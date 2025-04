Bursalılardan şehit ecdada vefa

ÇANAKKALE - Çanakkale savaşlarında en fazla şehit veren Bursalılar, 24-25 Nisan Çanakkale Kara Savaşları'nın 110'uncu yıl dönümünde Kireçtepe Şehitliği'ndeki ecdadına vefa gösterdi. Yıldırım Belediyesi ve Kültür Turizm Tanıtma Birliği öncülüğünde Bursa'dan 50 otobüsle Çanakkale'ye giden Bursalılar, Kireçtepe'de savaşın seyrini değiştiren şehitleri dualarla yaad ettiler. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Tıpkı 1915'te olduğu gibi, bugün de millet olarak tek yürek, tek bilek olduğumuzu tüm dünyaya gösteriyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde; ecdadımızın emaneti olan bu aziz topraklara sahip çıkmak, onların hatırasını yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak bizim en asli görevimizdir" dedi.

10 yıl önce Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilen Kireçtepe Jandarma Şehitliği'nde, Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği tarafından anma töreni düzenlendi. Bursalılar, Kireçtepe Jandarma Şehitliği'nde kahraman ecdada vefa için tek yürek oldu.

Çanakkale Savaşı'nda 6-8 Ağustos 1915'te kahramanca çarpışan ve iki Tugay gücüne ulaşan İngiliz kuvvetlerini Karakol Dağı ve Kireçtepe'de durdurup, Grup Komutanlığını Mustafa Kemal Atatürk'ün yaptığı Anafartalar Grubu'nun kuzey yanını koruyan Gelibolu ve Bursa Jandarma taburlarının üç bölüğündeki şehitlerin yer aldığı bölgeye, savaş devam ederken 1915'te bugünkü şehitlik yapılmıştı.

Boş mermi kovanlarından yapılan bir anıtın da bulunduğu ve günümüze ulaşan orijinal şehitliklerden biri olan Kireçtepe Şehitliği'ndeki anıt önünde Ulu Önder Atatürk'ün çekilen bir fotoğrafı da önemli bir belge olarak tarihe not olarak düşülmüştü. Kahraman ecdada vefa borcunu en iyi şekilde ödemek için harekete geçen Bursa Büyükşehir Belediyesi de Bursa Garnizon Komutanlığı işbirliğiyle zaferin 100'üncü yılı olan 2015 yılında şehitliği ecdada yakışır hale getirmişti.

Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği tarafından Bursalı vatandaşların katılımlarıyla Kireçtepe Jandarma Şehitliği'nde şehitleri anma programı düzenlendi. Programa Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği ve Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Şehit ve Gazi aileleri ve Muharip Gaziler ile Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliğine üye olan belediyelerin koordinasyonu kapsamında Bursa'dan muhtarlar ile 1300 Bursalı vatandaş katıldı.

Anma töreni Kuran-ı Kerim Tilaveti ve dua ile başladı. İstiklal Marşı okundu. Ardından Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği ve Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Bugün burada, tarihimizin en destansı mücadelelerinden birinin yaşandığı topraklarda, aziz şehitlerimizi anmak üzere bir aradayız. Bursa'mız, Çanakkale destanının yazıldığı o kutlu cephelerde en fazla şehit veren illerimizden biridir. Bu nedenle bizler için Çanakkale yalnızca bir coğrafya değil, bir iman ve vefa meselesidir. Kireçtepe Jandarma Şehitliği'nde yatan her bir yiğidimiz, istiklalimizin ve istikbalimizin teminatı olmuş; göğsünü siper ederek bizlere bağımsız bir vatan bırakmıştır. 1915 yılında, henüz savaş devam ederken yapılan bu şehitlik, milletimizin şehidine olan vefasının en somut göstergesidir. Boş mermi kovanlarından yapılan anıt kadar, gönüllerimizde yanan şehitlik ateşi de hala ilk günkü sıcaklığını koruyor. Kireçtepe, sadece bir mevzi değil, bir milletin tarihi çizgisiydi. 6-8 Ağustos 1915'te, Gelibolu ve Bursa Jandarma taburlarından üç bölük, iki tugay gücündeki İngiliz kuvvetlerine karşı burada destansı bir direniş sergilemiştir. Kahramanlarımız, Mustafa Kemal Paşa komutasındaki Anafartalar Grubu'nun kuzey hattını koruyarak düşmanın ilerlemesini durdurmuş, Çanakkale cephesinin çökmesini engellemiştir. Bu mücadele, savaşın seyrini değiştiren dönüm noktalarından biri olmuştur. Bursa olarak, tarih boyunca milli mücadelede verdiğimiz şehitlerle vatan sevgisinin ne demek tüm dünyaya gösterdik. Bugün burada yapılan bu ziyaret, sadece bir anma değil, aynı zamanda bir birlik ve beraberlik nişanesidir. Tıpkı 1915'te olduğu gibi, bugün de millet olarak tek yürek, tek bilek olduğumuzu tüm dünyaya gösteriyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde; ecdadımızın emaneti olan bu aziz topraklara sahip çıkmak, onların hatırasını yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak bizim en asli görevimizdir. Bu kapsamda Başkanlığını yürüttüğüm Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliğimizin öncülüğünde düzenlenen bu anlamlı program; hem geçmişimize sahip çıkmanın hem de millet olma şuurunu canlı tutmanın bir tezahürüdür. Bu toprakları Türk İslam diyarı yapan Osman Gazi, Orhan Gazi, Murat Hüdavendigar'ı, bu çetin mücadelede var olma mücadelesi veren başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle, minnetle ve şükranla anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun diyorum. Bu mekanın hazırlanmasında emeği geçen hem Alan Başkanlığımıza hem Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız olan Recep Altepe'ye şükranlarımızı arz ediyoruz. Çünkü uzun bir aradan sonra Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak burada düzenlemeler yapılmış ve 2013 yılından bu tarafa da her yıl burada etkinlikler düzenlenmişti yine bir kısa ara verilmişti. Biz de yeniden Kültür Turizm Tanıtma Birliği olarak burada çalışmaları bu yıl itibari ile başlatmış bulunuyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte de yine her yıl burada buluşarak hem şehitlerimizi yad edecek, hem de vefamızı göstereceğiz. Programda emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmanın ardından Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, şehit ve gazi aileleri ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Ardından Kireçtepe Jandarma Şehitliği'ndeki şehit mezarlarını ziyaret edip, dua etti.