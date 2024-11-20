Fargo'nun Beşinci Sezonu 26 Kasım'da TV+'ta Başlıyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

Fargo'nun Beşinci Sezonu 26 Kasım'da TV+'ta Başlıyor

Fargo\'nun Beşinci Sezonu 26 Kasım\'da TV+\'ta Başlıyor

EMMY ve Altın Küre ödüllü dizi Fargo, Jon Hamm'in başrolde olduğu beşinci sezonuyla 26 Kasım'da TV+'ta izleyicilerle buluşacak. Yeni sezon, Minnesota ve Kuzey Dakota'da geçen gizemli olayları konu alıyor.

20.11.2024 12:33  Güncelleme: 12:34
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EMMY, Altın Küre, AFI, Peabody ve TCA ödüllü dizi Fargo, beşinci sezonuyla ekranlara dönüyor. Suç ve dram alanında ilk 4 sezonuyla akıllarda yer eden dizinin son sezonu ilk kez 26 Kasım'da TV+'ta izleyiciyle buluşacak.

Noah Hawley'nin yaratıcısı olduğu ve Jon Hamm'in başrolde yer aldığı Fargo bugüne kadar aldığı ödüllerle başarısını kanıtlamıştı. Dünya çapında geniş bir hayran kitlesine sahip olan dizinin 10 bölümden oluşan yeni sezonu 26 Kasım itibariyle, Türkçe dublaj ve altyazı seçenekleriyle sadece TV+'ta olacak.

Juno Temple, Jon Hamm, Jennifer Jason Leigh, David Rysdahl, Joe Keery, Lamorne Morris, Richa Moorjani, Sam Spruell, ve Dave Foley'nin oyuncu kadrosunda yer aldığı dizinin yapımcılığını ise MGM Television ve FX Productions üstleniyor.

AİLE BAĞLARI: SIRLAR, SADAKAT VE GEÇMİŞİN İZLERİ

Beşinci sezon, 2019'da Minnesota ve Kuzey Dakota'da geçiyor. Beklenmedik bir dizi olayın 'Dorothy 'Dot' Lyon'ı (Juno Tapınağı) yetkililerle karşı karşıya getirmesinin ardından, görünüşte tipik bir ev hanımı olan Dorothy, aniden geride bıraktığını düşündüğü hayata geri dönüyor.

Kuzey Dakota Şerifi 'Roy Tillman' (Jon Hamm) ise uzun süredir Dot'u arıyor. Çiftlik sahibi, vaiz ve anayasa hukukçusu olan Roy, kendisini yasaların üstünde görürken, yanında, babasına kendini kanıtlamak için çaresizce çırpınan, sadık ancak beceriksiz oğlu 'Gator' (Joe Keery) bulunuyor. Tam da bu nedenle, Dot'u bulmak isteyen Roy, gizemli bir geçmişe sahip karanlık bir adam olan 'Ole Munch'u (Sam Spruell) görevlendiriyor.

En derin sırları açığa çıkmaya başlayan Dot, ailesini geçmişinden korumaya çalışsa da kendisine çok düşkün olan, iyi niyetli kocası 'Wayne'i (David Rysdahl), desteği annesi 'Lorraine Lyon'da (Jennifer Jason Leigh) aramaktan alıkoyamıyor. Ülkenin en büyük borç tahsil kurumunun CEO'su olan 'Borç Kraliçesi' ise oğlunun eş seçiminden memnun olmadığını dile getirmek için hiçbir fırsatı kaçırmıyor. Dot'un tuhaf davranışları Minnesota Polis Yardımcısı 'Indira Olmstead' (Richa Moorjani) ve Kuzey Dakota Milletvekili 'Witt Farr'ın (Lamorne Morris) dikkatini çektiğinde, Lorraine, gelinine yardım etmesi için sağ kolu 'Danish Graves'i (Dave Foley) görevlendiriyor. Köşeye sıkışan Lorraine, bir anne Lyon'un neden kuyruğuna basılmaması gerektiğini göstermeye hazırlanıyor.

Dizinin yapımcıları arasında The Handmaid's Tale, The Old Man ve Dopestick gibi yapımlarla bilinen Warren Littlefield, Vikings: Valhalla, Wednesday ve The Handmaid's Tale ile bilinen Kim Todd ile Joel & Ethan Coen da yer alıyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Kültür Sanat Fargo'nun Beşinci Sezonu 26 Kasım'da TV+'ta Başlıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fargo'nun Beşinci Sezonu 26 Kasım'da TV+'ta Başlıyor - Son Dakika
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