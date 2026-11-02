Çorum\'un UNESCO gastronomi ağı hedefi için Gastro Çorum çalışmaları değerlendirildi

Çorum'da UNESCO ağına dahil olabilmek amacıyla yürütülen "Gastro Çorum" çalışmaları düzenlenen toplantıda değerlendirildi. Toplantıda konuşan Vali Ali Çalgan, çalışmaların başarıyla sonuçlanmasının önemine değinerek, "Şehrimizin tanıtımı olacak ve ekonomisine de bir canlılık gelecek" dedi.

Çorum'un köklü mutfak kültürünü korumak, yerel üretimi desteklemek ve kentin uluslararası alanda tanınırlığını artırmak amacıyla yürütülen "Gastro Çorum" çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen toplantıda, UNESCO'nun ağına gastronomi alanında dahil olmak için yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi verildi. Toplantıda yürütülen tescil çalışmaları sonucunda kentin coğrafi işaretli ürün sayısının 36'ya ulaştığı vurgulanırken, Hitit ekmek kültüründen yöresel lezzetlere kadar kentin mutfak zenginliğinin ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtılmasına yönelik yürütülen faaliyetler hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. Programa Çorum Valisi Ali Çalgan, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, ÇESOP Başkanı Recep Gür, TSO Başkan Vekili Ömer Altıkardeş, Çorum Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürü Eray Çetinkaya ve basın mensupları katıldı.

"Doğru noktalarda, doğru hamlelerle iyi bir yere gelindi"

Programda konuşan Vali Çalgan, "Bu konu çok önemli. Bu konuya lütfen dikkat buyurun. Şehrimizin havasının temizliğiyle, yaylalarımızda, burada güneşin farklı doğduğuyla falan övünebiliriz. Kişinin ait olduğu yerdeki değerlerle övünmesi çok kıymetlidir. Ama gastronomide bizim isim yapmamız sadece kuru kuruya bir böbürlenme, bir gururlanmadan ibaret olmayacaktır. Bir 10 sene sonra, 15 sene sonra bunlara AŞ ve ekmek olarak dönecek. Şehrimizin tanıtımı olacak ve ekonomisine de bir canlılık gelecek. Doğru noktalarda, doğru hamlelerle iyi bir yere gelindi. Daha da iyiye gideceğine bu şehrin mutfağının önce ülkemiz insanlarına sonra dünya insanlarının bilgisine, beğenisine sunulacağına inancım tam. Bu da şehrimize hayırlı olsun diyorum" dedi.

"Bizim yapmış olduğumuz çalışmalarının her birinin bir amacı var"

Yapılan her çalışmanın bir amacı, gayesi olduğunu söyleyen Çorum Belediye Başkanı Aşgın, "Birçok alanda Çorum konuşulmadan konuşulmayacak alan var. Türkiye'nin tarımı konuşulurken ekilebilir dikilebilir alan bakımından 9. büyüklüğe sahip olan bir il olan Çorum ve birçok üründe de rekolte bakımından ilk 10'da olan Çorum konuşulmadan Türkiye'de tarımın konuşulabilmesi mümkün değildir. Türkiye'de sanayi ticaret eğer konuşulacaksa 2025 yılı sonu itibariyle 6.2 milyar dolarlık ihracat rakamları vermiş olan nüfusuna orantının dışında, Türkiye'nin ihracat rakamları ve birçok alanda ticaret ve sanayisine yön veren bir şehir olan Çorum konuşulmadan Türkiye'nin ticaretinin, sanayisinin konuşulabilmesi mümkün değil. Türkiye'de tarih, kültür, medeniyet konuşulacaksa 8 bin yılı aşkın bilinen tarihiyle Anadolu'da ilk kurulan devlet olma ve ilk devletin de ilk başkent olma özellikleri bulunan Çorum konuşulmadan, Çorum'dan cümle kurulmadan Türkiye'nin kültür tarihinin konuşulması mümkün değil. Gastronomi de öyle olsun istiyoruz. Türkiye'de gastronomi deyince Çorum'un muazzam gastronomisi konuşulmadan da geçilmesin istiyoruz. Baktığımız zaman Antep, Hatay ve Afyonkarahisar UNESCO ağında var. İç Anadolu Bölgesi'nde ve Karadeniz Bölgesi'nde henüz bu alanda listeye ismini dahil ettirmiş herhangi bir şehir yok. Biliyoruz ki komşu şehirlerimizden de bu alanda çalışması olanlar, müracaat düşünenler var. Onlar genel anlamda bazı çalışmalar da elbet yapıyor. Ama bizim yapmış olduğumuz çalışmalarının her birinin bir amacı var. Allah'ın izniyle Türkiye'deki diğer rakiplerimizden daha da farklı, daha da üst düzey programlarla ulusal ve uluslararası etkinlik ve farkındalıklarla kendimizi önde görüyoruz. Bu sonucu almaya kendimizi yakın görüyoruz. Allah'ın izniyle sizlerin katkıları ve destekleriyle de bu sonucu alacağımıza inanıyoruz" diye konuştu.

"Eğer bir şehir bütünleşir ve bütün unsurlarıyla bu yola çıkarsa başarısız olma ihtimali yok"

Başarılı bir sonuca varabilmek için şehrin bütün unsurlarıyla bütünleşmesi gerektiğini söyleyen Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk de, "Cumhuriyetimizin yeni yüzyılında Çorum'un birçok tarihi kültürel ve gastronomik olarak da ciddi bir birikimi var. Bunu yeni yüzyılda herkesle buluşturması adına üniversite olarak biz de pozisyonumuzu aldık, yerimizi aldık. Burada tabii ki en önemli etkimiz hakkımızın da Hitit medeniyetinden bugüne taşınmış, Anadolu kültür irfanı ve bereketiyle yoğrulmuş, Çorum'un lezzetlerini Antep, Hatay ve Afyon'dan sonra böyle bir gurur listesinde yerini alması için Çorum adına üniversite olarak her şeyimizle bu başarıda biz de bir şekilde pay sahibi olmak istediğimizi ifade ederek başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.