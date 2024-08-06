Diyarbakır Müzesi'nde 2648 Yıllık Kil Tablet Bulundu - Son Dakika
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Kültür Sanat

Diyarbakır Müzesi'nde 2648 Yıllık Kil Tablet Bulundu

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Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bulunan İçkale Müze Kompleksi'nde sadece kadınların isminin yazılı olduğu 2648 yıllık kil tablet ziyaretçilerin dikkatini çekiyor. Tablet, Asur İmparatorluğu dönemine ait bir nevi personel listesi olarak değerlendiriliyor.

06.08.2024 09:41
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Diyarbakır Müzesi'nde sadece kadın isimlerinin yazılı olduğu 2648 yıllık 'kil tablet' dikkat çekiyor

Diyarbakır Müze Müdürü Müjdat Gizligöl:

" Süryanice, Asurice, Akadca, Anadolu merkezli dillere ait isimler var. Fakat bazı isimler hiç bilinmiyor"

"Yüksek ihtimalle sarayda çalışan kadınlardır. Köle diyebiliriz, saray çalışanları diyebiliriz. Aslında bu yazılı tablet bir nevi personel listesi diyebiliriz"

" Asur İmparatorluğu inanılmaz kayıt tutan, Roma İmparatorluğundan 1000-1500 yıl önce hüküm sürmüş ve Roma İmparatorluğu gibi kayda önem veren bir imparatorluk"

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bulunan İçkale Müze Kompleksi bünyesinde Asur imparatorluğu döneminde saray kalıntısında sadece kadınların isminin yazılı olduğu 2648 yıllık "kil tablet" ziyaretçilerin dikkatini çekiyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığını izinleri ve Müze Müdürlüğü Başkanlığı'nda Devlet Su işleri sponsorluğunda Ilısu Barajı kapsamında 2000-2012 yılları arasında Dicle Nehri kenarında kurtarma kazısı gerçekleştirildi.

Asur İmparatorluğu'nun Kuzey Mezopotamya'daki bir nevi eyalet başkenti olan Ziyaret Tepe'de saray yapısının denk gelindiği kazıda üzerinde Süryanice, Asurca, Akadca, Sami dil grubu ve hangi dil grubuna ait olduğu henüz belirlenemeyen kadın isimlerinin yazılı olduğu 2648 yıllık kil tablet bulundu. Saraydaki kadınların listesi olduğu değerlendirilen tablet, Diyarbakır Müzesi'nde sergilenip ziyaretçilerin dikkatini çekiyor.

Diyarbakır Müze Müdürü Müjdat Gizligöl, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izinleri ile Müze Müdürlüğü Başkanlığında ve Devlet Su İşleri sponsorluğunda Ilısu Barajı kapsamında kurtarma kazısı gerçekleştirdiklerini söyledi. 2000 ile 2012 yılları arasında Dicle Nehri kenarında kurtarma kazası gerçekleştirdiklerini hatırlatan Gizligöl, Ziyaret Tepe'deki kazılarda çok önemli buluntuya rastladıklarını ifade etti.

Ziyaret Tepe'nin Asur İmparatorluğu'nun Kuzey Mezopotamya'daki bir nevi eyalet başkenti olduğunu aktaran Gizligöl, "Asur İmparatorluğu döneminde çok önemli bir merkezdir. Burada bir saray yapısına denk geldik. Sarayın içinde de çakıl taşlarından çok güzel bir mozaik döşeme ve bu mozaik döşemenin olduğu yerde de Asur İmparatorluğu dönemine ait bir yazılı tablet bulduk. Bu tablet dikdörtgen bir şekilde. Üzerinde iki satır halinde kadın isimleri tespit edildi. Bu tabletin önemi şöyle; üzerinde sadece kadın isimleri var. Kadın isimlerinin bazıları hangi dilde olduğu bilinmiyor. Evet, Süryanice, Asurice, Akadca, Anadolu merkezli dillere ait isimler var. Fakat bazı isimler hiç bilinmiyor. Hangi dönem, medeniyet, dil grubuna ait olduğu bilinmiyor" dedi.

"Tablet bir nevi personel listesi diyebiliriz"

"Bu isimler yüksek ihtimalle ya kaybolmuş dillere ait, ya da Asur İmparatorluğu imparatorluk olduğu için Orta Doğu'nun çeşitli yerlerinden getirilen kadınlardır" diyen Gizligöl, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bunlar yine yüksek ihtimalle sarayda çalışan kadınlardır. Köle diyebiliriz, saray çalışanları diyebiliriz. Aslında bu yazılı tablet bir nevi personel listesi diyebiliriz. Bunlar listelenmiş, kayıt tutulmuş. Çünkü Asur İmparatorluğu inanılmaz kayıt tutan, Roma İmparatorluğundan 1000-1500 yıl önce hüküm sürmüş ve Roma İmparatorluğu gibi kayda önem veren bir imparatorluk. Anadolu'ya yazıyı getiren, tabletleri getiren Asur imparatorluğudur. Bu ziyaret Tepe'nin de Asur'da ismi Tuşan. Tablet, arkeoloji binamızın üst katında Ziyaret Tepe'nin ünik eseri olarak tek başına sergileniyor. Ziyaretçilerimizde çok beğeniyorlar."

Diyarbakır ve şehir dışından gelen vatandaşların da gelip bu tableti yerinde görmeleri gerektiğini dile getiren Gizligöl, "Asur tableti MÖ. 614 ile 611 yılları arasında tarihleniyor. Asur imparatorluğu yıkılmadan önce yazılmış. 611 yılında da Asur imparatorluğu yıkılıyor. Muhtemelen o zamanlarda saray tahrip edildi, ya da yakıldı. Tablette yanık ünitenin içerisinde çıkartıldı. Bulduğumuzda tek parça değildi. Parçaları birleştirdik, kısmen bazı eksik kısımları da kaldı. Çünkü sağ alt köşesinde bazı isimler yok. Belki o isimler bize çok önemli bir referans noktası olabilirdi" ifadelerini kullandı.

Diyarbakır Müzesi'nde görevli Arkeolog Nuran Candan, sarayda birçok kil tablet bulunduğuna değinerek, "Bu kil tabletin en önemli özelliği kadın isimlerinin yer alması. Kadın isimleri de araştırıldığında farklı dil gruplarına ait olduğu görülmektedir. Asuri, İrani, Süryani ve Sami dil grubuna ait olduğu görülmüştür. Bunun dışında daha çözülemeyen isimlerde var" şeklinde konuştu.

Ziyaretçilerden Doğa Yücel, Ayvalık'tan geldiğini söyleyerek, "Müze var dediler, çok ilgimi çekti geldim. Burada kadınların isminin yazılı olduğu tablet varmış. Bana çok değişik geldi. Genelde böyle şeyler görmediğimiz için ilgi çekici oldu" diye konuştu.

Diyarbakır Müzesi\'nde 2648 Yıllık Kil Tablet Bulundu
Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Diyarbakır Müzesi'nde 2648 Yıllık Kil Tablet Bulundu - Son Dakika

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