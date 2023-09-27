Cem Yılmaz, Ozan Güven hakkında konuşurken Nilperi Şahinkaya\'da şekilden şekle girdi

Netflix'te 29 Eylül'de yayınlanacak olan Kara Komikler serisinden tanıdığımız Ayzek karakterinin hikayesini konu alan Cem Yılmaz imzalı Do Not Disturb filminin dün akşam lansmanı yapıldı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Cem Yılmaz, eski sevgilisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle yargılandığı için projelerde yer almayan Ozan Güven'den bahsederken filmin başrol oyuncusu Nilperi Şahinkaya'da şekilden şekle girdi.