Eşsiz hazine ortaya çıktı! Son 100 yılın ön önemli keşfi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Kültür Sanat

Eşsiz hazine ortaya çıktı! Son 100 yılın ön önemli keşfi

Eşsiz hazine ortaya çıktı! Son 100 yılın ön önemli keşfi
27.09.2025 14:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Troya'da 160 yılı aşkın süredir devam eden kazılar, 2025 yılında da dünya arkeoloji literatürüne girecek nitelikte bir buluntuya sahne oldu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ''Son 100 yılın en önemli buluntuları arasında'' dedi.

Troya'da 160 yılı aşkın süredir devam eden kazılar, 2025 yılında da dünya arkeoloji literatürüne girecek nitelikte bir buluntuya sahne oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığının "Geleceğe Miras" projesi kapsamında sürdürülen çalışmalarda, Troya uygarlığının Erken Tunç Çağı'na (M.Ö. 2.500) ait altın bir halkalı broş gün yüzüne çıkarıldı. Toplumsal statü ve güç sembolü olarak kullanılan bu broşun yanı sıra, aynı tabakada bronz iğne ile ender rastlanan bir yeşim taşı da bulundu.

BAKAN ERSOY: SON 100 YILIN EN ÖNEMLİ BULUNTUSU

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, gün ışığına kavuşturulan yeni buluntularla ilgili olarak sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda eserlerin arkeoloji dünyası açısından önemli buluntular arasında olduğuna vurgu yaptı.

Troya Müzesi'nin eserlere ev sahipliği yapacağını belirten Ersoy'un paylaşımı şöyle:

"Troya'da 4 bin 500 yıllık altın broş ve yeşim taşı gün ışığına çıkarıldı! 160 yılı aşkın süredir süren Troya kazılarında, Erken Tunç Çağı'na tarihlenen altın halkalı broş ile son derece ender bir yeşim taşı bulundu. Dünya üzerinde bilinen sadece 3 örnekten en iyi korunmuş olan bu broş, son 100 yılın en önemli buluntuları arasında. Troya II kenti tabakalarından çıkan buluntu milattan önce 2 bin 500 yıllarına tarihleniyor. Yeşim taşı ise 4 bin 500 yıl önceki lüks tüketim ürünlerinden biri olarak dikkati çekiyor. Bu eşsiz eserler çok yakında Troya Müzesi'nde sergilenecek. Geleceğe Miras projemiz kapsamında büyük bir titizlikle çalışan Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ekiplerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Eşsiz hazine ortaya çıktı! Son 100 yılın ön önemli keşfi

Altın broş, tipolojik ve tarihsel açıdan son 100 yılın en önemli buluntularından biri olarak değerlendiriliyor. Dünya üzerinde yalnızca üç örneği bilinen halkalı broş tipinin en iyi korunmuş örneği olması, buluntuyu benzersiz kılıyor.

KRONOLOJİK TARTIŞÖALARA SON VERDİ

Broşun Troya II tabakalarında bulunması, uzun yıllardır süren Troya II'nin başlangıç tarihine ilişkin tartışmalara da son verdi. Daha önce MÖ 2200-2300 yılları arasına mı, yoksa daha erken bir döneme mi ait olduğu tartışılan bu evre, buluntuyla birlikte kesin biçimde MÖ 2500 civarına tarihlendi.

Aynı konteksten çıkan yeşim taşı, hazine buluntuları içinde son derece ender görülen bir örnek olarak öne çıkıyor. Muhtemelen yüzük taşı ya da süs eşyası işleviyle kullanıldığı düşünülen bu taş, 4500 yıl önce Troya'daki lüks tüketim ürünlerinden birinin parçasıydı.

Eşsiz hazine ortaya çıktı! Son 100 yılın ön önemli keşfi

TROYA MÜZESİ'NDE SERGİLENECEK

Buluntuların, kazıların gerçekleştirildiği topraklarda sergilenmesi ilkesine uygun olarak Troya Müzesi'nde ziyarete açılması planlanıyor. Böylece eserler, çıktıkları topraklarda bilim dünyasına ve ziyaretçilere ışık tutacak.

Eşsiz hazine ortaya çıktı! Son 100 yılın ön önemli keşfi
Eşsiz hazine ortaya çıktı! Son 100 yılın ön önemli keşfi
Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Turizm, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Eşsiz hazine ortaya çıktı! Son 100 yılın ön önemli keşfi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Zaa:
    RTE beğendi bile para paradır 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erdoğan-Trump görüşmesine MHP’den ilk yorum Erdoğan-Trump görüşmesine MHP'den ilk yorum
Leman dergisi soruşturmasında 3 kişi tahliye edildi Leman dergisi soruşturmasında 3 kişi tahliye edildi
Çerez yiyip gözünü kırpmadan husumetlisini katleden sanığına 15 yıl hapis cezası Çerez yiyip gözünü kırpmadan husumetlisini katleden sanığına 15 yıl hapis cezası
Erken emeklilik bekleyenlere kritik uyarı: Emeklilik için satın almanız gerekli Erken emeklilik bekleyenlere kritik uyarı: Emeklilik için satın almanız gerekli
Artık özel biri değil İşte Mourinho’nun Benfica’dan kazanacağı para Artık özel biri değil! İşte Mourinho'nun Benfica'dan kazanacağı para
Konuk, Netanyahu’yu eleştirince sunucu stüdyoyu terk etti Konuk, Netanyahu'yu eleştirince sunucu stüdyoyu terk etti
Sadettin Saran, futbol takımıyla bir araya geldi Görüşmede dikkat çeken detay Sadettin Saran, futbol takımıyla bir araya geldi! Görüşmede dikkat çeken detay
Putin yanlısı politikacı, elleri bağlı şekilde ağaçta asılı bulundu Putin yanlısı politikacı, elleri bağlı şekilde ağaçta asılı bulundu
Liverpool, Jota’nın ailesine verdiği sözü yerine getirdi Liverpool, Jota'nın ailesine verdiği sözü yerine getirdi
Fenerbahçe’de hayal kırıklığıydı Yeni takımında kral oldu Fenerbahçe'de hayal kırıklığıydı! Yeni takımında kral oldu
BM’de Netanyahu’ya protesto Katılımcılar salonu terk etti BM'de Netanyahu'ya protesto! Katılımcılar salonu terk etti

13:59
İmamoğlu’nun görüntüsü Oktay Saral’ı küplere bindirdi: Mahkeme heyeti açığa alınmalı
İmamoğlu'nun görüntüsü Oktay Saral'ı küplere bindirdi: Mahkeme heyeti açığa alınmalı
13:36
İşte Güllü’nün düştüğü yer Ekipler bile hayati tehlike yaşadı
İşte Güllü'nün düştüğü yer! Ekipler bile hayati tehlike yaşadı
13:19
Gökhan Gönül’ün Fenerbahçe serüveni sona erdi
Gökhan Gönül'ün Fenerbahçe serüveni sona erdi
13:11
Sanatçı Güllü son yolculuğuna uğurlandı
Sanatçı Güllü son yolculuğuna uğurlandı
12:53
Erdal Erzincan’ın ’’Alevilik’’ ve ’’Türkçe’’ çıkışı büyük tartışma yarattı
Erdal Erzincan'ın ''Alevilik'' ve ''Türkçe'' çıkışı büyük tartışma yarattı
12:03
Skandal görüntüler sonrası harekete geçildi: İşte o mekana verilen ceza
Skandal görüntüler sonrası harekete geçildi: İşte o mekana verilen ceza
11:52
Güllü’nün ölümü ailesini yıktı: Gasilhanede fenalık geçirdi
Güllü'nün ölümü ailesini yıktı: Gasilhanede fenalık geçirdi
11:30
Erdoğan, “Savaştan büyük tehdit“ diye uyarmıştı 30 yıl sonrası için korkunç senaryo
Erdoğan, "Savaştan büyük tehdit" diye uyarmıştı! 30 yıl sonrası için korkunç senaryo
10:45
Yeni Diyanet İşleri Başkanı’nın ilk icraatları Yerliye döndü
Yeni Diyanet İşleri Başkanı'nın ilk icraatları! Yerliye döndü
10:41
Evlendikten sonra yaşadığı mağduriyete isyan etti: Eşinizin soyadını almayın
Evlendikten sonra yaşadığı mağduriyete isyan etti: Eşinizin soyadını almayın
10:25
Kolombiya Cumhurbaşkanı’ndan takdir toplayan İsrail çıkışı: Ordu kurmanın zamanı geldi, biz hazırız
Kolombiya Cumhurbaşkanı'ndan takdir toplayan İsrail çıkışı: Ordu kurmanın zamanı geldi, biz hazırız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2025 14:14:19. #7.13#
SON DAKİKA: Eşsiz hazine ortaya çıktı! Son 100 yılın ön önemli keşfi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.