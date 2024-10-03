CSO Yeni Sezonu Görkemli Konserle Açıyor

Kültür Sanat

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), 140'ın üzerinde etkinlik gerçekleştireceği yeni konser sezonunu görkemli bir konserle açacak.

CSO, sezonun ilk performansını, "Orkestranın Ankara'ya Gelişinin ve Cumhurbaşkanlığı Adını Alışının 100. Yılı Özel Konseri" adıyla, şef Cemi'i Can Deliorman yönetiminde, yarın, CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon'da gerçekleştirecek.

Konserde, Rusya Federasyonu Onur Sanatçısı ünvanına sahip piyanist Nikolai Lugansky, Sergey Rahmaninov'un en önemli eserlerinden 2 Numaralı Piyano Konçertosu'nu, CSO eşliğinde seslendirecek.

Ankara Devlet Opera ve Balesi sanatçılarından Soprano Görkem Ezgi Yıldırım ve Mezzosoprano Ezgi Karakaya, Mersin Devlet Opera ve Balesi Sanatçısı Tenor Bülent Bezdüz, İstanbul Devlet Opera ve Balesi Sanatçısı Bariton Caner Akgün de solist sanatçı olarak konsere katılacak.

Ankara Devlet Çoksesli Korosu ile CSO, Ludwig van Beethoven'in 9. Senfonisi'nin son bölümünü birlikte seslendirecek.

Açılış konserinde, Hasan Uçarsu'nun CSO'nun 100'üncü yılına ithafen bestelediği 100. Yıl Türküsü de sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

CSO'nun sezon boyunca Denizbank'ın ana destekçiliğiyle vereceği konserlerde, dünyaca ünlü birçok isim ağırlanacak.

"Etkinlik sayısı dünyadaki lider orkestraların sayısına erişti"

CSO Şefi Cemi'i Can Deliorman, açılış konseri ve yeni sezona ilişkin AA'ya değerlendirmelerde bulundu.

Kendileri gibi dinleyicilerin de konser sezonunu özlediğini, bunun Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'nde tükenen biletlerden anlaşıldığını, yeni sezona da bu motivasyonla hazırlandıklarını belirten Deliorman, şunları ifade etti:

"2024-2025 sezonu yine Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın en üretken konser sezonlarından birisi olacak. Etkinlik sayısını orkestra bu sezon artık 140'ların üzerine taşıyor. Çünkü hem yaptığımız oda müziği konserleriyle, aynı zamanda görevlendirdiğimiz küçük grupların farklı yerlerdeki faaliyetleriyle, orkestranın turneleriyle, festival konserleriyle ve eğitim konserleriyle Orkestra'nın etkinlik sayısı gerçekten dünyadaki lider orkestraların sayısına erişti."

Deliorman, çok yoğun bir yılın kendilerini beklediğini, çok özenerek, ince tartarak tasarladıkları bir konser sezonu olacağını, birbirini tamamlayan her bir eserle ve solistle dinleyicilere çok renkli bir yelpaze sunmak istediklerini anlattı.

Hasan Uçarsu'nun 100. Yıl Türküsü seslendirilecek

Açılış konserinde piyanist Lugansky ile sahne alacak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Deliorman, konserin ikinci yarısında seslendirecekleri eserlerin önemine değindi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla orkestranın İstanbul'dan Ankara'ya gelmesinin, Ankara'da sadece bir orkestra değil, müzik eğitiminin de çok sesli müziğin tohumlarının da bütün ülke genelinde atılmasına vesile olduğunu anlatan Deliorman, CSO olarak büyük sorumluluk taşıdıklarını söyledi.

Deliorman, şöyle konuştu:

"1924'ün Mart ayında Ankara'ya ilk geldiklerinde Şef Osman Zeki Üngör yönetiminde yapılan ilk konserin programını inceledik. Zeki Üngör Bey'in Cumhuriyet Marşı ile Beethoven'ın 5. Senfonisi programda yer almış. Biz de biraz o programa saygı duruşu niteliğinde, ikinci yarıda yine yaşayan büyük Türk bestecimiz Hasan Uçarsu'nun 100. Yıl Türküsü eserini Devlet Çoksesli Korosu ile birlikte seslendireceğiz. Madem Zeki Bey kendi marşıyla ilk gelişi taçlandırmış, biz de 100'üncü yılı güzel bir 100. Yıl Türküsü ile taçlandırıyor olacağız."

"İçinde kaybolacağınız bir konser sezonu hazırladık"

CSO'nun artık sadece ana salonda senfonik konserler yapan bir orkestra olmadığını, oda müziğine çok önem verdiklerini ifade eden Deliorman, CSO sanatçılarının cuma konserlerinin dışında CSO Ada Ankara Bankart Mavi Salon'da da dinleyiciyle buluştuğunu bildirdi.

Deliorman, "İçinde kaybolacağınız bir konser sezonu hazırladık. İçinde yok yok, yani bulamayacak hiçbir şey yok. Takvimleri çok iyi not almak lazım. Sezonumuz iyi incelenmeli." diye konuştu.

"Pek çok eserin ilk seslendirilişi de gerçekleşecek"

CSO Müdürü Sibel Ayhan Bayer, sezon boyunca çok sayıda birbirinden özel konserler hazırladıklarını söyledi.

Arşivlerinde araştırma yaptıklarını belirterek, "Eski konser programlarıyla günümüzdeki konserleri bir araya getirmeye çalışıyoruz. Eski sanatçılarımızı yad edeceğiz, onları konser kitapçıklarında tanıtacağız ve günümüz seyircileri ile paylaşarak, buraya verilen emeklerin hepsini vurgulamaya çalışacağız." dedi.

Bayer, CSO'nun marka değerinin, tanınırlığının ve bilinirliliğinin arttığını belirterek, bu sezon başlamadan önce Güney Kore'ye yaptıkları turneyle 31 yıl sonra başka bir kıtada ülkeyi temsil ettiklerini söyledi.

Yeni sezonda Türkiye- Polonya ilişkilerinin 610. yılına özel, dünyaca ünlü Varşova Filarmoni Korosu'nun ilk kez Türkiye'de CSO ile konser vereceğini ifade eden Bayer, uluslararası topluluklar ve orkestralarla yapılan konserlerin kıymetli olduğuna dikkati çekti.

Bayer, pek çok eserin ilk seslendirilişini de gerçekleştireceklerini dile getirerek, "Birçoğunun dünya, bir kısmının Türkiye prömiyeri olacak çok farklı eserleri seslendireceğiz. Denizbank Konserleri adı altında gerçekleşecek konserlerde müzikseverlerle bir arada olmayı dört gözle bekliyoruz." diye konuştu.