Davranış Bilimleri Uzmanı Aşkım Kapışmak'ın cinsellik üzerine sözleri tepki çekti

Davranış Bilimleri Uzmanı Aşkım Kapışmak'ın cinsellik üzerine konuştuğu videosu sosyal medyada hızla yayıldı. Kapışmak'ın ilişkide cinsellik isteyen kadınların esmer erkekleri tercih etmeleri gerektiğini söyleyen Kapışmak'ın sözleri kullanıcıları kızdırdı.

"İYİ BİR CİNSELLİK İSTİYORSAN TERCİHİN ESMER ERKEK OLMALI"

Bir kadın arkadaşıyla cinsellik üzerine konuşan Aşkım Kapışmak "Esmerler endorfini daha çok salgıladığı için daha yoğun cinsellik yaşar, libidoları yüksektir. Beyaz tenliler cinsellikten ziyade yan yana olmayı sever. O yüzden iyi bir cinsellik istiyorsan tercih esmer olmalı" ifadelerini kullandı.

TEPKİ ÇEKTİ

Kapışmak videosu sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti. Ünlü isim için "Bu tarz tespitleri yapan kişileri ciddiye almayın" ve "Bu nasıl bir zihniyet, insanları kalıplara sokmayın" yorumları yapıldı.

İşte Aşkım Kapışmak için yapılan bazı yorumlar...