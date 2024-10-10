Diyarbakır Tiyatro Festivali Başlıyor

Kültür Sanat

Diyarbakır'da "20. Orhan Asena Yerli Oyunlar Tiyatro Festivali"nde 32 oyun tiyatroseverler için sahnelenecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca 12-20 Ekim'de organize edilecek "Diyarbakır Kültür Yolu Festivali" kapsamında, "20. Orhan Asena Yerli Oyunlar Tiyatro Festivali" de düzenlenecek.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünün organizasyonundaki festival, merkez Yenişehir ilçesinde Cahit Sıtkı Tarancı Kültür Merkezi Orhan Asena Sahnesi'nde "Devlet Ana" adlı oyunun sahnelenmesiyle başlayacak.

Ankara Devlet Tiyatrosunca (DT) sahneye konan, Kemal Tahir'in yazdığı, Osman Özkan'ın oyunlaştırdığı ve Ayşe Emel Mesci'nin rejisörlüğünü üstlendiği "Devlet Ana" adlı oyunun prömiyeri, bu akşam yapılacak.

Festival kapsamında 11-22 Ekim'de İstanbul DT "Bence Katil Öldürdü", "Acaibü'l Temaşa", "Kırmızı Küre", "Çarpışma", "Masal Yolu" ve "Çöp Canavarı", Ankara DT "Hayal Dükkanı", "Sihirli Ayna" ve "Kadınlar, Filler ve Saireler", İzmir DT "Bir Düş Gibi", "Radyo-yu Hümayun", "Barış Ormanı", "Folklorama (müzikal)", "Umudunu Yitirmeyen Sığırcık" ve "Kral Olmak İstemeyen Aslan", Antalya DT "Misafir" ve "Ağustos Parkı", Bursa DT "Mai ve Siyah" ve "Uçurtmanın Kuyruğu", Trabzon DT "Otoban Köpekleri" ve "Sihirli Lamba", Adana DT "Sen İstanbul'dan Daha Güzelsin", Erzurum DT "Hiç Kimsenin Öyküsü", Van DT "İtaat İlamı", "Büyülü Prens" ve "Şifreli Köpek", Sivas DT "21.15 Treni", "Gizli Bahçenin Bezelyesi" ve "Tebeşir Ağacı" ile Kayseri DT "Keşanlı Ali Destanı" ve "Kırmızı Kanatlı Baykuş" adlı oyunları sahneleyecek.

Festival kapsamında atölye çalışmaları da yapılacak

Diyarbakır Devlet Tiyatrosu Müdürü Erkan Aytemur, AA muhabirine, iki festivali kentte yapmanın heyecanı içerisinde olduklarını söyledi.

Açılışına Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı'nın da katılacağı festivalde 17'si yetişkin, 15'i çocuk olmak üzere 32 oyunun sahneleneceğini bildiren Aytemur, İstanbul, Ankara, İzmir, Trabzon, Antalya, Sivas, Van, Adana ve diğer illerdeki devlet tiyatrolarını Diyarbakır'da ağırlayacaklarını kaydetti.

Kentte 5 farklı sahnede her gün çok farklı oyunların sahneleneceğini ifade eden Aytemur, tiyatro oyunlarının yanı sıra atölye çalışmalarının da yapılacağını anlattı.

Diyarbakır'da tiyatro sevdasının her zaman olduğunu aktaran Aytemur, seyircilerinin sezon boyunca kendilerini yalnız bırakmadığını dile getirdi.

Aytemur, şöyle konuştu:

"Festival kapsamında sahnedeki balkon kısmını da seyircilerimize açtık. Çok kısa sürede biletlerimiz tükendi. Festivalimiz coşkulu olacak. Şehrimiz tiyatroya doyacak. Seyircilerimizi bekliyoruz. Onlar için hummalı çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu yıl dolu dolu bir sezon geçireceğiz."

Geçen sezon 75 bin seyirciye ulaştıklarını anımsatan Aytemur, bu sezon 100 bin seyircinin üzerine çıkmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.