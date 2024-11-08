Dünya Neolitik Kongresi Şanlıurfa'da Sona Erdi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Dünya Neolitik Kongresi Şanlıurfa'da Sona Erdi

Dünya Neolitik Kongresi Şanlıurfa\'da Sona Erdi

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle düzenlenen kongrede neolitik dönem üzerine tartışmalar yapıldı.

08.11.2024 17:19
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Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle Şanlıurfa'da düzenlenen Dünya Neolitik Kongresi, kapanış oturumuyla sona erdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının desteklediği, İstanbul Üniversitesi ile Harran Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen Dünya Neolitik Kongresi'nin 4. günündeki kapanış oturumu, Osmanbey Yerleşkesi'nde yapıldı.

İktisat ve İdari Bilimler Fakültesinde 13 ayrı salonda 45 konu başlığı halinde gerçekleştirilen oturumlarda neolitik dönemin ayrıntıları konuşuldu.

Van YYÜ Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü'nden Dr. Öğretim Üyesi Sinan Kılıç, AA muhabirine, birkaç yıldır Van Gölü çevresinde yaptıkları çalışmalarda elde edilen yeni bulguları bilim insanlarına anlatma fırsatı bulduklarını söyledi.

Böyle bir kongrenin Türkiye'de yapılmasının bilim insanları için büyük bir şans olduğunu ifade eden Kılıç, şöyle konuştu:

"Dünyanın her tarafından neolitik uzmanları bir araya geldi. Uzun yıllardır hiç karşılaşmadığım ama bir şekilde kontak kurduğum arkadaşlarımı burada yüz yüze görme fırsatı da buldum. Çok ilginç şeyler dinledik, en son araştırmaları burada görüyoruz."

Katılımcılardan Elana Sergusheva ise kongreye Rusya'dan katıldığını dile getirdi.

Kongrede bulunmaktan dolayı çok mutlu ve gururlu olduğunu ifade eden Sergusheva, organizasyonun düzenlenmesinde katkısı bulunanlara teşekkür etti.

Liverpol Üniversitesinden Profesör Douglas Baird ise ilk kez düzenlenen Dünya Neolitik Kongresi'nin heyecanını yaşadığını söyledi.

Liverpol Üniversitesinde Anadolu'daki neolitik konusunu araştıran birimde görevli olduğunu aktaran Baird, "Bu kongrenin Türkiye'de ve Şanlıurfa'da yapılması çok mantıklı. Çok sayıda katılımcı tüm dünyadaki neolitikle heyecan verici, etkileyici gelişmeleri paylaşmak için toplandı. Bu nedenle bu kongre çok önemli. Umarım bu kongre, sonra yapılacak kongrelerin ilki olur. Burada çok şey öğrendik." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Dünya Neolitik Kongresi Şanlıurfa'da Sona Erdi - Son Dakika

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