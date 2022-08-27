Erzurum'da duvardaki kan izlerinin kimin olduğunu öğrenince hüngür hüngür ağlayacaksınız - Son Dakika
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Erzurum'da duvardaki kan izlerinin kimin olduğunu öğrenince hüngür hüngür ağlayacaksınız

27.08.2022 23:17
Erzurum'da duvardaki kan izlerinin kimin olduğunu öğrenince hüngür hüngür ağlayacaksınız

Erzurum'da 1877 - 1878 Osmanlı - Rus Savaşı'ndaki çarpışmalara sahne olan Aziziye Tabyası'ndaki kan izlerinin nereden geldiği, çoğu kişi tarafından bilinmiyor. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Şehir Tanıtım uzmanı Canan Şimşek, bu kan izlerinin o dönem Ermeniler tarafından pusuya düşürülen Türk askerine ait olduğunu belirtti.

Türkiye'de tarihi zenginlikleriyle öne çıkan illerimizden biri de Erzurum. Her yıl binlerce kişiyi ağırlayan Erzurum'un neredeyse her bir tarafı, ayrı bir tarihi olaya ev sahipliği yapmış. Kentin en ünlü noktalarından biri de 1877 - 1878 Osmanlı - Rus Savaşı'ndaki çatışmalara sahne olan Aziziye Tabyası. Bölgede görevli olan Büyükşehir Belediyesi Şehir Tanıtım uzmanıCanan Şimşek, Anadolu Yazarlar ve Gazeteciler Cemiyeti'nin Doğu Anadolu illerini kapsayan gezisi kapsamında tabya hakkında çok önemli bilgiler verdi.

AZİZİYE TABYASI'NIN HİKAYESİNİ ANLATTI

Şimşek, Aziziye Tabyası'nın hikayesini şöyle anlattı, "Şu anda Aziziye Tabyası'ndasınız. Aziziye Tabyası'nda kan izleri var. Bunu şöyle anlatırlar, Ermeniler çok iyi Türkçe konuşurlar. Bizim askerler mevzideyken geliyorlar ve yardım istiyorlar, işte Ruslar şöyle yaptı böyle yaptı diyerek.

Erzurum'da duvardaki kan izlerinin kimin olduğunu öğrenince hüngür hüngür ağlayacaksınız

"PUSUYA DÜŞÜRÜLDÜLER"

Bizim askerlerimiz de bu kişilerin Türkçesi güzel olduğu için düşünemiyorlar. Ve çıkıyorlar ve mevziden çıkar çıkmaz ateş etmeye başlıyorlar. Burada çok fazla şehit veriyoruz. Şu büyük pencerenin altında kızarıklık görüyorsunuz, aynı zamanda duvarın çeşitli yerlerinde yine kan izleri var."

Erzurum'da duvardaki kan izlerinin kimin olduğunu öğrenince hüngür hüngür ağlayacaksınız

AZİZİYE TABYASI NEDİR?

Aziziye Tabyası, 1877 - 1878 Osmanlı - Rus Savaşı'nda çarpışmalara sahne olan tabya. Top Dağı'nın eteklerindeki tabyalar C şeklinde bir plan üzerinde ve güneyden kuzeye 22 tane olarak yerleşmiştir. Kars yolunun geçtiği Hamam Deresi'ni tutmak amacıyla yapılmıştır.

Erzurum'da duvardaki kan izlerinin kimin olduğunu öğrenince hüngür hüngür ağlayacaksınız
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SON DAKİKA: Erzurum'da duvardaki kan izlerinin kimin olduğunu öğrenince hüngür hüngür ağlayacaksınız - Son Dakika
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