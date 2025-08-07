Gençler Diyarbakır'da Tatil Yapıyor - Son Dakika
Gençler Diyarbakır'da Tatil Yapıyor

Gençler Diyarbakır\'da Tatil Yapıyor
07.08.2025 12:28
Seyahatsever Projesi ile gençler, Diyarbakır'da tarihi mekanları gezerken ücretsiz konaklıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığının (GSB) yurtlarında ücretsiz konaklama imkanından yararlanan gençler, 40 dereceyi aşan bunaltıcı sıcaklıkta tatillerinin bir bölümünü geçirmek için Diyarbakır'a geldi.
Gençlik ve Spor Bakanlığının yaz tatilini seyahat ederek değerlendirmek isteyen gençlere 81 ilde seçilen GSB yurtlarında ücretsiz konaklama imkanı sunduğu "Seyahatsever Projesi" ilgiyle sürüyor.
8 Temmuz ile 25 Ağustos arasında uygulanan projeyle ülkenin farklı bölgelerinden onlarca genç bunaltıcı sıcağa rağmen tarihle iç içe olmayı tercih ederek Diyarbakır'ın yolunu tuttu.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce gençlerin kentte konaklayacağı Süleyman Bin Halid Kız Öğrenci Yurdu ile Halid Bin Velid Erkek Öğrenci Yurdu özel olarak hazırlandı.
Yurtlarda görevli personel tarafından karşılanan ve odalarına yerleşen gençler daha sonra Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesindeki UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan tarihi surlar, İçkale Müze Kompleksi, İslam aleminin 5. Harem-i Şerif'i olarak kabul edilen Ulu Cami, Ongözlü Köprü ve Hasanpaşa Hanı gibi ecdat yadigarı eserleri, kültürel mekanları ve doğal güzellikleri görmek için gezintiye çıkıyor.
"Tüm gençlere Diyarbakır'a gelmelerini öneririm"
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesinde öğrenim gören Bekir Civan, AA muhabirine, Şanlıurfa'dan geldiğini belirterek, "Seyahatsever Projesi"nin tatil planı olan gençler için büyük bir fırsat olduğunu söyledi.
"Arkadaşlarla Diyarbakır ve Mardin'i gezme planımız vardı, kalacak yer arıyorduk, Seyahatsever Projesi'ni öğrendik. Kısa sürede başvurumuzu yaptık. Öğrenci işleri de çok yardımcı oldu." diyen Civan, bu proje kapsamında tatil yapmaktan memnun olduklarını belirtti.
Civan, "Diyarbakır bayağı güzel, bir daha geleceğiz büyük ihtimalle. Görülmeye değer, her karesi tarih kokuyor. Tüm gençlere Diyarbakır'a gelmelerini öneririm. Projeden bu sene haberdar olduk. Proje sayesinde konaklama masrafı olmuyor. Ayırdığımız bütçe ile gezme imkanı buluyoruz." dedi.
"Bu imkan öğrenciler için çok iyi"
Muş'tan gelen Çukurova Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde okuyan Serhat Koltuk ise bu proje sayesinde konaklama için yer arayışına girmediklerini sadece tatil planı yaptıklarını belirtti.
Gençlere projeden faydalanmaları önerisinde bulunan Koltuk, şunları söyledi:
"Projeden daha önceden haberimiz yoktu, bir hafta, 10 gün önce öğrendik. Bu imkan öğrenciler için çok iyi, Türkiye'nin dört bir yanını gezebilirler. Güneydoğu turu yapma niyetimiz vardı, geldik. Tarihi yapısı olsun, insanları olsun gerçekten Diyarbakır Doğu'nun Paris'i diyebilirim. Yurtta odalarımız da gayet temizdi. Bundan sonra da inşallah Karadeniz turu yaparız."
"Kentin havası, tarihi, atmosferi beni çok etkiledi"
İstanbul'dan Diyarbakır'a gelen psikolog Sena Özmen de bu proje sayesinde yurtta konakladığını, kentin tarihi mekanlarını ziyaret ettiğini söyledi.
Diyarbakır'ı çok beğendiğini, 5 gün boyunca tarihi mekanları görme fırsatı bulacağını anlatan Özmen, şöyle dedi:
"Kentin havası, tarihi, atmosferi beni çok etkiledi. Güvenli bir ortam sunuyor. Yurtta da odalar çok düzenli ve temiz. Yardıma ihtiyacım olduğunda kendileriyle iletişime geçebileceğimi söylediler. Her şey yolunda, gayet güzel."
"Diyarbakır'daki yurtlarda geçen yıl yaklaşık 2 bin öğrenciyi misafir ettik"
Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenk Öztekin ise Gençlik ve Spor Bakanlığının gençlere yönelik en önemli projelerinden birinin de "Seyahatsever Projesi" olduğunu söyledi.
Barınma sorununun ortadan kaldırılmasıyla gençlerin şehirleri daha fazla gezme ve tanıma imkanına kavuştuğunu anlatan Öztekin, 18-30 yaş arası gençlerin ülkenin tüm illerinde bazı lokasyonlardaki yurtlarda ücretsiz barınabildiğini belirtti.
Öztekin, şehirlerdeki tarihi ve kültürel değerlerin tanınması için bunun çok önemli bir proje olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:
"Barınma sorununu ortadan kaldırdığımızda gençlerimiz illerin imkanlarından daha fazla faydalanmış oluyor. Proje kapsamında 2024'te Diyarbakır'daki yurtlarda yaklaşık 2 bin öğrenciyi misafir ettik. Bu yıl sadece 2 hafta içerisinde yaklaşık 500 öğrencimiz bu imkandan faydalandı. Diyarbakır tarihi ve kültürü ile çok güzel bir şehir. Tarih ve kültür kokan bir şehir. Gençlerimiz de bu sayede illerin tarihini öğrenmiş oluyor."
Gençlik ve Spor İl Müdür Yardımcısı Turgay Sayın, Bakanlığın "Seyahatsever Projesi"nin gençler için büyük bir hediye olduğunu söyledi.
Sayın, gençlerin projeye ilgisinin yüksek olduğunu belirterek, "Öğrenci olan ya da olmayan 18-30 yaş arası kişilerin başvurularını sağlamaktayız. Onlara ev sahipliği yapıyoruz, onlar da Diyarbakır'ımızı geziyor, tanıyorlar. Buraya gelen gençler evlerindeki gibi bir konforu yaşamaktalar. Temizliğinden sıcak suyuna, temiz nevresiminden güler yüzlü hizmete kadar güvenli bir ortamda ziyaretçilerimizi 5 gün boyunca misafir ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Gençler Diyarbakır'da Tatil Yapıyor - Son Dakika

