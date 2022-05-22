"Uluslararası Köpek Irkları Marmara Cup Yarışması" yapıldı

Bursa'da Uluslararası Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonu (UKIFED) tarafından "Uluslararası Köpek Irkları Marmara Cup Yarışması" düzenlendi.

Merinos Parkı'nda düzenlenen etkinliğe Türkiye'nin çeşitli illerinden getirilen yaklaşık 150 köpek katıldı.

Hakemler, Uluslararası Kinoloji Federasyonu'nun (FCI) belirlediği standartlara göre kuyruk ve kulakların durumu, yürüyüşü sırasında baş ve ayakların konumunun da yer aldığı 10 kriterde değerlendirme yaptı.

Yarışmada dereceye giren köpeklerin sahiplerine madalya ve plaket verildi, mama hediye edildi.

Federasyon Başkanı Boran Aydın, AA muhabirine, hayvanseverlere ırkları tanıtmak için gerçekleştirdikleri etkinliğin güzel geçtiğini belirterek, "Türkiye geneli olan bir yarışma yaptık. Yarışmaya 10 şehirden katılım oldu. 24 ırktan 150 civarında köpeğimiz yarışmaya katıldı. Zonguldak'tan gelen Taner Aslan'ın köpeği yarışmanın birincisi oldu. Antalya'dan gelen İbrahim Çetin'in köpeği de ikinci oldu. Bundan sonra Ankara'da eylülde düzenlenecek pet fuarına katılacağız. Daha sonra Adana ve İstanbul'da yarışmalarımız olacak. Bu şekilde devam edecek." diye konuştu.

Bursa Cane Corso Irk Derneği Başkanı İrfan Aydın da UKIFED'in düzenlediği yarışmaya dernek olarak katılım sağladıklarını aktararak, "Yarışmaya katılımlar güzeldi. Bundan sonraki süreçlerde daha güzel etkinliklere ev sahipliği yapacağız. Irkları standartlarına oturtma ve soy belirleme çalışmalarına devam edeceğiz. Artık sokağa köpek bırakılmasını istemiyoruz. En büyük amacımız bunun önüne geçmek." dedi.