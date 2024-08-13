Filistinli Yönetmenler Dostluk Film Festivali'nde Buluşuyor - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Filistinli Yönetmenler Dostluk Film Festivali'nde Buluşuyor

Filistinli Yönetmenler Dostluk Film Festivali\'nde Buluşuyor

Bu yıl 4-7 Ekim tarihleri arasında sinemaseverlerle buluşacak Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali, dünyanın dört bir yanından Filistinli yönetmenleri İstanbul'da ağırlayacak. Festival, Filistinli şair Mahmud Derviş anısına düzenlenen 'İnsani Bakış' bölümünde, Gazze'deki insanlık dramını ele alan yapımlara yer verecek. Bu özel bölümün Master Class dersini ise Cannes'da ödül alan ilk Filistinli yönetmen Michel Khleifi verecek.

13.08.2024 13:19  Güncelleme: 13:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Festival boyunca, Filistinli yönetmenlerin filmlerinden oluşan özel bir seçki izleyicilere sunulacak. Yönetmenler ayrıca panel ve söyleşilerde sinemaseverlerle bir araya gelecek.

Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali'ne katılacak ve filmleri gösterilecek olan Filistinli yönetmenler arasında, 1987 Cannes Film Festivali'nde ödül kazanan ilk Filistinli yönetmen Michel Khleifi; 'Betlehem' ile Avrupa film festivallerinde ödüller alan ve 'Ömer' filmiyle 2014'te Oscar'a aday olan Hany Abu Assad; kısa filmi 'Farah Nabulsi' ile Oscar'a aday gösterilen ve BAFTA'da 'En İyi Kısa Film Ödülü' kazanan Farah Nabulsi; '200 Metre' filmi ile Filistinli bir ailenin İsrail'in Batı Şeria'yla arasındaki duvar nedeniyle yaşadığı zorlukları beyazperdeye taşıyan Amin Nayfeh; stop-motion tekniğiyle dikkat çeken ve 'ANYN-İkinci Gözüm' filmi ile 2016'da 'En İyi Yabancı Animasyon' dalında Oscar Öğrenci Akademi Ödülü'nü kazanan Ahmad Salih; 2020'de Berlinale Uluslararası Jürisi'ne seçilen ve 'Oblivion Theory' filmi ile 2021'de Berlinale Ortak Yapım Pazarı'nda En İyi Film Ödülü kazanan Annamarie Jacir; 2015'te İsrail hapishanesinde açlık grevi yapan gazeteci Muhammed el-Kıyk'ı anlattığı ve 69'uncu Cannes Film Festivali'nde gösterilen 'Al-Qeeq' adlı kısa filmiyle tanınan Nevres Salih; ırksal adalet ve savaşların ortasındaki sosyo-politik yaşamı konu alan filmleriyle bilinen, Ji.hlava (2020) ve IDFA (2023) gibi festivallerde birçok ödül alan, 'Yafa'dan Bir Portakal' belgeseliyle Clermont-Ferrand Uluslararası Kısa Film Festivali'nde 'Uluslararası Grand Prix' ödülünü kazanan Mohammed Almughanni; ve 'From Ground Zero' projesiyle bu yıl Cannes Film Festivali'nde Gazze'deki savaş sırasında çekilen kısa filmlerden oluşan bir protesto gösterisi düzenleyen Rashid Masharawi yer alıyor.

Filistinli Yönetmenler Dostluk Film Festivali'nde Buluşuyor

FESTİVAL HAKKINDA

İstanbul Sanat Paylaşım Derneği tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün desteğiyle düzenlenen festivale Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Zeytinburnu Belediyesi gibi birçok kurum katkı sağlıyor. Festival, bu yıl 'Ana Yarışma', 'Kırk Yıllık Hatır' ve 'İnsani Bakış-Filistin' bölümleriyle sinemaseverlerle buluşacak. Kısa filmciler, festivalin ana temasına uygun olarak dostluk konusunu işleyen yapımlarıyla festivale katılabiliyor. Filistin'de yaşanan drama dikkat çeken yapımlar ise 'İnsani Bakış' bölümüne başvurabiliyor. Başvurular, 23 Ağustos'a kadar 'dostlukfilmfestivali.com' adresindeki şartnameye uygun olarak 'filmfreeway' ve 'festhome' platformları üzerinden yapılabiliyor. Türk yapımları ve Filistin temalı yapımlar için başvuru ücretsiz.

Film Festivali, Mahmud Derviş, Yönetmen, Filistin, İstanbul, Gazze, Dünya, Sinema, Kültür Sanat, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Filistinli Yönetmenler Dostluk Film Festivali'nde Buluşuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:05 Meclis, Can Atalay için toplanıyor Günü ve saati belli oldu Meclis, Can Atalay için toplanıyor! Günü ve saati belli oldu
13:57 15 belediye başkanı ve 2 milletvekili AK Parti’ye katılıyor 15 belediye başkanı ve 2 milletvekili AK Parti'ye katılıyor
13:44 Fatih Erbakan’a soğuk duş Yüzde 45 ile seçilen belediye başkanı Yeniden Refah’tan istifa etti Fatih Erbakan'a soğuk duş! Yüzde 45 ile seçilen belediye başkanı Yeniden Refah'tan istifa etti
11:40 Emekli ve memur maaşları ne kadar olacak Ocak zammı için 2 senaryo konuşuluyor Emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? Ocak zammı için 2 senaryo konuşuluyor
10:55 Bilgisayar oyunundan etkilenip 5 kişiyi bıçakladı Eskişehir’deki olayın detayları gün yüzüne çıktı Bilgisayar oyunundan etkilenip 5 kişiyi bıçakladı! Eskişehir'deki olayın detayları gün yüzüne çıktı
22:10 Orman yangınlarıyla mücadele eden Yunanistan’a Türkiye’den helikopter ve uçak desteği Orman yangınlarıyla mücadele eden Yunanistan'a Türkiye'den helikopter ve uçak desteği
21:48 Cher Ndour, Beşiktaş için İstanbul’a geldi Cher Ndour, Beşiktaş için İstanbul'a geldi
21:33 2 hafta yok Galatasaray’ın yıldız futbolcusu ilk maçtan sakatlandı 2 hafta yok! Galatasaray'ın yıldız futbolcusu ilk maçtan sakatlandı
21:19 Türkiye mekik diplomasisi yürütüyor Somali ve Etiyopya arasındaki kriz Ankara’da çözülecek Türkiye mekik diplomasisi yürütüyor! Somali ve Etiyopya arasındaki kriz Ankara'da çözülecek
21:02 2 kişinin tahliyesini sağlayan raporu hazırlamışlardı 44 kişinin öldüğü site davasının bilirkişi heyeti çekildi 2 kişinin tahliyesini sağlayan raporu hazırlamışlardı! 44 kişinin öldüğü site davasının bilirkişi heyeti çekildi
20:19 Beyaz Saray: İran’ın İsrail’e yönelik misilleme saldırısı bu hafta olabilir Beyaz Saray: İran'ın İsrail'e yönelik misilleme saldırısı bu hafta olabilir
19:41 Real Madrid’in yıldızına Suudi Arabistan’dan futbol tarihine geçecek teklif Real Madrid'in yıldızına Suudi Arabistan'dan futbol tarihine geçecek teklif
19:38 Mesleği bırakıyor Hasta yakınlarının saldırdığı doktor taburcu edildi Mesleği bırakıyor! Hasta yakınlarının saldırdığı doktor taburcu edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2024 14:36:56. #1.12#
SON DAKİKA: Filistinli Yönetmenler Dostluk Film Festivali'nde Buluşuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement