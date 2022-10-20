Çanakkale kültür sanat haberi: Çanakkale'nin simgelerini yaprağa işlendi - Son Dakika
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Çanakkale kültür sanat haberi: Çanakkale'nin simgelerini yaprağa işlendi

20.10.2022 09:34

Çanakkale kültür sanat haberine göre Çanakkale'nin simgelerini yaprağa işlendi Şehitler Abidesi, Seyit Onbaşı ile Assos Ören Yeri ve Athena Tapınağı'nı, Difenbahya yaprağına işledi Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Behramkale köyünde yaşayan Hülya Kalaycı Unutur, Hollanda'dan ithal ettiği ve 2 yıl boyunca özel bir...

Çanakkale'nin simgelerini yaprağa işlendi

Şehitler Abidesi, Seyit Onbaşı ile Assos Ören Yeri ve Athena Tapınağı'nı, Difenbahya yaprağına işledi

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Behramkale köyünde yaşayan Hülya Kalaycı Unutur, Hollanda'dan ithal ettiği ve 2 yıl boyunca özel bir sistemle kuruttuğu difenbahya bitkisi yapraklarına Çanakkale'nin simgelerini işledi. Sanatsal çalışmada Çanakkale Savaşları'nda hayatını kaybeden Türk askerlerin anısına yaptırılan Şehitler Abidesi, top mermisiyle Çanakkale Deniz Savaşı'nın seyrini değiştiren Çanakkale Savaşları Kahramanı Seyit Onbaşı ile 7 bin yıllık Assos Ören Yeri ve Athena Tapınağı bulunuyor.

Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk El Sanatları Çini Bölümü mezunu 2 çocuk annesi Hülya Kalaycı Unutur (49), yaprak çalışmasına 1999 yılında İstanbul'da başladı. 2009 yılında Ayvacık ilçesine bağlı Behramkale köyü Assos'ta açtığı atölyede 13 yıldır çalışmalarına devam ediyor.

Hülya Kalaycı Unutur, 23 yıldır Hollanda'dan ithal ettiği ve 2 yıl boyunca özel bir sistemle kuruttuğu difenbahya bitkisi yapraklarına, 22 ayar altın kullanarak ilmik ilmik işlediği çeşitli eserleri çiziyor. Bugüne kadar yapraklar üzerine yüzlerce eser çizen Unutur, Şehitler Abidesi, Seyit Onbaşı ile 7 bin yıllık Assos Ören Yeri ve Athena Tapınağı'nı ele aldı.

Çanakkale Savaşları'nda hayatını kaybeden Türk askerlerin anısına yaptırılan Şehitler Abidesi, sırtlayarak kaldırdığı top mermisiyle Çanakkale Deniz Savaşı'nın seyrini değiştiren Çanakkale Savaşları Kahramanı Seyit Onbaşı ve 7 bin yıllık Assos Ören Yeri ve Athena Tapınağı yaklaşık 3 ay içinde altın ile kendi özel boya karışımı ve ışık görmeden özel bir yöntemle 2 yıl boyunca kuruttuğu difenbahya bitkisi yaprağı üzerine yaptı.

Difenbahya yaprağında minyatür sanatı üzerine çalıştığını belirten Hülya Kalaycı Unutur, Hollanda'dan getirttiği Difenbahya yaprağını 2 yıl özel kuruma aşamasından sonra kullandığını söyledi. Çanakkale'nin hem antik dönemini ve antik dönemden sonraki gelen dönemi işlediğini belirten Unutur, sözlerine şöyle devam etti:

"Çalışmalarda Assos Ören Yeri'nin, Çanakkale Savaşları'yla alakalı olarak Şehitler Abidesi ve Seyit Onbaşı'yı işliyorum. Çalışmaya göre süresi değişiyor. Önce tasarım aşamasını yapıyorum. Sonra boyayarak ürünü ortaya çıkarıyorum. Bu yaklaşık 2-3 ayımı alıyor. Kendi karışımlarımı ve kendi renklerimi kullanıyorum. Çalışmalarda 22 ayar altın kullanıyorum. Bu yaprak yumuşak bir yapıya sahip, yaprakta damarda çok az. Pürüzsüz bir yapıya sahip olduğu için boyamak daha kolay oluyor. O yüzden Difenbahya yaprağını tercih ediyorum."

Yurt dışından talep görüyor

Yurt içinde bütün illerden yerli turistlerin atölyesindeki eserleri görmeye geldiğini kaydeden Unutur, yurt dışından Almanya, Amerika, Fransa, Japonya, İsrail, Avusturalya ve Yeni Zelanda'dan gelen yabancı turistlerin eserleri incelediğini ve sipariş verdiğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: İHA
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Son Dakika Kültür Sanat Çanakkale kültür sanat haberi: Çanakkale'nin simgelerini yaprağa işlendi - Son Dakika

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