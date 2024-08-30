Giray Altınok'un yeni dizisi Karşılaşmalar'dan ilk fragman yayınlandı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Giray Altınok'un yeni dizisi Karşılaşmalar'dan ilk fragman yayınlandı

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Başarılı oyuncu Giray Altınok imzalı Karşılaşmalar dizisinden ilk fragman yayınlandı. Cem Gelinoğlu, Sinem Kobal, Şükrü Özyıldız ve Uraz Kaygılaroğlu'nun kadrosunda yer aldığı dizi, Exxen'de yayınlanacak.

30.08.2024 14:37
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Prens ve Var Bunlar dizisindeki başarılı performansıyla adından söz ettiren oyuncu Giray Altınok'un senaryosunu Muammer Tali ile birlikte kaleme aldığı Karşılaşmalar dizisinden fragman geldi.

7 HİKAYE 7 KARŞILAŞMA

Yapımcılığını MGX Film'in üstlendiği Karşılaşmalar dizisinin yönetmen koltuğunda da Giray Altınok oturuyor. Exxen'de yayınlanacak olan dizinin kadrosunda ise yıldızlar geçidi yaşanıyor. 7 hikaye 7 karşılaşma olarak tanıtılan dizinin kadrosunda; Begüm Öner, Bora Akkaş, Canberk Gültekin, Cansu Diktaş Altınok, Cem Gelinoğlu, Deniz Hamzaoğlu, Erdem Yener, Giray Altınok, Kerem Özdoğan, Mahir İpek, Melis Babadağ, Muammer Tali, Muttalip Müjdeci, Sarp Apak, Sinem Kobal, Şükrü Özyıldız, Uraz Kaygılaroğlu ve Zerrin Sümer yer alıyor.

Karşılaşmalar" günlük hayatın içinde "bu kadar da olmaz" diyeceğimiz karşılaşmaları, karşımıza çıkan insanlarla hayatın akışının bir anda değişebileceğini her bölümde farklı oyuncular ve konularla eğlenceli bir dille anlatıyor.

Giray Altınok'un yeni dizisi Karşılaşmalar'dan ilk fragman yayınlandı
Giray Altınok'un yeni dizisi Karşılaşmalar'dan ilk fragman yayınlandı
Giray Altınok'un yeni dizisi Karşılaşmalar'dan ilk fragman yayınlandı
Giray Altınok'un yeni dizisi Karşılaşmalar'dan ilk fragman yayınlandı
Giray Altınok'un yeni dizisi Karşılaşmalar'dan ilk fragman yayınlandı
Giray Altınok'un yeni dizisi Karşılaşmalar'dan ilk fragman yayınlandı
Giray Altınok\'un yeni dizisi Karşılaşmalar\'dan ilk fragman yayınlandı

Uraz Kaygılaroğlu, Şükrü Özyıldız, Cem Gelinoğlu, Giray Altınok, Sinem Kobal, Exxen, Dizi, Televizyon, Magazin, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Giray Altınok'un yeni dizisi Karşılaşmalar'dan ilk fragman yayınlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Giray Altınok'un yeni dizisi Karşılaşmalar'dan ilk fragman yayınlandı - Son Dakika
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