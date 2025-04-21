Ege Ordusu'ndan 23 Nisan'a Özel Bando Konseri

Ege Ordusu Bölge Bando Komutanlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla İzmir'de konser verdi.

Bornova Yaka Şengül Mustafa Karaca İlkokulu ve Ortaokulu bahçesinde düzenlenen konserde, Yarbay Gökhan Aşkın şefliğindeki bando, sevilen marşlar ve şarkılardan oluşan bir repertuvar seslendirildi.

Okul bahçesini dolduran öğrenciler, ellerindeki Türk bayraklarıyla coşkulu bandoya eşlik etti. Yaka Şengül Mustafa Karaca Ortaokulu bando takımıyla ritim tuttu. Öğrenciler, bandonun seslendirdiği marşlara alkışlarla destek verirken, veliler de bu özel anları cep telefonlarıyla kaydetti.

Programın sonunda bando ve katılımcılar birlikte İstiklal Marşı'nı seslendirdi.

Etkinliğe 57. Topçu Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Şahin Selvi, Bornova İlçe Mili Eğitim Müdürü Mustafa İslamoğlu, öğretmenler ve çok sayıda veli katıldı.

Bando, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında yarın saat 13.00'te Urla Kent Meydanı'nda, 23 Nisan saat 11.00'de Narlıdere Demokrasi Meydanı'nda, 24 Nisan saat 11.00'de Menemen Cumhuriyet Meydanı'nda, aynı gün saat 13.45'te Seferihisar Ulamış İlkokulu'nda konser verecek.