Depremzede Genç Ressam Çocukluk Hayalini Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Depremzede Genç Ressam Çocukluk Hayalini Gerçekleştirdi

Depremzede Genç Ressam Çocukluk Hayalini Gerçekleştirdi
03.06.2025 13:01
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17 yaşındaki Mustafa, deprem sonrası Kayseri'ye taşındı, resim yarışmasında Çin seyahati kazandı.

Depremde evi yıkıldıktan sonra ailesiyle Hatay'dan Kayseri'ye taşınan 17 yaşındaki Mustafa Çağkan Bingöl, çizdiği resimle katıldığı yarışmada çocukluk hayali olan Çin seyahatini kazandı.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'teki depremlerde Hatay'ın Antakya ilçesinde evleri yıkılan Bingöl, daha sonra annesi, babası ve ablasıyla birlikte Kayseri'de ikamet eden halasının yanına taşındı.

Aradan geçen 2 yılda boyalarına tutunan 11. sınıf öğrencisi Bingöl, Resim Bölümünü kazanmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kayseri Gençlik Merkezi'nde resim kursuna devam eden Bingöl, eğitmeninin tavsiyesiyle Uluslararası Bilimsel ve Kültürel Araştırmalar Vakfı ve Çin'in Ankara Büyükelçiliğinin desteğiyle, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ortaöğretim öğrencilerinin katıldığı "Hayalimdeki Çin Resim Yarışması"na katıldı.

Çin'in geleneksel ve modern yüzünü aynı tabloya sığdırdığı yağlıboya resmiyle katıldığı yarışmada 4'üncü olan Bingöl, çocukluk hayali olan ülkeye 7 günlük seyahat ödülü kazandı.

Ankara'da 22 Haziran'da düzenlenecek ödül törenine katılacak genç ressamın Çin yolculuğu 2 Temmuz'da başlayacak.

"Bir haftada resmi tamamladım"

Bingöl, AA muhabirine, depremin ardından ailesiyle geldiği Kayseri'de hayalinin peşinden koştuğunu ve hemen resim kursuna yazıldığını söyledi.

Resme merakının ablası sayesinde başladığını belirten Bingöl, "Ortaokulda güzel sanatlar lisesine hazırlanan bir arkadaşım vardı, onun sayesinde eskiz defterleri tutmaya başladım. Kayseri'ye geldikten sonra da profesyonel şekilde Ayhan hocamdan eğitim almaya başladım. Üniversiteye hazırlanıyorum, Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümüne girmek istiyorum." diye konuştu.

Kurstaki resim öğretmeninin tavsiyesiyle yarışmaya katıldığını anlatan Bingöl, "Yarışmaya son bir hafta kala katıldım. Bir haftada resmi tamamladım. Hocam bana bu süreçte çok yardımcı oldu. Profesyonel süreçte ihtiyaç olan boyam yoktu Ayhan hocam kendi boyalarını verdi, ben o şekilde resmi yaptım." şeklinde konuştu.

"Yarışma sayesinde çocukluk hayalimi gerçekleştirme fırsatım oldu"

Bingöl, Türkiye genelinde düzenlenen yarışmada 4'üncü olduğunu dile getirdi.

Resminin alt temasının modernleşen Çin olduğunu vurgulayan Bingöl, şunları kaydetti:

"Resmin bir tarafına modernleşmeyi, bir tarafına gelenekselliği yerleştirmek istedim. Sağ tarafında Çin'in modernleşmiş öğeleri yer almakta. 4 kişilik turist gemileri, modern binalar, dronlar, dronlarla yapılan ışık festivalleri yer alıyor. Sol tarafında ise uçurtma festivalleri, geleneksel binalar, Çin Seddi'ne yer verdim. Çin, modernleşmeyi de gelenekselliği de bir arada yaşayan bir ülke. Bu benim gerçekten çok ilgimi çekiyor. Resim yarışması sayesinde çocukluktan gelen hayalimi gerçekleştirme fırsatım oldu. Gideceğim için de mutluyum."

Kayseri Gençlik Merkezi'nde eğitmen olarak çalışan resim öğretmeni Ayhan Karademir ise Mustafa Çağkan Bingöl'e bu yolculukta rehber hoca olarak destek verdiğini, öğrencisinin de özverili çalışarak bu başarıyı elde ettiğini belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Depremzede Genç Ressam Çocukluk Hayalini Gerçekleştirdi - Son Dakika

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