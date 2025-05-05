Edirne'de Kakava ve Hıdırellez Coşkusu - Son Dakika
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Kültür Sanat

Edirne'de Kakava ve Hıdırellez Coşkusu

Edirne\'de Kakava ve Hıdırellez Coşkusu

Edirne'de Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri, yoğun katılımla renkli görüntülerle kutlandı.

05.05.2025 17:29
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EDİRNE Belediyesi tarafından düzenlenen UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'ndeki Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri, binlerce kişinin katılımı ile coşkuyla kutlandı. 'Baharın habercisi' olarak kabul edilen şenliklerde 1400 yıllık Kakava ateşi yakılırken, rengarenk kıyafetlerle dans edenler güzel görüntüler oluşturdu.

Edirne'de 3-6 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen Kakava- Hıdrellez Şenlikleri, 3'üncü gününde de sürdü. Kakava ateşinin yakıldığı Sarayiçi Er Meydanı'na binlerce kişi akın etti. Yoğun ilgi nedeniyle araç ve yaya trafiği uzun süre aksadı. Şenliğe katılanlar dans edip eğlenirken, Sarayiçi renkli görüntülere sahne oldu, gösteriler ilgiyle izlendi. Bayram yerini aratmayan Sarayiçi'nde sabahtan akşama rengarenk görüntüler oluşurken, baharın gelişi bir kez daha coşkuyla kutlandı.

PROTOKOL TÖREN ALANINA YÜRÜDÜ

Şenlikler kapsamında kent protokolü Kanuni Köprüsü'nde davullarla karşılandı. Edirne Valisi Yunus Sezer, Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın ve 'Kobra Murat' adıyla bilinen Roman şarkıcı Murat Divandiler'in de aralarında bulunduğu kortej daha sonra Edirne Belediye Bandosu eşliğinde etkinlik alanına kadar yürüdü. İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşunda bulunulmasının ardından şenlikler, açılış konuşmalarıyla devam etti. Açılışta konuşan Çeribaşı Fikri Ocak, Kakava'nın tüm insanlığa barış getirmesini diledi.

'DİLEKLERİMİZİ GÖNDERECEĞİZ'

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın da bu yıl Kakava ve Hıdrellez Şenlikleri'nde yine büyük coşku yaşandığını belirterek, "Bu kutladığımız bayram, bolluğun, bereketin, dostluğun, birlikte olmanın dayanışmanın bayramı aynı zamanda. Ne mutlu ki bugün burada bulunan herkes iyi niyetleriyle, mutluluk için, bereket için bir arada bulunmak için burada. Ben de bu kalabalıkla, sizlerle gurur duyuyorum. İnşallah bugün burada yaktığımız ateşle tüm Türkiye'ye, tüm dünyaya bereketi, huzuru, adaleti, barışı dileyeceğiz hep beraber. Bu dileklerimizi göndereceğiz. Yaktığımız bu büyük Kakava ve Hıdrellez ateşiyle birlikte ısınacağız, kardeşliğimizi pekiştireceğiz. O yüzden her geçen gün, her geçen yıl artan coşkuyla bu şenliği kutluyoruz. Daha nice bayramlarda bir araya gelelim" dedi.

'KAKAVA ATEŞİNİ TÜM DÜNYA İÇİN YAKACAĞIZ'

Edirne Valisi Yunus Sezer ise Kakava- Hıdrellez Şenlikleri'nin sadece Türkiye için değil, bütün dünya için kültür mirasında yer alan önemli bir değer olduğunu belirtti. Sezer, "Binlerce yıllık bir geleneğin, coşkunun, baharın simgesi olan Kakava ve Hıdırellez Şenliklerimizin güzel geçmesini temenni ediyor ve bundan sonra da bu coşkunun artarak devam etmesini diliyorum. Bugün Kakava ateşini sadece Edirne için değil, baharın yeniden doğuşu ve bütün dileklerimizin kabulü için yeniden yakacağız. ve yeniden daha sonraki yıllar da bu baharın gerisini daha huzur içerisinde, daha mutluluk içerisinde daha neşe içerisinde sadece Edirne için değil, tüm dünya için kutlamak niyetiyle, kutlamak dilekleriyle yakacağız" diye konuştu.

DEV ATEŞİ YAKILDI, DANSLAR EDİLDİ

Konuşmaların ardından büyük Kakava ateşi, Edirne Valisi Yunus Sezer ve Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın ve Çeribaşı Fikri Ocak eşliğinde yakıldı. Etkinlikte Edirne Belediye Bandosu'nun konserinin ardından Edirne Belediyesi Halk Oyunları ekibinin Roman dans gösterisi renkli görüntülere sahne oldu. Katılanlar gönüllerince dans etti, ateşin üzerinden atladı. Şenlikler kapsamında Edirne Belediyesi tarafından katılımcılara pilav ikramı yapıldı.

Kaynak: DHA

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