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Fransız piyanist Aimo Pagin Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası'nda konser verdi - Son Dakika

Fransız piyanist Aimo Pagin Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası'nda konser verdi

16.11.2021 10:28
Fransız piyanist Aimo Pagin Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası'nda konser verdi

"Virtüözlerin Müziği" konser serisinin ikincisinde Fransız piyanist Aimo Pagin Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası'nda müzikseverlerle buluştu.

"Virtüözlerin Müziği" konser serisinin ikincisinde Fransız piyanist Aimo Pagin Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası'nda müzikseverlerle buluştu.

Kendi kuşağının ve Fransa'nın en önemli piyanistlerinden biri olan Pagin, klasik müzikte romantik dönemin en önemli iki bestecisi Franz Schubert ve Frédéric Chopin'nin eserlerini seslendirdi.

Aimo Pagin, dünyanın en saygın salonlarında verdiği solo ve orkestra konserleriyle Avrupa'nın en saygın piyanistleri arasında yer alıyor.

Pagin, konser öncesinde AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de konser verme hayalinin gerçekleşecek olmasının heyecan verici olduğunu söyledi.

Geçen sene sadece Frédéric Chopin'nin eserlerini içeren bir klasik müzik albümü hazırladığını aktaran Pagin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Konserlerimde Chopin'nin bestelerine çokça yer veriyorum. Bir piyanist olarak programınıza Chopin'i koyarsanız o zaman gerçekliğe ve piyano müziğinin güzelliğine erişirsiniz. Fransa'da Chopin bestelerindeki performansımla tanınıyorum. Buradaki konserimde de Chopin ve Schubert'i bir arada sunduğum bir kombinasyonu sunacağım. Schubert'in klasik müziğe romantizmle bir kapıyı açtığını Chopin'in de açılan kapının arkasında beklediğini düşünüyorum. Bu besteciler zamanının çok ötesinde ve dahi isimlerdi."

Pagin, Türkiye'den piyanist ve besteci Fazıl Say'ı tanıdığını ve çok sevdiğini ifade ederek, Süreyya Operası'nın etkileyici bir atmosferi olduğunu dile getirdi.

Gelecek yıllarda Türkiye'de konserler vermek istediğini de sözlerine ekleyen piyanist, "Türk müzikseverler umarım konserde çok güzel vakit geçirirler. Klasik müziğin Türkiye'de daha çok ilgi görmesini sağlayanlardan olmak isterim." ifadelerini kullandı.

Ünlü piyanist, konserde, Chopin'nin "Balad No. 4 Fa Minör, Op. 52", "Op 64 No.2 Do Diyez Minor" ve Schubert'in piyano üçlemesi "Son Sonat"tan 4 bölümlük "Si Bemol Major D960" numaralı sonatını icra etti.

Aimo Pagin hakkında

Ünlü piyanist, 1983'te Fransa'da dünyaya geldi. Strazburg Konservatuvarı'nda piyano eğitimine başlayan Pagin, 18 yaşında İsviçre'de Solist Diploması ile mezun oldu.

Uluslararası çok sayıda ödüle layık görülen Pagin, 20. yüzyılın klasik ve romantik repertuarına dair çarpıcı yorumlarıyla Avrupa'da büyük ilgi gördü.

Pagin, dünyaca ünlü kemancı olan annesi Silvia Marcovici ile düzenli olarak oda müziği konserleri veriyor. Viyana'da yaşayan virtüöz piyanist Mayıs 2019'dan beri "Bösendorfer Sanatçısı" olarak ünlü piyano evinin saygın sanatçıları arasında yer alıyor.

Fransız piyanist Aimo Pagin Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası'nda konser verdi
Fransız piyanist Aimo Pagin Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası'nda konser verdi
Fransız piyanist Aimo Pagin Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası'nda konser verdi
Fransız piyanist Aimo Pagin Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası'nda konser verdi
Fransız piyanist Aimo Pagin Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası'nda konser verdi

Kadıköy Belediyesi, Türkiye, Chopin, Konser, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Fransız piyanist Aimo Pagin Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası'nda konser verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fransız piyanist Aimo Pagin Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası'nda konser verdi - Son Dakika
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