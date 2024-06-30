Giresun'un Şebinkarahisar ilçesindeki Tamzara Mahallesi, tescilli ev ve çeşmeleriyle ziyaretçilerini geçmişe götürüyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesindeki Tamzara Mahallesi, tescilli ev ve çeşmeleriyle ziyaretçilerini geçmişe götürüyor

Karadeniz'in İç Anadolu'ya bağlandığı güzergahta yer alan Tamzara Mahallesi, restore edilen evleri, yöresel dokuması, havası ve kültürel dokusuyla insanlara şehrin stresinden uzak bir ortam sunuyor. Tarihi mahallede tescilli 26 ev ve cami ile 4 de çeşme bulunuyor. Turistler, Tamzara dokumasının hazırlandığı atölyede ürünleri inceleme fırsatı buluyor. Tamzara'nın güzel atmosferi ve doğal güzellikleri ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

30.06.2024 12:37
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Giresun'un Şebinkarahisar ilçesine bağlı Tamzara Mahallesi, tescilli ev ve çeşmeleriyle ziyaretçilerini geçmişe götürüyor.

Karadeniz'in İç Anadolu'ya bağlandığı güzergahta yer alan mahalle, restore edilen evleri, yöresel dokuması, havası ve kültürel dokusuyla insanlara şehrin stresinden uzak bir ortam sunuyor.

Tarihi mahallede tescilli 26 ev ve cami ile 4 de çeşme bulunuyor. Bunların yanı sıra mahallede 70'e yakın da eski yapı yer alıyor.

Tamzara'da adeta geçmişe kültürel bir yolculuk yapan ziyaretçiler, tarihi çeşmelerden akan soğuk sularda yüzlerini yıkayıp serinliyor.

Turistler, 1937'de Mustafa Kemal Atatürk'ün imzaladığı kararnameyle kooperatif kurularak üretilen Tamzara dokumasının hazırlandığı atölyede ürünleri inceleme fırsatı buluyor.

Şebinkarahisar Belediye Başkanı Ömer Şentürk, AA muhabirine, Tamzara Mahallesi'ndeki tarihi yapıların yaklaşık 200 yıllık olduğunu söyledi.

Tamzara'nın özellikle yazın tercih edilen bir yer olduğunu belirten Şentürk, "Tamzara'nın coğrafi yapısı dolayısıyla havası ve suyu ilçedeki diğer mahallelere göre farklı. Tamzara inşallah ilerleyen yıllarda turizmde daha iyi noktalara gelecektir." dedi.

"Temizliği ve havası dikkatimizi çekti"

Sivas'tan Amasya'ya gitmek için yola çıktıklarını anlatan Tuncay Kaya ise yollarını 60 kilometre uzatıp Tamzara'ya geldiklerini ve buna da değdiğini ifade etti.

Tamzara'nın güzel bir yer olduğunu vurgulayan Kaya, "Tarihi dokusunun yanı sıra ortam da güzel, temizliği ve havası dikkatimizi çekti. Her açıdan burası farklı. Eşimle aldığımız karar şu, evet geçerken buraya uğradık fakat kesinlikle tekrar gelmeliyiz." diye konuştu.

Kaya, Avrupa'da ne varsa Türkiye'de bulmanın mümkün olduğuna işaret ederek, "Yıllarca İsviçre'de yaşadım. Karadeniz'de İsviçre dokusunu görmeniz mümkün. İspanya'yı Akdeniz'de görmeniz mümkün." ifadelerini kullandı.

Rakım dolayısıyla hava sıcaklığının değiştiğini belirten Kaya, "Tamzara'ya geldik şu an üşüdüm, kızıma 'acaba arabadan hırka çıkarsam mı?' diyorum ve şu an yazın ortası. Alt rakımlarda da yanıyorduk. İlla denize gitmek zorunda değiliz, doğa ve kültürel turizm de tercih edilmeli." dedi.

"Burayı beğeniyoruz mutlaka yine geliriz"

İstanbul'dan memleketi Giresun'a gelen Ayşenur Çakır da üçüncü kez Tamzara'yı ziyaret ettiğini dile getirdi.

Tarihi mahalleyle ilgili internetten detaylı bilgi edindiğini anlatan Çakır, "Tamzara dokumasıyla ilgili videolar izlemiştim. Tamzara'daki ekolojik pazara gelip alışveriş yapmıştık. Yürüyüş yapıyoruz, burayı beğeniyoruz mutlaka yine geliriz." diye konuştu.

Çakır, insanların sıcakkanlı olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Bizimle gayet iyi ilgilendiler, yediğimiz yemekler çok lezzetli, her şey el yapımı, sanırım buradaki insanlar çok çalışkan, öyle anladım. Yediğimiz içtiğimiz her şey doğal olduğu için çok hoşumuza gitti, Tamzara dokuması ürünleri de çok hoşumuza gitti."

Çetin Hartamacı ise Kocaeli'den gelerek ilk kez gezdiği Tamzara'yı çok beğendiğini dile getirerek, "Karadeniz'de böyle bir yer, beni şaşırttı. Zaten Giresun'un ve Karadeniz'in saklı yerleri böyle hep köşelerde kalmış." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Giresun'un Şebinkarahisar ilçesindeki Tamzara Mahallesi, tescilli ev ve çeşmeleriyle ziyaretçilerini geçmişe götürüyor - Son Dakika

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