Ege Üniversitesi Türk Dünyası Bahar Şenliği'ne ev sahipliği yaptı - Son Dakika
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Ege Üniversitesi Türk Dünyası Bahar Şenliği'ne ev sahipliği yaptı

09.05.2022 11:36
Ege Üniversitesi Türk Dünyası Bahar Şenliği'ne ev sahipliği yaptı

Ege Üniversitesi (EÜ) tarafından bu yıl ilki düzenlenen Türk Dünyası Bahar Şenliği, Orta Asya ülkelerinden öğrencilerin katılımıyla başladı.

Ege Üniversitesi (EÜ) tarafından bu yıl ilki düzenlenen Türk Dünyası Bahar Şenliği, Orta Asya ülkelerinden öğrencilerin katılımıyla başladı.

Şenliğin, EÜ Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsünde gerçekleştirilen açılış programında konuşan Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, geleneksel hale getirmek istedikleri etkinliğin Türk coğrafyasının akademik, ekonomik ve kültürel iş birliği için yeni fırsatlar oluşturmasını umut ettiklerini kaydetti.

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Temsilcisi Timur Davletov ise TÜRKSOY'un Türk kültür ve sanatını tüm kıtalarda tanıtmak için çaba sarf ettiğini belirterek, Türk dünyasının çeşitli ülkelerindeki bilim insanları ve sanatçıları bir araya getirdiklerini anlattı.

EÜ ile iş birliğini sürdürmekte kararlı olduklarını vurgulayan Davletov, bu etkinliklerin Türk dünyasının beşeri bütünleşmesine katkı sağlayacağını söyledi.

Açılış konuşmalarının ardından EÜ Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Temizkan, "Türk Kültüründe Hıdırellez Geleneği" konulu sunum yaptı.

Gelenekler canlandırıldı

Daha sonra kutlama programı kapsamında aşık atışması yapıldı, Prof. Dr. Budak ile Bornova Kaymakamı Fatih Genel demir dövdü. Ayrıca Türk dünyasının bahar kutlama geleneklerinden yumurta tokuşturma ve ateşten atlama ritüelleri gerçekleştirildi.

Budak, şenlik için Kazakistan'daki iki üniversiteden gelen üniversite öğrencilerinin standını ziyaret etti.

Üç gün sürecek şenlikte Türk dünyasından öğrenciler dans ve müzik gösterileri sunacak, halat çekme, koşu gibi yarışlar, geleneksel çocuk oyunları ve Türk zeka oyunu mangala oynanacak, söyleşiler yapılacak.

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Ege Üniversitesi, Türk Dünyası, Orta Asya, Türk, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Ege Üniversitesi Türk Dünyası Bahar Şenliği'ne ev sahipliği yaptı - Son Dakika


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