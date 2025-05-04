Edirne’de Kakava ve Hıdrellez Coşkusu - Son Dakika
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Kültür Sanat

Edirne’de Kakava ve Hıdrellez Coşkusu

Edirne’de Kakava ve Hıdrellez Coşkusu

Edirne'deki Kakava ve Hıdrellez Şenlikleri'nde renkli kıyafetler ve danslar sırasında dilekler asıldı.

04.05.2025 19:54
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EDİRNE'de dün başlayan, UNESCO Dünya Somut Olmayan Kültür Mirası listesindeki Kakava ve Hıdrellez Şenlikleri'nin ikinci gününde katılımcılar renkli kıyafetleriyle dans ederken, vatandaşlar gerçekleşmesini istedikleri dileklerini ağaca astı.

Edirne'de bu yıl 3-6 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Kakava ve Hıdrellez Şenlikleri'nin ikinci günü görüntülere ev sahipliği yaptı. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin de yapıldığı Sarayiçi yarımadasında devam eden şenlikte yerel sanatçıların yanı sıra dans ekipleri gösteri yaptı, yerli ve yabancı turistler renkli kıyafetlerle dans ederek eğlendi. Şenliğe katılanlar, etkinlik alanındaki ağaçlara da gerçekleşmesini istedikleri dileklerini astı.

'TADINI ÇIKARTACAĞIZ'

Zonguldak'tan Edirne'ye gelen Sedef Benli, "Bir senedir Edirne'de yaşıyorum. Geçen sene kaçırmıştım, gelememiştim ama bu sefer tadını çıkaracağım, doya doya eğleneceğim. Çok eğlenceli, çok enerjik insanlar var, eğlence gerçekten çok güzel. Şenliğin tadını çıkaracağız" dedi.

'BAHARIN GELİŞİNİ, GÜZEL GÜNLERİ KUTLUYORUZ'

İzmir Karşıyaka'dan gelen Muammer Neşeli de Kakava'ya 6 yıldır geldiğini söyleyerek, "Herkesin arasındaki küskünlükler, dargınlıklar bir kenara atılsın, herkes dostça yaşasın istiyorum. Kakava'ya yaklaşık 6 yıldır geliyorum. Bu kıyafeti de kendim diktim ve her gelişimde giyiyorum. Baharın gelişini, güzel günleri kutluyoruz" diye konuştu.

'BOL BOL GÖBEK ATIP DANS EDECEĞİZ'

Şenliğe Edirne'den gelen Seçil Altıok da "Kakava bizim eğlencemiz, biz de insanlarla birlikte burada eğlenmeye geldik. Bol bol göbek atıp, dans edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Etkinlikler bugün saat 16.00'da büyük Kakava ateşinin yakılması ve devamındaki konserlerle devam edecek. Etkinliğe katılanlar salı sabahı kağıda yazdıkları dilekleri Tunca Nehri'ne bırakacak.

Kaynak: DHA

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