Cam sanatçısı Fatma Turan, Cumalıkızık'ta 18 yıldır eser üretip eğitim veriyor - Son Dakika
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Cam sanatçısı Fatma Turan, Cumalıkızık'ta 18 yıldır eser üretip eğitim veriyor

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Cam sanatçısı Fatma Turan, Cumalıkızık\'ta 18 yıldır eser üretip eğitim veriyor
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Cam sanatçısı Fatma Turan, Cumalıkızık\'ta 18 yıldır eser üretip eğitim veriyor
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Fatma Turan, Bursa'nın tarihi Cumalıkızık Mahallesi'ndeki atölyesinde 18 yıldır camı sanat eserine dönüştürüyor. Son 10 yıldır halk eğitimi merkezlerinde ve çeşitli organizasyonlarda eğitmenlik yapan Turan, eserlerini yurt içine ve yurt dışına gönderiyor.

Bursa'da çocuklarının doğumunun ardından öğrendiği cam sanatında 18 yıldır eserler üreten 48 yaşındaki Fatma Turan, bir yandan da yeni sanatçılar yetiştirmek için eğitim veriyor.

İşletmecilik ve muhasebe alanında çalışan Turan, iki kızının dünyaya gelmesinin ardından günlük yaşamın yoğunluğundan uzaklaşmak ve farklı bir uğraş edinmek amacıyla cam sanatına yöneldi.

Yurt dışındaki cam üfleme sanatçılarının çalışmalarıyla ilgili videolar izleyen Turan, İstanbul Beykoz'da çeşitli merkezlerde düzenlenen atölyelerde eğitim aldı.

Daha sonra Bursa'da eğitimini sürdüren Turan, 2 yıl içinde ustalık ve usta öğreticilik belgelerini edindi.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca "cam üfleme sanatçısı" kartı verilen Turan, Bursa'nın tarihi Cumalıkızık Mahallesi'ndeki atölyesinde 18 yıldır camı sanat eserine dönüştürüyor.

Son 10 yıldır halk eğitimi merkezlerinde ve çeşitli organizasyonlarda da eğitmenlik yapan Turan, ürettiği eserleri yurt içine ve yurt dışına gönderiyor.

"Beni bu sanata çeken ateş oldu"

Fatma Turan, AA muhabirine ilk olarak cam üfleme tekniğiyle çalışmaya başladığını, daha sonra dolu cam işlemeciliğine yöneldiğini söyledi.

Camı ateşle şekillendirmenin kendisini etkilediğini belirten Turan, "İlk başta hobi olarak başladım. Camı eriterek hayalinizdeki şekli verebilmek gerçekten büyük bir tutku. Beni bu sanata çeken ateş oldu. Zamanla bunun benim mesleğim olması gerektiğine karar verdim." dedi.

Turan, üfleme tekniğiyle kuş, kuğu ve semazen gibi figürler hazırladığını, dolu cam tekniğiyle ise penguen, ördek, takı ve çeşitli dekoratif objeler ürettiğini kaydetti.

Her esere kendi yorumunu kattığını vurgulayan Turan, "Hayalini kurduğum şeyi yapmayı çok seviyorum. Benim objelerim biraz daha farklıdır. 'Murrini' dediğim küçük camları ve cam tozlarını karıştırmayı seviyorum. Ebru tekniklerini, gümüşleri ve gümüş telleri camla birleştirmeyi de seviyorum. Bu yüzden farklı bir iş yaptığıma inanıyorum." ifadesini kullandı.

Turan, yurt içinde ve yurt dışında çeşitli festivallere, sergilere ve kültürel etkinliklere katıldığını, camdan hazırladığı eserlerin birçok ülkeye gönderildiğini söyledi.

Tarihi Cumalıkızık Mahallesi'nde kurduğu atölyesinde cam sanatını tanıtmayı ve ziyaretçilere uygulamalı olarak deneyimletmeyi amaçladığını dile getiren Turan, isteyenlere birebir eğitim ve atölye çalışmaları düzenlediğini kaydetti.

Turan, cam sanatının geleneksel sanatlar arasında yer aldığını vurgulayarak, "Osmanlı'dan kalan çok değerli bir kültürümüz var. Eskiden göz damlaları ve çeşmibülbül gibi eserler üretilirdi. Bunların yeniden hatırlanması ve gelecek kuşaklara aktarılması için uğraşıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA
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