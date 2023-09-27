Cem Yılmaz, Ozan Güven hakkında konuşurken Nilperi Şahinkaya'da şekilden şekle girdi - Son Dakika

Cem Yılmaz, Ozan Güven hakkında konuşurken Nilperi Şahinkaya'da şekilden şekle girdi

Cem Yılmaz, Ozan Güven hakkında konuşurken Nilperi Şahinkaya\'da şekilden şekle girdi
Son Güncelleme: 27.09.2023 10:27

Cem Yılmaz, Do Not Disturb filminin dün akşamki lansmanında yakın arkadaşı Ozan Güven'le ilgili bir soruya cevap verirken yanında bulunan oyuncu Nilperi Şahinkaya şekilden şekle girdi.

Netflix'te 29 Eylül'de yayınlanacak olan Kara Komikler serisinden tanıdığımız Ayzek karakterinin hikayesini konu alan Cem Yılmaz imzalı Do Not Disturb filminin dün akşam lansmanı yapıldı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Cem Yılmaz, eski sevgilisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle yargılandığı için projelerde yer almayan Ozan Güven'den bahsederken filmin başrol oyuncusu Nilperi Şahinkaya'da şekilden şekle girdi.

Cem Yılmaz, Ozan Güven hakkında konuşurken Nilperi Şahinkaya'da şekilden şekle girdi

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Son Dakika Kültür Sanat Cem Yılmaz, Ozan Güven hakkında konuşurken Nilperi Şahinkaya'da şekilden şekle girdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cem Yılmaz, Ozan Güven hakkında konuşurken Nilperi Şahinkaya'da şekilden şekle girdi - Son Dakika
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