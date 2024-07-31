Genco Erkal'ın cenaze programı belli oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Genco Erkal'ın cenaze programı belli oldu

Geniş Video İzle

Bugün hayatını kaybeden usta oyuncu Genco Erkal, 2 Ağustos Cuma günü Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde düzenlenecek anma töreninin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.

31.07.2024 14:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sayısız sinema ve tiyatro oyununda yer alan ve bir süredir kan kanseri tedavisi gören Genco Erkal, bugün sabaha karşı hayata gözlerini yumdu. Ölümüyle sanat dünyasını yasa boğan Erkal'ın cenaze töreni belli oldu.

Genco Erkal'ın Instagram hesabından yapılan açıklamada " Dostlar Tiyatrosu'nun kurucusu, Türk tiyatrosunun onuru sevgili Genco Erkal'ı 2 Ağustos Cuma günü saat 14.00'te Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde düzenlenecek anma töreni ile uğurluyoruz. Cenazesi Teşvikiye Camii'ndeki kılınacak ikindi namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedilecektir" ifadelerini yer verildi.

Genco Erkal'ın cenaze programı belli oldu

GENCO ERKAL KİMDİR?

Genco Erkal 28 Mart 1938'de İstanbul'da dünyaya geldi. 1959 yılından itibaren Türkiye'nin önemli özel tiyatro topluluklarında oyuncu ve yönetmen olarak çalışan Genco Erkal, 1969'da, bugün de sanat yönetmeni olduğu ve Türkiye'de politik tiyatronun gelişiminde öncü rol üstlenen Dostlar Tiyatrosu'nu kurdu.

Genco Erkal'ın cenaze programı belli oldu

1965'te Rus yazar Nikolay Gogol'un Bir Delinin Hatıra Defteri adlı öyküsünü tiyatroya uyarlayıp Türkiye'de Batılı anlamda metne dayalı sahnelenen ilk tek kişilik oyun olarak sahneledi. Yıllar boyunca üç farklı yorumla sahnelediği bu eser, onunla özdeşleşti. Erkal, tek kişilik oyunların ustası olarak tanındı.

Genco Erkal, Aziz Nesin'den Haldun Taner'e, Nâzım Hikmet'ten Behiç Ak'a ve Yaşar Kemal'e birçok sanatçının eserlerini tiyatroya uyarladı. Senfonik konserlerde birçok yapıtı anlatıcı olarak seslendirdi. Sinemada 1982'de At ve 1983'te Faize Hücum filmleri ile 'En İyi Erkek Oyuncu' dalında Antalya Film Festivali'nde iki kez Altın Portakal' aldı.

Genco Erkal'ın cenaze programı belli oldu
Genco Erkal'ın cenaze programı belli oldu
Genco Erkal'ın cenaze programı belli oldu
Genco Erkal\'ın cenaze programı belli oldu

Genco Erkal, 3.Sayfa, Magazin, Yaşam, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Genco Erkal'ın cenaze programı belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Sedat Bezmen: Bize ne ? 3 5 Yanıtla
  • Fahrettin Uludağ: ALLAH rahmet etsin, arkadaş bu insanları 1 hafta ordan oraya neden taşıyıp eziyet ediyorsunuz, cenaze öldüğü gün gömülür 4 0 Yanıtla
    Mustafa yavuzdeger: Işıklardan önce son durak 1 3
  • ismail çevik: akıbeti hayr ola 0 0 Yanıtla

14:18 Baskın haberini alan uyanık esnafın kepenge astığı yazı ’’Pes’’ dedirtti Baskın haberini alan uyanık esnafın kepenge astığı yazı ''Pes'' dedirtti
14:05 ABD’den Haniye’nin öldürülmesine yönelik ilk açıklama: Suikastta dahlimiz yok ABD'den Haniye'nin öldürülmesine yönelik ilk açıklama: Suikastta dahlimiz yok
13:51 Suikasttan bir gün önce görüşmüşler Bakan Fidan’dan Haniye’nin öldürülmesine ilişkin açıklama Suikasttan bir gün önce görüşmüşler! Bakan Fidan'dan Haniye'nin öldürülmesine ilişkin açıklama
13:48 Kassam Tugayları’ndan Haniye suikastına sert tepki: Ortalığı karıştıran elin kesilme vakti geldi Kassam Tugayları'ndan Haniye suikastına sert tepki: Ortalığı karıştıran elin kesilme vakti geldi
13:28 İran’da büyük güvenlik açığı İsmail Haniye suikastında cevap bekleyen 2 soru var İran'da büyük güvenlik açığı! İsmail Haniye suikastında cevap bekleyen 2 soru var
14:01 Eleştiri yağmuruna tutuldu Saint-Maximin’in o fotoğrafı akıllara tek bir ismi getirdi Eleştiri yağmuruna tutuldu! Saint-Maximin'in o fotoğrafı akıllara tek bir ismi getirdi
13:09 İsrail ülke genelinde tüm sivil uçuşları durdurdu İsrail ülke genelinde tüm sivil uçuşları durdurdu
12:27 Sakatlanarak oyundan çıkmıştı Fenerbahçe’den taraftarları kahreden Fred açıklaması Sakatlanarak oyundan çıkmıştı! Fenerbahçe'den taraftarları kahreden Fred açıklaması
11:55 Ünlü şarkıcı Karsu, Hollandalı sevgilisiyle evlendi Ünlü şarkıcı Karsu, Hollandalı sevgilisiyle evlendi
11:51 İBB Zabıta Müdürü Alper’den ilk icraat Sembol mekana çıkarma yaptı İBB Zabıta Müdürü Alper'den ilk icraat! Sembol mekana çıkarma yaptı
11:36 Acun Ilıcalı’nın genç aşkı, Adriana Lima’nın kızlarıyla alışverişte Özel hayat sorusundan rahatsız olunca uzaklaştı Acun Ilıcalı'nın genç aşkı, Adriana Lima'nın kızlarıyla alışverişte! Özel hayat sorusundan rahatsız olunca uzaklaştı
11:28 Ayetullah Ali Hamaney: Bu eylemle, Siyonist rejim kendisi için sert bir cezanın zeminini hazırladı Ayetullah Ali Hamaney: Bu eylemle, Siyonist rejim kendisi için sert bir cezanın zeminini hazırladı
11:16 Haniye ile en son görüşen kişi olan İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: İşgalci teröristleri pişman edeceğiz Haniye ile en son görüşen kişi olan İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: İşgalci teröristleri pişman edeceğiz
11:11 Jose Mourinho için çok konuşulacak ifadeler Avrupa, Fenerbahçe’nin Lugano zaferini konuşuyor Jose Mourinho için çok konuşulacak ifadeler! Avrupa, Fenerbahçe'nin Lugano zaferini konuşuyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2024 15:17:26. #1.12#
SON DAKİKA: Genco Erkal'ın cenaze programı belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement