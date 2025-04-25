Çanakkale'de Yalnız Çam Anıtı'nda Anma Töreni - Son Dakika
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Kültür Sanat

Çanakkale'de Yalnız Çam Anıtı'nda Anma Töreni

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Çanakkale Kara Savaşları'nın 110. yılında Lone Pine Anıtı'nda tören düzenlendi.

25.04.2025 13:06
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Çanakkale Kara Savaşları'nda hayatını kaybedenler 'Yalnız Çam'da anıldı

ÇANAKKALE - Çanakkale Kara Savaşları'nın 110'uncu yılında Lone Pine (Yalnız Çam) Anıtı'nda savaşta hayatını kaybedenler anıldı.

Çanakkale Kara Savaşları'nın 110'uncu senesinde Gelibolu Yarımadası'ndaki Lone Pine (Yalnız Çam) Anıtı'nda tören düzenlendi. Savaşta ölen Avustralya ve Yeni Zelandalıların anıldığı tören askeri bandonun çalması ile başladı. Ardından günün anlam ve önemini belirten bir konuşma gerçekleştirildi. Törende ülkelerin milli marşları okunurken, askerlerin taşıdığı çelenkler anıta bırakıldı. Türkiye ve Avustralya bayrakları göndere çekildi. Dua edilmesinin ardından program sona erdi.

Törene, Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Birleşik Krallık Kraliyet Prensesi Anne, Avustralya Genel Valisi Sam Mostyn, Birleşik Krallık'ın Ankara Büyükelçisi Jill Morris, Birleşik Krallık Savunma Ataşesi Col Jim Torbet, Fransa Büyükelçisi Isabelle Dumont, Fransa İstanbul Başkonsolosu Nadia Fanton, Fransa Savunma Ataşesi Deniz Yüzbaşı Nora Zelazlı, Yeni Zelanda Başbakanı Christopher Luxon, Yeni Zelanda Büyükelçisi Greg Lewis, Avustralya Büyükelçisi Miles Armıtage, Hindistan Büyükelçisi Muktesh Pardeshi, Avusturya Büyükelçisi Gabriele Juen, Senegal Savunma Ataşesi Albay Boucar Sene, Güney Afrika Askeri Ataşesi Albay Ivan John Afrikander, Macaristan Büyükelçi Temsilcisi Valéria Kıcsı, Macaristan Savunma Ataşesi Albay Jnos Hess, Pakistan Büyükelçiliği Müsteşarı Saleem Qazi, Pakistan Savunma Ataşesi Brig General Imran Noor, Kanada Büyükelçisi Kevin Hamilton, Kanada Savunma Ataşesi Capt Robert Taylor ve çok sayıda davetli katıldı.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Çanakkale'de Yalnız Çam Anıtı'nda Anma Töreni - Son Dakika

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