Fas'ta düzenlenen Dünya Barış Çocukları Festivali başladı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Fas'ta düzenlenen Dünya Barış Çocukları Festivali başladı

Fas Buregreg Vakfı tarafından Fas Krallığı himayesinde düzenlenen 16. Dünya Barış Çocukları Festivali, Fildişi Sahili'nin şeref konuğu olarak başladı. Festivalde Türkiye'yi temsil eden TED Ankara Koleji Halk Dansları Topluluğu, büyük beğeni topladı. Festival, Fas'ın Sale şehrinde gerçekleştiriliyor ve bir hafta sürecek. 26 ülkeden gelen halk dansları ekipleri, Rabat ve Sale şehirlerinde gösteriler yaparak dünyaya barış mesajı verecek.

25.07.2024 07:37
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Fas Buregreg Vakfı tarafından Fas Krallığı himayesinde düzenlenen 16. Dünya Barış Çocukları Festivali açılış töreni ile başladı.

Fas'ın Sale şehrindeki Kültür ve Sanat Merkezi'nde başlayan festivale Fildişi Sahili şeref konuğu olarak katıldı.

Türkiye'den TED Ankara Koleji Halk Dansları Topluluğu'nun yer aldığı festivalin açılış töreni, kürsü konuşmalarının ardından katılımcı ülkelerin kısa gösterileri ile devam etti.

Fildişi Sahili adına konuşan Ulusal Meclis Başkan Vekili Tumdia Yaya, dünya üzerinde birçok savaş olduğunu ifade ederek, Filistin'deki vahşete dikkati çekti. Gazze'de yaklaşık 40 bin sivilin hayatını kaybettiğini belirten Yaya, bu sayının üçte birini çocukların oluşturduğunu vurgulayarak, savaşların durdurulması çağrısı yaptı.

Festivalin esin kaynağı 23 Nisan Uluslararası Çocuk Şenliği

Türkiye'nin Rabat Büyükelçisi Mustafa İlker Kılıç, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Fas'ta düzenlenen Dünya Barış Çocukları Festivali'nin esin kaynağının Türkiye'deki "TRT 23 Nisan Uluslararası Çocuk Şenliği" olduğunu dile getirdi.

Kılıç şunları söyledi:

"Bu sene 16'ncısı düzenlenen festivalde gençlerimizin seçkin halk dansları topluluklarından TED Ankara Koleji Halk Dansları Topluluğunun ülkemizi temsil etmesinin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu festivalde en iyi şekilde temsil edilmemiz önemli. Zira Festival TRT 23 Nisan Uluslararası Çocuk Şenliğinden esinlenerek ortaya çıkmış. Açılış gecesindeki performanslarıyla gençlerimiz farklarını ortaya koydular ve bizleri gururlandırdılar. İzleyen akşamlarda da izleyicilerin büyük beğenisini toplamaya devam edeceklerinden eminim."

Katılımcı ülkelerin halk danslarını sergiledikleri açılışta Türkiye'yi temsilen sahne alan TED Ankara Koleji Halk Dansları Topluluğu, Karadeniz Bölgesi'ne ait horon vurma performansıyla seyircilerden büyük beğeni aldı.

Buregreg Vakfı tarafından Fas Kralı 6. Muhammed himayesinde düzenlenen Dünya Barış Çocukları Festivali, her yıl Kral'ın tahta çıkışının yıl dönümü olan 30 Temmuz'dan önceki hafta boyunca gerçekleştiriliyor. Bu yıl 16'ncısı düzenlenen festivaldeki gösterilerin büyük bir kısmının Fas'ın Sale şehrinde gerçekleştirilmesiyle kentin tarihi ve kültürel yönlerinin tanıtılması hedefleniyor.

Bir hafta sürecek festival kapsamında Türkiye'nin de dahil olduğu 26 ülkeden gelen halk dansları ekipleri, Fas'ın başkenti Rabat ve Sale şehirlerindeki gösterileriyle dünyaya barış mesajı verecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Fas'ta düzenlenen Dünya Barış Çocukları Festivali başladı - Son Dakika

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