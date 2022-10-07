Gürcistan'da Mevlit Kandili idrak edildi

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te Mevlit Kandili dolayısıyla Cuma Camisi'nde dua edildi.
Tiflis'in tarihi semti Eski Tiflis'te bulunan Cuma Camisi'ne gelen Müslümanlar, cami imamı Şirhan Çobanov'un yönettiği kandil programına katıldı.
Çobanov, tüm İslam aleminin Mevlit Kandili'ni tebrik etti, kandilin huzura vesile olmasını diledi.
Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği Din İşleri Müşaviri Ahmet Erdem'in de katıldığı programda Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, ilahiler okundu.
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