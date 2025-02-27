Edis'in kanserle mücadele eden annesi, yaşadıklarını anlattı: En büyük motivasyon kaynağım oğlumdu - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Edis'in kanserle mücadele eden annesi, yaşadıklarını anlattı: En büyük motivasyon kaynağım oğlumdu

Geniş Video İzle

Şarkıcı Edis'in 4'üncü evre metastatik kolon kanserini yenen annesi Sevil Görgülü, kanserle mücadelesini 'Pes Etmek Yok' isimli kitabında anlattı. Görgülü, ''En büyük motivasyon kaynağım oğlumdu'' dedi.

27.02.2025 13:04  Güncelleme: 13:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şarkıcı Edis'in 4'üncü evre metastatik kolon kanserini yenen annesi Sevil Görgülü, kanserle mücadelesi konu alan 'Pes Etmek Yok' isimli kitabını çıkardı. Görgülü, raflarda yerine alan kitabın gelirinin Kemik İliği Transplantasyon ve Onkoloji Merkezi Kurma ve Geliştirme Vakfı'na (KİTVAK) bağışlanacağını belirtti.

İzmir'de şarkıcı Edis'in bir otelde genel müdür olarak görev yapan annesi Sevil Görgülü, 2007 yılında 4'üncü evre metastatik kolon kanseri tanısı aldı. Kanserle yıllarca mücadele eden ve yenip, 2023 yılında sağlığına kavuşan Görgülü, hastalığının son evrelerinde kanserle mücadelesi hakkında kendi kurduğu blogda yazılar yazmaya başladı. Görgülü, bu yazıları bir kitapta toplamaya karar vererek, mücadelesini etmek 'Pes Etmek Yok' kitabında anlattı. Görgülü, raflarda yerini alan kitabın gelirini ise KİTVAK'a bağışlayacak. Yaşadığı süreci anlatan Görgülü, "Bel ağrısı şikayetiyle doktora gittim ve MR çekildi. MR'da yumurtalığımda bir kitle göründü. Ardından birçok tetkik yapıldı. CA'lara bakılınca durumun kötü olduğu anlaşıldı. Dördüncü evre bir kanserle karşı karşıyaydım. Kolon metastatik CA'ydı. Kolonda vardı. Karaciğerde 7 tane vardı. Safra kesesine yapışmış durumdaydı. Yumurtalığımda da ayrıca 6 santimetre civarında tümör vardı. O over kanserdi. Ameliyat olmam gerekiyordu. Tümörler büyük olduğu için ameliyat yapılamadı. 6 kür kemoterapi aldım. Tümörler yarı yarıya küçüldü" ifadelerini kullandı.

'ZIMBALI DEFTER GİBİYDİM'

Kemoterapiler sonrası yaklaşık 10 saat süren bir ameliyata girdiğini dile getiren Görgülü, "Bıçak sırtı bir ameliyattı. Ancak başarılı bir operasyonla kolon, karaciğer, safra kesesi, yumurtalık temizlendi. Ameliyattan çıktığımda boydan boya kesildiğim için zımbalı defter gibiydim. O büyüklükteki tümörler genellikle 9-12 kürden sonra küçülebiliyormuş. Ben başaracağıma o kadar inanmıştım ki o hastalığı yok saydım. Altı kür sonra ameliyat yapılabilir noktaya geldim. Sağlığım şu anda iyi. Üç aylık kontrollerle devam ediyor. Son olarak 2023 yılının Haziran ayında kemoterapi aldım. 4 ay sonra 2 yıl olacak ve gayet iyi durumdayım" dedi.

'BAŞKALARINA IŞIK OLSUN İSTEDİM'

Kitap yazma serüvenini de aktaran Görgülü, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dört kez nüks yaşadım. İki senede bir nükslerim oldu ve her seferinde kemoterapi aldım. 12-14 civarında ameliyat geçirdim. Toplamda 58 kür kemoterapi aldım. Onun dışında da 6 ay ağızdan hap yoluyla kemoterapi almıştım. O süreçte çok yol arkadaşım vardı. Birçoğunu o yolda kaybettim. Kaybedilen kişileri görünce çok üzülüyorsunuz. Başardıkça yazma ihtiyacı hissettim. Neler yaptığımı, nasıl mücadele ettiğimi yazayım ki başkalarına da örnek olsun, ışık olsun istedim. Bir kişiye bile faydam olsa benim için çok önemli. Yaptıklarımın işe yaradığını, izlediğim yolun iyi olduğunu ve hastalığı yenmemi sağladığını gördüm."

Edis'in kanserle mücadele eden annesi, mücadelesini anlattı: En büyük motivasyon kaynağım oğlumdu

'KİTABIN GELİRİ KİTVAK'A'

Kitaptan elde edilecek olan gelirin KİTVAK'a bağışlanacağını ifade eden Görgülü, "Hastalığın sonlarına doğru ilk olarak sosyal medyada bir kanser blogum vardı. Orada paylaşmaya başlamıştım. Çok fazla kişiye ulaştım. Çok güzel geri dönüşler almaya başladım. Kitap fikri de o insanlardan geldi. Kitap olursa daha kalıcı olacağını düşündüm. 5 yıl sonra da 10 yıl sonra da okunsa faydalı olacak. Böyle olunca da kitabı yazdım ve çok güzel tepkiler aldım. Kitabın birilerine ışık olmasını ve olurken de elde edile gelirin de bu yoldaki kişilere fayda sağlamasını istedim" açıklamalarında bulundu.

'EN BÜYÜK MOTİVASYON KAYNAĞIM OĞLUMDU'

Kanser tedavisi olduğu dönemde en büyük motivasyon kaynağının oğlu Edis olduğunun altını çizen Görgülü, "Edis, kitabı yayınevine gönderdikten sonra düzenlenmiş hali geldikten sonra okudu ve çok beğendi. Böyle anlamlı bir şey yaptığım için çok mutlu oldu. 'Seninle gurur duyuyorum anne' dedi. Hastalık sürecimde de sürekli yanımdaydı. En büyük motivasyon kaynağım oğlumdu. Sadece hasta değil, ailesi de bunu yaşıyor. Hastalığımı hiç gündeme getirmedi. İçinde fırtınalar koparken işini de dört dörtlük yaptı. Ben de onunla gurur duyuyorum. Kanser hastaları asla pes etmesin. Tedavide kemoterapi ağır gelebilir belki ama korkmasınlar. O yan etkilerin geçeceğini bilsinler. Hastalığı yok saysınlar. Kansere grip muamelesi yapsınlar. Ben öyle yaptım. Kanserden korkmasınlar ve yensinler. Normal hayatlarına devam etsinler. Çalışmayı hiç bırakmadım. Hayattan kopmayın, başaracağınızdan emin olun, kendinize güvenin. Kansere, 'Ben senden daha güçlüyüm' diyerek onu yenin" dedi.

Edis'in kanserle mücadele eden annesi, mücadelesini anlattı: En büyük motivasyon kaynağım oğlumdu

Görgülü, ayrıca rutin olarak kontrollerin yaptırılması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Edis\'in kanserle mücadele eden annesi, yaşadıklarını anlattı: En büyük motivasyon kaynağım oğlumdu

Kültür Sanat, Ünlüler, Magazin, Edis, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Edis'in kanserle mücadele eden annesi, yaşadıklarını anlattı: En büyük motivasyon kaynağım oğlumdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Serkan Yalçın:
    aferin edis anneler cennettir 6 0 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    edis candır kardesim 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:52 İmamoğlu’nun toplantısına katılmayan Yavaş’tan dikkat çeken sözler İmamoğlu'nun toplantısına katılmayan Yavaş'tan dikkat çeken sözler
13:09 Özel’den Erdoğan’a yanıt: Ne yapacaksın partinin önüne tank mı yollayacaksın Özel'den Erdoğan'a yanıt: Ne yapacaksın partinin önüne tank mı yollayacaksın?
12:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti Çalışanlara çifte emeklilik hakkı geliyor Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti! Çalışanlara çifte emeklilik hakkı geliyor
12:18 Abdullah Öcalan’ın yapacağı çağrının içeriği ortaya çıktı Umut hakkı isteyecek mi Abdullah Öcalan'ın yapacağı çağrının içeriği ortaya çıktı! Umut hakkı isteyecek mi?
12:04 MSB, Özgür Özel’in kuvvet komutanlarını hedef alan sözlerini yargıya taşıyor: Tüm yasal haklar kullanılacaktır MSB, Özgür Özel'in kuvvet komutanlarını hedef alan sözlerini yargıya taşıyor: Tüm yasal haklar kullanılacaktır
19:36 Güney Amerika ülkesi kabusu yaşıyor: Elektrikler kesildi, sokağa çıkma yasağı ilan edildi Güney Amerika ülkesi kabusu yaşıyor: Elektrikler kesildi, sokağa çıkma yasağı ilan edildi
19:04 Canı sıkılan öğrenci yaptığı şakayla Aydın’ı ayağa kaldırdı Canı sıkılan öğrenci yaptığı şakayla Aydın'ı ayağa kaldırdı
19:01 Konya’da otomobilde patlama: 3 aylık bebek ile teyzesi hayatını kaybetti Konya'da otomobilde patlama: 3 aylık bebek ile teyzesi hayatını kaybetti
18:45 Hapsi istendi CHP’li belediye başkanına soruşturma Hapsi istendi! CHP'li belediye başkanına soruşturma
18:28 Özgür Özel’den Lütfü Savaş sorusuna yanıt: ’Nefesime yazık etmeyeceğim’ Özgür Özel'den Lütfü Savaş sorusuna yanıt: 'Nefesime yazık etmeyeceğim'
18:19 Bütün ülke Arda Güler’i konuşuyor Bütün ülke Arda Güler'i konuşuyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2025 14:43:43. #1.13#
SON DAKİKA: Edis'in kanserle mücadele eden annesi, yaşadıklarını anlattı: En büyük motivasyon kaynağım oğlumdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.