Gönen Panayırı'na Yoğun İlgi!

Balıkesir'in Gönen ilçesinde yarım asırdan fazla süredir her yıl düzenlenen "Gönen Panayırı" binlerce kişiyi ağırlıyor.

Kapalı pazar ve fuar yerinde bu yıl 26 bin metrekare kapalı, 4 bin metrekare açık alanda kurulan Gönen Panayırı'nda 2 bin 500 esnaf stant açtı.

Çevre ilçe ve illerden gelen binlerce kişi, içinde hem eğlence hem de yemek stantları bulunan panayırda doyasıya eğlendi. İlki 1966'da düzenlenen, bu yıl 16 Haziran'da başlayan ve 5 gün süren panayır, yaklaşık 40 bin ziyaretçiyi ağırladı.

Bandırma'da yaşayan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) vatandaşı Şerife Demirel, AA muhabirine, geleneksel olarak yapılan panayırın gelecek kuşaklara aktarılmaya devam etmesi gerektiğini söyledi.

Demirel, panayırın bir tutku olduğunu belirterek, "Panayır bir aşktır, bir sevgidir. Her şeye güzellikle bakar sevgiyle olup ortamı pozitif yaratırsak yavrularımıza neşe, sağlık ve huzur olacaktır. Neşeli olalım, panayıra sevgiyle katılalım." diye konuştu.

Almanya'da yaşayan ve Gönen'e tatile gelen Güler Uslu da çocukluğundan beri panayıra geldiğini ifade etti.

Uslu, Gönen Panayırı'nın zamanla büyüyerek daha da güzelleştiğini dile getirerek, "Panayır muhteşem, bilhassa çocuklar için daha da iyi tabii büyükler için de güzel geçiyor." dedi.

Gönen Panayırı'na Çanakkale'nin Biga ilçesinden ilk defa gelen Hatice Dönmez de panayırın çok güzel olduğunu duyduğu için geldiğini söyledi.

Panayıra Bursa'dan gelen Hüseyin Balaban, Gönen Panayırı'nı sosyal medyadan gördüğünü belirtti.

Balaban, panayırı merak ettiği için geldiğini söyleyerek, "İyi ki de gelmişim, hiç pişman olmadım. Eğlence yerleri çok iyi. Geldiğime hiç pişman olmadım, herkese tavsiye ederim." ifadelerini kullandı.

Panayıra Manyas'tan gelen Ramazan Şimşek de panayırın eğlenceli ve yoğun olduğunu belirtti.

Çocuklarıyla güzel bir akşam geçirmek için panayıra geldiğini dile getiren Şimşek, "Geçen hafta Manyas'ta olmuştu, bu hafta da burada. İnsanlarla konuşurken çevre ilçe ve illerden gelenlerin de çok olduğunu öğrendim. Havalar da güzel, gayet eğlenceli geçiyor." dedi.

"Panayır ilçemizin bir değeridir"

Panayır esnafından Ömer Arıcı ise panayırın yoğun geçtiğini ve güzel bir kalabalık oluştuğunu anlattı.

Esnaf Kadir Han Işık, panayırın çok renkli geçtiğini ifade ederek, "Panayırımıza her yerden insanlar geliyor. Keşke 10 gün devam etseydi. İnsanlarımız için de bir aktivite oluyor. Biz panayırımızı çok seviyoruz." diye konuştu.

Panayıra Gaziantep'ten gelerek stant açan Halil Arslan da "Gönenliler için Gaziantep'ten buraya geldik. Salçalarımızı, pul biberlerimizi elimizdeki ürünlerimizi getirdik. Panayırı çok beğendik." dedi.

Köfteci Hilmi Işık ise "Panayır ilçemizin bir değeridir. Tezgahımız ve çalışanlarımızla panayırda profesyonel bir hizmet verdik. İşlerimiz çok iyi, ürünlerimiz kaliteli." değerlendirmesinde bulundu.