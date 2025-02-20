Eşref Rüya: Demet Özdemir'in Yeni Dizisi Heyecanla Bekleniyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

Eşref Rüya: Demet Özdemir'in Yeni Dizisi Heyecanla Bekleniyor

Eşref Rüya: Demet Özdemir\'in Yeni Dizisi Heyecanla Bekleniyor

Kanal D'nin yeni dizisi Eşref Rüya, Demet Özdemir'in Nisan karakteri ile izleyicilerin ilgisini çekecek. Dizideki müzik çalışmaları için Metin Özülkü ile çalışan Özdemir, izleyicilere unutulmaz bir aşk hikayesi sunacak.

20.02.2025 17:45  Güncelleme: 17:50
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KANAL D'nin yeni dizisi Eşref Rüya ekrana gelmeden büyük heyecan yarattı. Hikayesi ile izleyiciyi derinden etkileyecek, tanıtımıyla merak uyandıran 'Eşref Rüya'nın yıldızı Demet Özdemir, dizi için şarkıcı oldu. 'Nisan' karakteri ile izleyicilerin ve özellikle 'Eşref'in gönlünü fethetmeye hazırlanan Özdemir, bir yandan çekimlere devam ederken diğer yandan da ses eğitimi alıyor.

METİN ÖZÜLKÜ İLE ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Hafızalara kazınacak bir aşk hikayesi ile izleyicileri ekran başına kilitlemeye hazırlanan 'Eşref Rüya'nın yayınlanan tanıtımında 'Sen Benim Şarkılarımsın'ı söyleyen Demet Özdemir müzik çalışmalarını usta sanatçı Metin Özülkü ile gerçekleştiriyor. Dizi için stüdyoya giren başarılı oyuncu bugüne kadar bir albümde yer alacak kadar şarkı okudu. Sesi oldukça beğenilen Demet Özdemir'in, 'Eşref Rüya'da seslendireceği şarkılar şimdiden merak konusu oldu.

EŞREF TÜM EZBERLERİ BOZACAK

Çağatay Ulusoy dizide gözü kara, gücü, parası ve her şeyi olan ama ismini bilmediği bir aşkın esiri Eşref'i canlandırırken, Demet Özdemir ise Rüya'dan sonra Eşref'in kalbini ilk defa attıran genç müzisyen Nisan rolü ile izleyiciyle buluşacak. Eşref ve Nisan'ın hikayesi izleyicilerin kalplerine dokunacak, yıllar sonra özlenen bir aşk hikayesini ekrana getirecek.

Eşref, çocuk yaşta yetim kalmanın verdiği yalnızlıkla suç dünyasına itilmiş ve yıllar içinde suç dünyasında hüküm süren bir kimliğe bürünmüş. Onun için yetimler, kaybettiği ailesinin yerine koyduğu kardeşleri. Ancak bu aile, suç dünyasının ortasında var oluyor.

Bir yanda yeraltı örgütlerinin başında olmak gibi ağır bir sorumluluk taşıyan Eşref'in diğer yanda hep istediği huzur arayışı bitmiyor. Karşısına beklenmedik bir anda çıkan Nisan ise onu tahmin edilemeyecek bir rüzgarın içine sürükleyecek.

YILDIZ KADRO

Eşref Rüya'nın kadrosunda Çağatay Ulusoy, Demet Özdemir, Necip Memili, Büşra Develi, Ahmet Rıfat Şungar, Tolga Tekin, Görkem Sevindik, Ceren Benderlioğlu, Ebrar Karabakan, Umut Karadağ, Kaan Turgut, Aşkın Şenol, Şener Savaş, Ahmet Yıldırım, Kerem Alp Kabul, Bartu Zeytinci, Gökçem Çoban, Volkan Uygun, Taylan Güldere, Feriha Eyüboğlu ve Macit Koper yer alıyor.

YAKINDA KANAL D'DE

Yapımını sektörün önde gelen yapım şirketlerinden Tims&B'in, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar'ın oturduğu ve senaryosu Ethem Özışık ve Lokman Maral tarafından kaleme alınan Eşref Rüya yakında Kanal D'de izleyici ile buluşacak

Kaynak: DHA

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Son Dakika Kültür Sanat Eşref Rüya: Demet Özdemir'in Yeni Dizisi Heyecanla Bekleniyor - Son Dakika

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