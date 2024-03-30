Gyeongbokgung Sarayı, Güney Kore'nin En Önemli Turistik Merkezlerinden Biridir

Güney Kore'nin başkenti Seul'de yer alan Jaseon Hanedanlığı'ndan kalma Gyeongbokgung Sarayı, kentin en önemli turizm merkezlerinden biri olarak geçen yıl 5,6 milyon ziyaretçi ağırladı.
AA muhabirinin Kore Turizm Organizasyonundan edindiği bilgilere göre, Gyeongbokgung Sarayı, 1392'de kurulan Joseon Hanedanlığı tarafından 1395 yılında inşa edildi.
Kentte Bugaksan Dağı'nın eteklerinde 415 bin 800 metrekarelik alana kurulan saray, 6 metrelik taş duvarlarıyla da dikkati çekiyor.
Saraya adını veren "Gyeongbok", "yeni hanedanın iyi şanslara sahip olacağı ve refaha kavuşacağı" anlamına geliyor.
Saray, 1592'deki Japon işgali sırasında yıkılıp uzun yıllar harabe halinde kalırken, 1867'de restore edildi.
Sarayın ana kapısı, köşkler, kraliyet yaşam alanları ve bazı salonları, restorasyonlar sonrası halen ayakta bulunuyor.
Tarihi yapıya, en büyük ana girişi Gwanghwamun Kapısı'ndan giriliyor. Bu kapıda, muhafız nöbet değişim töreni de gerçekleştiriliyor.
Gwanghwamun Kapısı ve sarayın diğer yapıları, ahşap ve gösterişli mimarisinin yanı sıra renkli desenleriyle dikkati çekiyor.
Yabancı ziyaretçiler ilgi gösteriyor
Güney Kore'nin ana turistik merkezlerinden biri olan Gyeongbok Sarayı'nı, Seul'e gelen yabancıların büyük bölümü geziyor.
Sarayı, geçen yıl 5 milyon 579 bin 905 kişi bilet alarak ziyaret etti. Bunlardan 1 milyon 904 bin 475'i yabancı uyruklu ziyaretçilerden oluştu. Sarayın günlük ziyaretçi sayısı ortalama 15 bin kişiyi, yabancı ziyaretçi sayısı ise 3 bini buluyor.
Sarayı ziyaret eden yabancı turistlerin ülkelere göre dağılımında, Japonya, Çin, ABD, Tayvan, Vietnam, Hong Kong, Tayland, Singapur, Filipinler, Endonezya, Kanada, Avusturalya, Rusya, Moğolistan, Fransa, Almanya, Hindistan ve Birleşik Krallık öne çıkıyor.
Geleneksel kıyafet "hanbok" ilgi görüyor
Sarayı ziyaret edenlere, Güney Kore'nin geleneksel kıyafeti "hanbok"u giyme imkanı da sunuluyor. "Hanbok" giyenler, bilet almadan saraya giriş yapabiliyor. Bu kişiler bilet almadığından, resmi ziyaretçi sayısı belirlenen sayıları aşıyor. Kadın ve erkek çok sayıda ziyaretçi, geleneksel kıyafeti giyerek sarayı geziyor.
"Hanbok", en sert kışlar ve en sıcak yazlarda etkili koruma sağlaması için kenevir, rami, pamuk ve ipek gibi malzemelerden yapılıyor. Kışın ipek veya pamuklu kumaş arasına pamuk doldurup yapılan kıyafetlerde, yazın ise kenevir ve rami kullanılıyor. Bu kıyafetin rengi, döneme ve giyen kişinin sosyal durumuna göre değişiyor ancak Kore halkı daha çok beyazı tercih ediyor.
Güney Kore kültürünün son yıllarda farklı ülkelerde tanınmasıyla, farklı desen ve renklerde "hanbok" tasarımları da dünyanın ilgisini çekmeye başladı. BTS ve Blackpink gibi K-Pop şarkıcılarının müzik videolarında yer verilen ve tarihi Güney Kore dizisi "Kingdom" ile de tanınan "hanbok", pek çok ülkeden talep görüyor.
Geleneksel tatiller ve düğünlerde halen bu kıyafet giyilmeye devam ediliyor.
Son Dakika › Kültür Sanat › Gyeongbokgung Sarayı, Güney Kore'nin En Önemli Turistik Merkezlerinden Biridir - Son Dakika
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