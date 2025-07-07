Çini Sanatına Tutkulu Geçiş

BURSA'da mesleği olan muhasebeciliği bırakan Beyhan Kavasoğlu (48), aldığı eğitimin ardından açtığı atölyede çini üretimi yapıyor. Uzman usta öğretici olarak çini eğitimleri de veren Kavasoğlu, çocuklara bu sanatı sevdirebilmek için boyama ve hikaye kitabı çıkardı. Amacının UNESCO sanatçısı olmak olduğunu söyleyen Beyhan Kavasoğlu, "Bu sanatı çok seviyorum. İyi yaptığıma inanıyorum. Hedefim bu sanatı dünyaya duyurabilmek. O yüzden UNESCO sanatçısı olabilmek için çalışmalarım devam ediyor" dedi.

Bursa'da yaşayan Beyhan Kavasoğlu, 2006 yılında mesleği olan muhasebeciliği bırakarak hayali olan çini sanatıyla ilgilenmeye başladı. Babasının isteğiyle muhasebecilik okuyup iş hayatına atılan Kavasoğlu, mesleğini sevemediği için bıraktı. Bir dönem Bursa'nın İznik ilçesinde yaşayan Beyhan Kavasoğlu, burada kurslara giderek çini sanatıyla ilgilenmeye başladı. Bu sanatta aldığı eğitimlerle uzman usta öğretici olan Kavasoğlu, açtığı atölye ile hem eserlerini üretiyor hem de çiniye meraklı insanlara eğitim veriyor.

'MUHASEBECİLİK RUHUMA OTURMAMIŞTI'

2006 yılında çini sanatıyla tanışan Beyhan Kavasoğlu, "O zamandan beri devam ediyorum. Ruhumda sanatseverlik vardı. İznik'te yaşadığımız bir dönemde çini sanatıyla tanıştım. Atölyelerde sohbetlere katıldım, nasıl yapıldığını öğrenince ister istemez insanın içerisinde büyük bir istek uyanıyor. Orada halk eğitim kurslarına yazılarak bu işte başlangıç yaptım. Kendimi bu alanda çok daha rahat hissettim. Muhasebecilik ruhuma oturmamıştı. Zaten babamın isteğiyle okumuştum. Daha sonra bu sanatta yoluma devam ettim. Bu zamana kadar bütün sanat dallarının eğitimini aldım. Hüsn-i hat, ebru, keçe, filografi gibi. Ama bu sanat beni kendine çok daha yakın hissettirdi. Bu sanatla devam ettim. Şu an uzman usta öğretici olarak kendi atölyemde ve halk eğitimlerde görev yaparak devam ediyorum" dedi.

'BABAMIN RİCASIYLA MUHASEBECİLİK OKUMUŞTUM'

Muhasebeciliğin zor bir meslek olduğunu belirten Kavasoğlu, "Mesleğim sayılarla alakalıydı. Yani severek yapılabilecek bir meslek. Muhasebeciliği kazandım. Babam 'Okur musun' diye rica etti. Ben de babamın ricasıyla okudum. Ben muhasebeciliği severek yapmadığım için bıraktım. Şu anda Kültürel Miras ve Turizm Bölümü 2'nci sınıf öğrencisiyim. Bir de gelecekteki nesillere bir şey öğretip bir şey bırakmanız gerekiyor. Ben o düşüncedeyim. Geleceğe bir şey bırakmam için önce eserlerimi, sonra hikayemi, sonra da ruhumda var olan iyiliğimi bırakmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

ÇOCUKLARA ÇİNİCİLİĞİ SEVDİREBİLMEK İÇİN BOYAMA VE HİKAYE KİTABI YAZDI

Çinicilikte ağırlıklı olarak klasik çiniciliği tercih ettiğini belirten Kavasoğlu, bu sanatı yeni nesillere sevdirebilmek için de 'Çintik ve Mavişah'ın Çini Macerası' adında boyama ve hikaye kitabı yazdı. Bu sanata olan ilgisini aşılamak için çocuklardan başlamak istediğini ifade eden Beyhan Kavasoğlu, "Kitapta 8-15 yaş civarı için özel olarak hazırladığım çini sanatını hem çocuksal yönden hem onların ruhlarına hitap etsin diye hem de çini sanatını ufak yaşlarda da öğrenebilsinler diye güzel bir hikayeyle ve çini desenlerini resmederek bir hikaye kitabı oluşturdum. Çocuklardan başlamak istedim sanat sevgisinin oluşumuna. Artık günümüzde cep telefonu, tabletler ve çok saçma oyunlar had safhada. Bunlar çocuklarının beyinlerinin durmasına yol açıyor. Bu beni çok üzüyor. Küçük de bir yeğenim vardı. Onunla birlikte boyama yaparken 'Bunları da çocuklara ifade edebilirim' dedim. Çünkü yeğenim bunu yaparken çok keyif alıyordu. Kitabın adında geçen 'Çintik' çiniyi temsil ediyor. 'Mavişah' da çininin en özel rengi olan maviyi temsil ediyor. Çiniyle ilgili macera dolu hikaye kitabı. Nasip olursa 2 ve 3'üncüsü de hazırlanıyor. Bu kitabı aldığınızda hem çiniyle ilgili terimleri öğreniyorsunuz, çininin yapım aşamalarını öğreniyorsunuz, çocuklarınıza da öğretiyorsunuz hem de çiniyle alakalı bütün desenleri de boyama zevkini yaşıyorsunuz" diye konuştu.

'AMACIM KÜLTÜREL MİRASIMIZI SEVDİRİP GELECEK NESİLLERE AKTARMAK'

Kitabı çıkarmasındaki amacının yüzyıllar öncesinden günümüze gelen kültürel mirası temelden çocuklara sevdirerek gelecek nesillere aktarılabilmesi olduğunu belirten Beyhan Kavasoğlu, kitabının basımını yaptıklarını, yayıneviyle anlaşma sürecinin ardından vatandaşların kitapçılardan ulaşabileceğini ifade etti.

'HEDEFİM UNESCO SANATÇISI OLMAK'

Hedefinin UNESCO sanatçısı olmak olduğunu söyleyen Kavasoğlu, "Bu sanatı çok seviyorum. İyi yaptığıma inanıyorum. Hedefim bu sanatı dünyaya duyurabilmek. O yüzden UNESCO sanatçısı olabilmek için çalışmalarım devam ediyor" diye konuştu.

Haber-Kamera: Mehmet İNAN/BURSA,