyi mezardan çıkardı
Zeynep Naz Sarıkaya’nın ölümüne ilişkin korkunç detay ortaya çıktı Efe Şayık 82,8 kilometre... Zeynep Naz Sarıkaya'nın ölümüne ilişkin korkunç detay ortaya çıktı! Efe Şayık 82,8 kilometre...
Bakan Bayraktar: Bu ay içinde yeni bir müjde paylaşabiliriz Bakan Bayraktar: Bu ay içinde yeni bir müjde paylaşabiliriz
Cemil Önal cinayetinde yeni detay Öldürüleceğini savcılığa bildirmiş Cemil Önal cinayetinde yeni detay! Öldürüleceğini savcılığa bildirmiş
1 Mayıs gösterilerinde gözaltına alınanlar hakkında karar verildi Taksim çağrısına tutuklama 1 Mayıs gösterilerinde gözaltına alınanlar hakkında karar verildi! Taksim çağrısına tutuklama

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2025 20:20:13. #7.13#
SON DAKİKA: Bosna Hersek Dostluk Kervanı Edirne'ye Ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.