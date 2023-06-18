Bursa Büyükşehir Belediyesi, Hüseyin Turan'ın konser programını iptal etti - Son Dakika
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Bursa Büyükşehir Belediyesi, Hüseyin Turan'ın konser programını iptal etti

18.06.2023 20:00

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 61. Bursa Festivali çerçevesinde sahne alacak olan Hüseyin Turan'ın konser programını iptal ettiğini açıkladı. Seçim sürecinde yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen Hüseyin Turan'ın, 29 Temmuz'da Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestrası ile sahne alması planlanan konseri iptal edildi. Başkan Alinur Aktaş, sanatçıların toplumu ayrıştırıcı açıklamalar yapması nedeniyle konser programından çıkardıklarını belirtti.

Seçim sürecinde yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen Hüseyin Turan'ın, 29 Temmuz''da Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestrası ile sahne alması planlanan konseri iptal edildi.

"BUNA TEPKİSİZ KALMAMIZ BEKLENEMEZDİ"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu cümlelere yer verdi; "61. Bursa Festivali'nin anlaşmaları Bursa Kültür Sanat Turizm Vakfı tarafından seçimden aylar önce gerçekleştirilmişti. Ancak seçim sürecinde ve sonrasında bazı sanatçıların toplumumuzu ayrıştırıcı, değerlerimize saygısızlık yaptığı açıklamalarını gördüğümüzde, buna tepkisiz kalmamız beklenemezdi. Bu sebeple daha önce Melike Şahin konserini iptal etmiştik. Bugün de Hüseyin Turan isimli sanatçıyı konser programımızdan çıkarmış bulunuyoruz. Kültür sanat çalışmalarımızda milli iradeye ve toplumun değerlerine saygı gösteren sanatçılarla yolumuza devam edeceğimizi bir kez daha belirtmek isterim."

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Hüseyin Turan''ın konser programını iptal etti

"BENİM İÇİN MADALYADIR"

Hüseyin Turan programdan çıkarılmasının ardından sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: "29 Temmuzda Bursa''da Uluslararası Bursa Festivali''nde sahneye çıkacaktım. Daha önce katıldığım bir festivaldir. Troll dediğimiz cahil ve kinci sürü, benim tweetlerimi gerekçe göstererek organizasyona baskı yaparak engelletmişler (yediler kendilerini günlerdir)... Paylaşımlarımın doğruluğu kanıtlanmıştır, benim için ''madalyadır''. Teşekkür ederim:)"

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Hüseyin Turan''ın konser programını iptal etti

SEÇİM ÖNCESİ PAYLAŞIMLARI GÜNDEME GETİRİLDİ

Hüseyin Turan seçim öncesi yaptığı paylaşımda "Bütün namertleri inat, ilk turda bitmeli" ifadelerini kullanmıştı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Hüseyin Turan'ın konser programını iptal etti
Kaynak: İHA
YORUMLAR (5)
  • Cavit Çorumlu : Yavuz Sultan Selim Han'ı kimlerin neden sevmediğini çok iyi biliyoruz. Cevap Yaz 3 0 Yayından Kaldır
  • mertce : bu kadar siyasi içerikli, paylaşım yaparsan olacağı bu, sen sanatçısın, siyasetçi değil. Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
  • Necati Çolak : Emin olki muhalefete hakaret edip ak partiye methiyeler düzseydin o belediye başkanı seni baş tacı yapardı Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Son Dakika Kültür Sanat Bursa Büyükşehir Belediyesi, Hüseyin Turan'ın konser programını iptal etti - Son Dakika


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