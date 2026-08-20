1933'te Danimarka Erzurum'da Süt Sanayisi İstedi - Son Dakika
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1933'te Danimarka Erzurum'da Süt Sanayisi İstedi

1933\'te Danimarka Erzurum\'da Süt Sanayisi İstedi
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1933 tarihli Hariciye Vekaleti belgesi, Danimarka'nın Erzurum ve Kars'ta süt sanayisi kurma imkanlarını araştırmak için nota gönderdiğini ve Türkiye'nin izin verdiğini ortaya koyuyor. Belgeyi Taner Özdemir buldu.

Cumhuriyet'in ilk yıllarında Erzurum'un ekonomik potansiyeline ilişkin dikkat çekici bir arşiv belgesi gün yüzüne çıktı. Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED) Erzurum Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Taner Özdemir tarafından ortaya çıkarılan 1933 tarihli Hariciye Vekaleti belgesi, Danimarka'nın Erzurum ve Kars bölgesinde süt sanayisi kurma imkanlarını araştırdığını ortaya koydu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun üzerinden henüz on yıl geçmişken, Danimarka'nın Erzurum ve Kars bölgesine yönelik ekonomik ilgisi resmi yazışmalara yansıdı. Hariciye Vekaleti arşivinde bulunan belgeye göre Danimarka Kraliyet Elçiliği, 4 Aralık 1933 tarihinde Türkiye'ye bir nota gönderdi. Yazışmada, Alfred Thorvald Larsen ile Peter Weigel'in Kars ve Erzurum bölgesine giderek süt sanayisinin kurulması için gerekli şartları yerinde incelemeleri talep edildi. Türkiye tarafından bu talebe izin verildi. Hariciye Vekaleti yazısında, söz konusu kişilerin bölgeye giderek inceleme yapmalarına müsaade edildiği ve konuyla ilgili gerekli talimatların yerel makamlara iletildiği belirtiliyor.

Belgeyi Taner Özdemir ortaya çıkardı

Tarihi belgeyi Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Erzurum Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Taner Özdemir ortaya çıkardı. Erzurum'un tarihi ve kültürel geçmişine ilişkin arşiv belgeleri üzerinde çalışmalarını sürdüren Özdemir'in ulaştığı bu belge, şehrin Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki ekonomik potansiyeline dair dikkat çekici bir ayrıntıyı gün yüzüne çıkarıyor. Belgede süt sanayisi için kullanılan "l'industrie laitire" ifadesi özellikle dikkat çekiyor. Danimarka tarafından Erzurum ve Kars'ın yerinde incelenmek istenmesi, bölgenin yalnızca hayvancılık yapılan bir coğrafya olarak değil, modern süt sanayisinin geliştirilebileceği bir ekonomik merkez olarak değerlendirildiğini gösteriyor.

Danimarkalı Uzmanlar Neden Erzurum'a Gelmek İstedi?

Danimarka'nın süt ve süt ürünleri alanındaki tecrübesi düşünüldüğünde, 1933 yılında Erzurum ve Kars'a yönelik bu araştırma talebi ayrı bir önem taşıyor. Bölgenin geniş mera alanları, güçlü hayvancılık kültürü ve hayvan varlığı, süt üretimine dayalı sanayi için önemli bir potansiyel oluşturuyordu. Danimarkalı uzmanların bölgeye gönderilmek istenmesi, bu potansiyelin uluslararası düzeyde de dikkat çektiğini ortaya koyuyor. Belgenin en dikkat çekici bölümlerinden biri, Türkiye'nin girişime resmi olarak izin vermesi. Hariciye Vekaleti tarafından hazırlanan cevap yazısında, Alfred Thorvald Larsen ve Peter Weigel'in Erzurum ve Kars bölgesinde inceleme yapmalarına izin verildiği, bu konudaki gerekli talimatların ise yerel makamlara gönderildiği ifade ediliyor. Bu ayrıntı, girişimin sıradan bir ziyaret olmadığını, devlet kurumlarının bilgisi ve onayı çerçevesinde yürütülen resmi bir çalışma olduğunu ortaya koyuyor.

Erzurum'un Ekonomik Tarihinde Yeni Bir Sayfa

Taner Özdemir'in ortaya çıkardığı 1933 tarihli belge, Erzurum'un ekonomik tarihine ilişkin önemli bir ayrıntıyı yeniden gündeme taşıyor. Cumhuriyet'in ilk yıllarında Erzurum ve Kars'ın hayvancılık ve süt üretimi potansiyeli, Danimarka tarafından incelenmeye değer bulunmuştu. Amaç, bölgede süt sanayisinin kurulabilmesi için gerekli şartları yerinde araştırmaktı. Aradan geçen yıllara rağmen Hariciye Vekaleti dosyalarında muhafaza edilen bu yazışma, bugün Erzurum'un geçmişteki ekonomik potansiyeline ışık tutuyor. 1933'te Danimarka'nın gözü Erzurum'daydı. Danimarka Kraliyet Elçiliği, Erzurum ve Kars'ta süt sanayisi imkanlarını araştırmak üzere uzmanlarını göndermek için Türkiye'den resmi izin istedi. Türkiye izin verdi, yerel makamlara talimat gönderildi. Bu çarpıcı tarihi belgeyi ise Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Erzurum Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Taner Özdemir ortaya çıkardı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat 1933'te Danimarka Erzurum'da Süt Sanayisi İstedi - Son Dakika

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