Eskişehir'de engelliler ve aileleri konser verip, halk oyunları gösterisi sundu - Son Dakika
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Eskişehir'de engelliler ve aileleri konser verip, halk oyunları gösterisi sundu

24.08.2022 18:36
Eskişehir'de engelliler ve aileleri konser verip, halk oyunları gösterisi sundu

Eskişehir'de Ege Zihinsel Engelliler Yardımlaşma, Dayanışma ve Koruma Derneği üyeleri konser verip, halk oyunları gösterisi gerçekleştirdi.

Eskişehir'de Ege Zihinsel Engelliler Yardımlaşma, Dayanışma ve Koruma Derneği üyeleri konser verip, halk oyunları gösterisi gerçekleştirdi.

Eskişehir Valiliği koordinasyonunda Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Anadolu Üniversitesi desteğiyle engelli ve yaşlı bireylerin toplumda görünürlüğünü sağlamak, bu konuda farkındalık oluşturmak amacıyla Ege Zihinsel Engelliler Yardımlaşma, Dayanışma ve Koruma Derneği üyeleri, kente geldi.

Dernek üyeleri, İstanbul, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Konya, Aydın ve Manisa'nın ardından 8'inci durakları olan Eskişehir'deki Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Bilim, Kültür ve Sanat Merkezi'nde Türk Halk Müziği eserlerini seslendirip, halk oyunları gösterisi sundu.

Etkinliğe, Eskişehir Vali Yardımcısı Kubilay Ant, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Hüseyin Hacıoğlu, derneğin başkanı Hayrettin Yaşar ile vatandaşlar da katıldı.

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Eskişehir'de engelliler ve aileleri konser verip, halk oyunları gösterisi sunacak Eskişehir'de engelliler ve aileleri konser verip, halk oyunları gösterisi sunacak
Kaynak: AA

Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, Ege, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Eskişehir'de engelliler ve aileleri konser verip, halk oyunları gösterisi sundu - Son Dakika

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