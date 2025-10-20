Emekli Öğretmenden Filografi Sergisi - Son Dakika
Kültür Sanat

Emekli Öğretmenden Filografi Sergisi

20.10.2025 12:49
Necla Karakaya, İzmir'de filografi sanatıyla yeni kuşakları buluşturuyor.

İZMİR'de emekli sınıf öğretmen Necla Karakaya (78), çivi ve tel kullanarak ürettiği özel eserlerden oluşan filografi sergisi açarak kaybolmaya yüz tutmuş sanatın yeni kuşaklarla tanışması ve daha çok kitleye ulaşmasını sağlıyor. Son sergisini İzmir Cumhuriyet Eğitim Müzesi'nde açan Karakaya, "'Çivi ile Telin Aşkı' sergimin açılışında birçok insan örnek olduğumu söyledi. Çok zor ve sabır isteyen bir iş olduğunu düşünüyorlar. Bir işi biri yapıyorsa istedikten sonra herkes yapar. Yeter ki sabır olsunö dedi.

Kentin farklı ilçelerinde uzun yıllar sınıf öğretmenliği yaptıktan sonra 13 yıl önce emekliye ayrılan Necla Karakaya, meslek hayatını sonlandırmasının ardından unutulmaya yüz tutmuş filografi sanatıyla tanıştı. Tasarlanmış bir motif ya da desenin, ahşap malzeme üzerine çiviyle çakılması ve arasından çeşitli renklerde iplik veya teller geçirilmesi ile oluşturulan, farklı motif ve desenlerin ortaya çıkarılmasını sağlayan bu el sanatını çok seven Karakaya, 100'den fazla eser hazırlayıp karma ve kişisel sergilere katıldı. İlk kişisel sergisini öğretmenliğe başladığı Ödemiş'te açan Karakaya, 'Çivi ile Telin Aşkı' adını verdiği son sergisini İzmir Cumhuriyet Eğitim Müzesi'nde ziyaretçilerle buluşturdu.

İzmir'de doğup büyüdükten sonra ilkokul 3'üncü sınıfta öğretmen olmaya karar verdiğini anlatan Necla Karakaya, yarım asra yakın sürdürdüğü öğretmenlik mesleğini son olarak çalıştığı Agahefendi İlkokulu'nda noktaladığını belirtip, "Mesleğimi yıllarca coşkuyla ve sevgiyle icra ettim. Emekli olduktan sonra hep bir arayış içindeydim. Filografi sanatını duydum. Bu sanatın kaybolmaya yüz tutmuş bir el sanatı olduğunu öğrenince bir öğretmen olarak, 'Bu güzel sanatı topluma tanıtmak için, bir vesile olabilir miyim' diye düşündüm. Neden kaybolmaya yüz tuttuğunu merak ediyordum. Orta Doğu'dan batıya doğru gelen bir sanat. Çok sabır isteyen, el emeği ve güç isteyen bir sanat dalı. Malzemeleri de biraz pahalı olduğu için yarım bırakan çok olmuş" dedi.

'ÖZGÜN ESERLER ÜRETMEK İÇİN ARAYIŞTAYIM'

Filografiyi halk eğitim kursunda öğrenen ve evinin bir bölümünü atölye olarak kullanmaya başlayan Karakaya, "Çok malzeme ziyan ettiğim de oldu. Ama şimdiye kadar 100'den fazla eser hazırladım. Hediye ettiklerim var. Buraya 35 eser getirdim. Bir kısmı da evdeki atölyede duruyor. İlk kişisel sergimi öğretmenliğe başladığım Ödemiş Beydağ'da açtım. Ödemiş'e vefa olması adına, kadın efelerin ressamı Mustafa Ali Kasap'ın desteğiyle ilk kişisel sergimi orada açtım. Bazı okullarda sergilerim oldu. Yakınlarım eserlerimle ilgili hep iltifat ederdi. Ama sergilerde hiç tanımadığım, sanatla uğraşan kişilerin değerlendirmeleri bana cesaret verdi. Daha özgün şeyler yapmak için arayış içindeyim. Hep yapılan şeylerin haricinde bir şeyler yapmak istiyorum. Buradaki serginin açılışında birçok insan örnek olduğumu söyledi. Çok zor ve sabır isteyen bir iş olduğunu düşünüyorlar. Bir işi biri yapıyorsa istedikten sonra herkes yapar. Yeter ki sabır olsun" ifadelerini kullandı.

'NECLA ÖĞRETMEN KÜLTÜREL CANLI MİRAS KONUMUNDA'

İzmir Cumhuriyet Eğitim Müzesi olarak yıl boyunca pek çok sanatsal etkinliğe ev sahipliği yaptıklarını anlatan müze müdürü Erol Keklik de yaklaşık 2 hafta süresince 'Çivi ile Telin Aşkı' sergisinin ziyarete açık kalacağını belirtip şunları söyledi:

"Yıl içinde pek çok sergi yapıyoruz ama her sergide yeniden doğuyorum. Bu biraz da bizim motivasyon kaynağımız. Necla Karakaya emekliliği kabul etmeyip bu sanatı icra eden bir öğretmenimiz. Milli Eğitim Bakanlığı olarak köklerden geleceğe projemizin bir taşıyıcısı konumunda. Kültürel canlı miras konumunda. Necla hanım, bu eşsiz, kaybolmaya yüz tutmuş sanatın yeni kuşaklarla tanışması ve daha çok kitleye ulaşması açısından müthiş bir görev üstlenmiş. Şerefle onurla kabul ettik. Müze olarak bakış açımız her türlü sanata ev sahipliği yapıp kitlelere ulaştırmak. Milletimiz için de bunların köksel mirasın tanıtılması açısından önemli olduğuna inanıyorum. Her biri bir gönül işi. Gönüldeki ateşin dışa vurumu. Bu sergiyi organize ederken aynı heyecanı yaşadık. Ekim sonuna kadar ziyaretçilerini ağırlayacak. Daha sonra bu tarz sergi ve canlı performanslarımız olacak. Bu eşsiz sanat ziyafetini ve ruhları doyuran bu sergiyi kimse kaçırmasın."

Sergi 31 Ekim'e kadar gezilebilecek.

Haber: Nevra UÇKAÇ – Kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR, DHA)

Kaynak: DHA

Kültür Sanat

Emekli Öğretmenden Filografi Sergisi

